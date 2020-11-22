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https://ria.ru/20201122/kosmonavt-1585789564.html
Космонавт развеял популярный миф о питании в невесомости
Космонавт развеял популярный миф о питании в невесомости
Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков, находящийся сейчас на МКС, показал, чем сейчас питаются на орбитальной станции. РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T16:39
2020-11-22T17:27
риа наука
сергей кудь-сверчков
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
еда
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков, находящийся сейчас на МКС, показал, чем сейчас питаются на орбитальной станции.В видео, опубликованном в Twitter, он продемонстрировал набор питания на 16 дней. Все он достал из специального контейнера.Космонавт показал упаковку с сублимированным супом, хлеб и консервы в металлической банке.
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сергей кудь-сверчков, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, еда

Космонавт развеял популярный миф о питании в невесомости

16:39 22.11.2020 (обновлено: 17:27 22.11.2020)
 
© Фото : Роскосмос/Иван ВагнерНочное небо и Большая Медведица с борта МКС
Ночное небо и Большая Медведица с борта МКС - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
© Фото : Роскосмос/Иван Вагнер
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков, находящийся сейчас на МКС, показал, чем сейчас питаются на орбитальной станции.
В видео, опубликованном в Twitter, он продемонстрировал набор питания на 16 дней. Все он достал из специального контейнера.

"Тюбиков давно уже нет. Основные продукты <…> — это продукты сублимационной сушки", — развеял он популярный миф.

Космонавт показал упаковку с сублимированным супом, хлеб и консервы в металлической банке.
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РИА НаукаСергей Кудь-СверчковМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаЕда
 
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