https://ria.ru/20201122/lavanda-1585591963.html

Лавандовый пояс украсит Крым

Лавандовый пояс украсит Крым

Лавандовые поля расцветут в селе Яркое Джанкойского района Республики Крым. Там планируется высадить 17 тысяч саженцев, сообщил заместитель председателя совета... РИА Новости, 22.11.2020

2020-11-22T08:00

2020-11-22T08:00

2020-11-22T09:53

хорошие новости

хорошие новости

республика крым

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Лавандовые поля расцветут в селе Яркое Джанкойского района Республики Крым. Там планируется высадить 17 тысяч саженцев, сообщил заместитель председателя совета министров, министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин, передает пресс-служба регионального Минсельхоза."В парковой зоне местные жители начали высадку лаванды в рамках реализации проекта "Лавандовый пояс". Саженцы предоставила Научно-производственная эфиромасличная ассоциация Крыма. Цель проекта — возродить лавандовые поля", — рассказал он.По его словам, местная агрофирма выращивает эфиромасличные культуры на площади свыше 450 гектаров, а также успешно занимается их переработкой. В этом году аграрии впервые получили господдержку в размере 25 миллионов рублей на развитие эфиромасличной отрасли."Благодаря республиканским средствам к 2025 году планируется довести до 500-600 гектаров площадь розы эфиромасличной, до 4000 гектаров — лаванды узколистной", — отметил Андрей Рюмшин.

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хорошие новости, республика крым