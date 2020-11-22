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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201122/koronavirus-1585755359.html
В Москве выявили 6575 новых случаев коронавируса
В Москве выявили 6575 новых случаев коронавируса
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T10:37
2020-11-22T10:37
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Меньше всего новых случаев коронавируса в Еврейской АО – 30, Чукотском АО – 17, Ненецком АО – семь.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество

В Москве выявили 6575 новых случаев коронавируса

10:37 22.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей МайшевМедицинский работник у машины скорой помощи в Москве
Медицинский работник у машины скорой помощи в Москве - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Распределение по субъектам: 1. Москва – 6575, 2. Санкт-Петербург – 2668, 3. Московская область – 949", – говорится в сообщении.
Меньше всего новых случаев коронавируса в Еврейской АО – 30, Чукотском АО – 17, Ненецком АО – семь.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваМосковская область (Подмосковье)Санкт-ПетербургОбщество
 
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