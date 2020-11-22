https://ria.ru/20201122/kosmonavt-1585789564.html

Космонавт развеял популярный миф о питании в невесомости

Космонавт развеял популярный миф о питании в невесомости

Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков, находящийся сейчас на МКС, показал, чем сейчас питаются на орбитальной станции. РИА Новости, 22.11.2020

2020-11-22T16:39

2020-11-22T16:39

2020-11-22T17:27

риа наука

сергей кудь-сверчков

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

еда

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков, находящийся сейчас на МКС, показал, чем сейчас питаются на орбитальной станции.В видео, опубликованном в Twitter, он продемонстрировал набор питания на 16 дней. Все он достал из специального контейнера.Космонавт показал упаковку с сублимированным супом, хлеб и консервы в металлической банке.

https://ria.ru/20201122/kiberderevnya-1585736264.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей кудь-сверчков, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, еда