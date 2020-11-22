https://ria.ru/20201122/koronavirus-1585824062.html

Названы страны с наибольшей смертностью от COVID-19 в Евросоюзе

Названы страны с наибольшей смертностью от COVID-19 в Евросоюзе

За последние 14 дней более всего смертей от коронавируса в Евросоюзе в пересчете на 100 тысяч человек населения зарегистрировано в Чехии – 23,4, на втором месте РИА Новости, 22.11.2020

2020-11-22T22:25

2020-11-22T22:25

2020-11-22T22:25

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

евросоюз

бельгия

чехия

словения

болгария

в мире

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ПРАГА, 22 ноя – РИА Новости. За последние 14 дней более всего смертей от коронавируса в Евросоюзе в пересчете на 100 тысяч человек населения зарегистрировано в Чехии – 23,4, на втором месте Бельгия – 22,1, на третьем – Болгария – 17,2, сообщил в воскресенье минздрав республики со ссылкой на данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC)."Чехия за последние недели ушла с первого места среди стран Евросоюза по числу новых больных COVID-19 за сутки. Но при этом республика, по данным ECDC, остается лидером в ЕС по итогам последних 14 дней по числу смертей от коронавируса в пересчете на 100 тысяч человек населения - 23,4. Последующие места занимают Бельгия – 22,1, Болгария – 17,2, Польша – 14,3 и Словения – 14,0", - говорится в сообщении.За минувшие сутки в Чехии прибавилось 3187 зараженных, что почти на одну тысячу меньше, чем в этот же день неделей ранее и в пять раз меньше рекордных суточных показателей конца октября.Всего по данным на 18.00 (20.00 мск) воскресенья в стране насчитывается 89 536 больных коронавирусом, из которых 5421 госпитализирован. За весь период пандемии заразились 491,6 тысячи человек, вылечились 394,9 тысячи, скончались 7164 человека, из них около половины – в течение ноября.С 5 октября в республике действует режим чрезвычайной ситуации, серьезно ограничивающий общественную жизнь в стране, который парламент в четверг продлил до 12 декабря. Однако в связи с некоторым улучшением эпидемиологической ситуации правительство начало принимать меры по смягчению режима ЧС. В частности, в среду снова пошли в школу ученики первого и второго классов, на наступающей неделе к ним присоединятся остальные школьники. Продовольственные магазины смогут работать не до 21.00, а до 23.00. Запрет гражданам на выход из дома в ночное время также будет начинаться не с 21.00, а с 23.00 и продолжаться до 05.00.По словам главы минздрава Яна Блатны, при сохранении нынешней тенденции снижения заболеваемости коронавирусом правительство разрешит с понедельника, 30 ноября открыть небольшие непродовольственные магазины, а также парикмахерские и косметические салоны. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201122/ugroza-1585767456.html

https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577684607.html

бельгия

чехия

словения

болгария

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коронавирус covid-19, евросоюз, бельгия, чехия, словения, болгария, в мире