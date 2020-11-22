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Лавандовый пояс украсит Крым
Лавандовый пояс украсит Крым
Лавандовые поля расцветут в селе Яркое Джанкойского района Республики Крым. Там планируется высадить 17 тысяч саженцев, сообщил заместитель председателя совета... РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T08:00
2020-11-22T09:53
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Лавандовые поля расцветут в селе Яркое Джанкойского района Республики Крым. Там планируется высадить 17 тысяч саженцев, сообщил заместитель председателя совета министров, министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин, передает пресс-служба регионального Минсельхоза."В парковой зоне местные жители начали высадку лаванды в рамках реализации проекта "Лавандовый пояс". Саженцы предоставила Научно-производственная эфиромасличная ассоциация Крыма. Цель проекта — возродить лавандовые поля", — рассказал он.По его словам, местная агрофирма выращивает эфиромасличные культуры на площади свыше 450 гектаров, а также успешно занимается их переработкой. В этом году аграрии впервые получили господдержку в размере 25 миллионов рублей на развитие эфиромасличной отрасли."Благодаря республиканским средствам к 2025 году планируется довести до 500-600 гектаров площадь розы эфиромасличной, до 4000 гектаров — лаванды узколистной", — отметил Андрей Рюмшин.
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хорошие новости, республика крым

Лавандовый пояс украсит Крым

08:00 22.11.2020 (обновлено: 09:53 22.11.2020)
 
© Константин МихальчевскийЖенщины на лавандовом поле в Крыму
Женщины на лавандовом поле в Крыму - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
© Константин Михальчевский
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Лавандовые поля расцветут в селе Яркое Джанкойского района Республики Крым. Там планируется высадить 17 тысяч саженцев, сообщил заместитель председателя совета министров, министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин, передает пресс-служба регионального Минсельхоза.
"В парковой зоне местные жители начали высадку лаванды в рамках реализации проекта "Лавандовый пояс". Саженцы предоставила Научно-производственная эфиромасличная ассоциация Крыма. Цель проекта — возродить лавандовые поля", — рассказал он.
© Пресс-служба министерства сельского хозяйства Республики КрымВ Республике Крым реализуется проект "Лавандовый пояс"
В Республике Крым реализуется проект Лавандовый пояс - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© Пресс-служба министерства сельского хозяйства Республики Крым
В Республике Крым реализуется проект "Лавандовый пояс"
По его словам, местная агрофирма выращивает эфиромасличные культуры на площади свыше 450 гектаров, а также успешно занимается их переработкой. В этом году аграрии впервые получили господдержку в размере 25 миллионов рублей на развитие эфиромасличной отрасли.
"Благодаря республиканским средствам к 2025 году планируется довести до 500-600 гектаров площадь розы эфиромасличной, до 4000 гектаров — лаванды узколистной", — отметил Андрей Рюмшин.
 
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