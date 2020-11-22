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В Подмосковье выделили более 1,5 миллиарда рублей на лекарства от COVID
В Подмосковье выделили более 1,5 миллиарда рублей на лекарства от COVID
Более 1,5 миллиарда рублей выделено в Московской области на закупку лекарств от коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T12:34
2020-11-22T12:34
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Более 1,5 миллиарда рублей выделено в Московской области на закупку лекарств от коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба регионального правительства.Отмечается, что число вызовов скорой медицинской помощи выросло в Подмосковье вдвое на фоне пандемии и достигло 12 тысяч в сутки."На 70% увеличено количество медицинских бригад", - подчеркнули в пресс-службе.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, московская область (подмосковье), общество

В Подмосковье выделили более 1,5 миллиарда рублей на лекарства от COVID

12:34 22.11.2020
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПокупка лекарств в одной из аптек Симферополя
Покупка лекарств в одной из аптек Симферополя - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Более 1,5 миллиарда рублей выделено в Московской области на закупку лекарств от коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба регионального правительства.
"Идёт постоянный мониторинг медучреждений и аптек. В Московской области создан необходимый резерв медикаментов, на их закупку выделено более 1,5 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что число вызовов скорой медицинской помощи выросло в Подмосковье вдвое на фоне пандемии и достигло 12 тысяч в сутки.
"На 70% увеличено количество медицинских бригад", - подчеркнули в пресс-службе.
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