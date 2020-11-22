https://ria.ru/20201122/lekarstva-1585764737.html
В Подмосковье выделили более 1,5 миллиарда рублей на лекарства от COVID
В Подмосковье выделили более 1,5 миллиарда рублей на лекарства от COVID
Более 1,5 миллиарда рублей выделено в Московской области на закупку лекарств от коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T12:34
2020-11-22T12:34
2020-11-22T12:34
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
московская область (подмосковье)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/18/1581323343_0:148:2915:1788_1400x0_80_0_0_1926411c4004db6aa6d3790a3cd0962e.jpg
МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Более 1,5 миллиарда рублей выделено в Московской области на закупку лекарств от коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба регионального правительства.Отмечается, что число вызовов скорой медицинской помощи выросло в Подмосковье вдвое на фоне пандемии и достигло 12 тысяч в сутки."На 70% увеличено количество медицинских бригад", - подчеркнули в пресс-службе.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201120/lekarstva-1585613988.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/18/1581323343_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_4fc622ed670316c990d38f520bdbdfc9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, московская область (подмосковье), общество