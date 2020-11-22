https://ria.ru/20201122/les-1585660522.html

В России пополнят стратегический запас леса

В России пополнят стратегический запас леса

Рослесхоз выделит 56,5 миллиона рублей на пополнение Федерального фонда семян лесных растений. На выделенные средства планируется закупить семь тонн семян... РИА Новости, 22.11.2020

2020-11-22T08:00

2020-11-22T08:00

2020-11-22T09:48

хорошие новости

хорошие новости

федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Рослесхоз выделит 56,5 миллиона рублей на пополнение Федерального фонда семян лесных растений. На выделенные средства планируется закупить семь тонн семян сосны, ели и лиственницы.Это позволит организовать восстановление и разведение леса в регионах страны даже в случае чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, сообщили в пресс-службе Минприроды.По информации ведомства, в первую очередь будут закуплены мелкохвойные породы, которые поступят на хранение в федеральный фонд в подмосковном городе Пушкино. В 2023 году планируется закупить семена кедра, хранение которых будет организовано в Сибирском федеральном округе.Федеральный фонд семян лесных растений функционирует с 2007 года. Он был создан для помощи регионам с ограниченными условиями заготовки, а также для субъектов, пострадавших в результате стихийных бедствий. За все время работы фонда было закуплено более 23 тонн семян. Существующий стратегический запас позволяет восстанавливать леса в любом регионе страны.

https://ria.ru/20201120/bioekonomika-1585197488.html

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хорошие новости, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)