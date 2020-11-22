https://ria.ru/20201122/lavanda-1585591963.html
Лавандовый пояс украсит Крым
Лавандовый пояс украсит Крым
Лавандовые поля расцветут в селе Яркое Джанкойского района Республики Крым. Там планируется высадить 17 тысяч саженцев, сообщил заместитель председателя совета... РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T08:00
2020-11-22T08:00
2020-11-22T09:53
хорошие новости
хорошие новости
республика крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585590774_0:0:1501:845_1400x0_80_0_0_2cfd853ae8f72e25db0c10aa6feef0db.jpg
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Лавандовые поля расцветут в селе Яркое Джанкойского района Республики Крым. Там планируется высадить 17 тысяч саженцев, сообщил заместитель председателя совета министров, министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин, передает пресс-служба регионального Минсельхоза."В парковой зоне местные жители начали высадку лаванды в рамках реализации проекта "Лавандовый пояс". Саженцы предоставила Научно-производственная эфиромасличная ассоциация Крыма. Цель проекта — возродить лавандовые поля", — рассказал он.По его словам, местная агрофирма выращивает эфиромасличные культуры на площади свыше 450 гектаров, а также успешно занимается их переработкой. В этом году аграрии впервые получили господдержку в размере 25 миллионов рублей на развитие эфиромасличной отрасли."Благодаря республиканским средствам к 2025 году планируется довести до 500-600 гектаров площадь розы эфиромасличной, до 4000 гектаров — лаванды узколистной", — отметил Андрей Рюмшин.
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585590774_0:0:1333:1000_1400x0_80_0_0_e5f850a2ebd6bbbd4dffe937a44049a9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хорошие новости, республика крым
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Лавандовые поля расцветут в селе Яркое Джанкойского района Республики Крым. Там планируется высадить 17 тысяч саженцев, сообщил заместитель председателя совета министров, министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин, передает пресс-служба регионального Минсельхоза.
"В парковой зоне местные жители начали высадку лаванды в рамках реализации проекта "Лавандовый пояс". Саженцы предоставила Научно-производственная эфиромасличная ассоциация Крыма. Цель проекта — возродить лавандовые поля", — рассказал он.
По его словам, местная агрофирма выращивает эфиромасличные культуры на площади свыше 450 гектаров, а также успешно занимается их переработкой. В этом году аграрии впервые получили господдержку в размере 25 миллионов рублей на развитие эфиромасличной отрасли.
"Благодаря республиканским средствам к 2025 году планируется довести до 500-600 гектаров площадь розы эфиромасличной, до 4000 гектаров — лаванды узколистной", — отметил Андрей Рюмшин.