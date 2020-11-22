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В Москве выявили 6575 новых случаев коронавируса
В Москве выявили 6575 новых случаев коронавируса
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T10:37
2020-11-22T10:37
2020-11-22T10:37
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коронавирус covid-19
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общество
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Меньше всего новых случаев коронавируса в Еврейской АО – 30, Чукотском АО – 17, Ненецком АО – семь.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество