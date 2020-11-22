https://ria.ru/20201122/lekarstva-1585764737.html

В Подмосковье выделили более 1,5 миллиарда рублей на лекарства от COVID

В Подмосковье выделили более 1,5 миллиарда рублей на лекарства от COVID

Более 1,5 миллиарда рублей выделено в Московской области на закупку лекарств от коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 22.11.2020

2020-11-22T12:34

2020-11-22T12:34

2020-11-22T12:34

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Более 1,5 миллиарда рублей выделено в Московской области на закупку лекарств от коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба регионального правительства.Отмечается, что число вызовов скорой медицинской помощи выросло в Подмосковье вдвое на фоне пандемии и достигло 12 тысяч в сутки."На 70% увеличено количество медицинских бригад", - подчеркнули в пресс-службе.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201120/lekarstva-1585613988.html

московская область (подмосковье)

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