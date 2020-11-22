https://ria.ru/20201122/kosmonavt-1585789564.html
Космонавт развеял популярный миф о питании в невесомости
Космонавт развеял популярный миф о питании в невесомости
Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков, находящийся сейчас на МКС, показал, чем сейчас питаются на орбитальной станции. РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T16:39
2020-11-22T16:39
2020-11-22T17:27
риа наука
сергей кудь-сверчков
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
еда
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577940823_0:0:1080:608_1400x0_80_0_0_26d5e4b6a9e8702fcab20635efbbcdfb.jpg
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков, находящийся сейчас на МКС, показал, чем сейчас питаются на орбитальной станции.В видео, опубликованном в Twitter, он продемонстрировал набор питания на 16 дней. Все он достал из специального контейнера.Космонавт показал упаковку с сублимированным супом, хлеб и консервы в металлической банке.
https://ria.ru/20201122/kiberderevnya-1585736264.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577940823_20:0:1044:768_1400x0_80_0_0_2ec6beb6abc00e22d24cd83ee6879d2f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей кудь-сверчков, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, еда