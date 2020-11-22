https://ria.ru/20201122/koronavirus-1585754444.html

В России выявили 24 581 новый случай коронавируса

В России выявили 24 581 новый случай коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 24 581 случай COVID-19, умер 401 человек, выписались из больниц 18 008, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 22.11.2020

2020-11-22T10:31

2020-11-22T10:31

2020-11-22T12:05

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 24 581 случай COVID-19, умер 401 человек, выписались из больниц 18 008, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с заболеванием.Примерно у четверти заразившихся (5764 человека) инфекция протекает без симптомов.Новые случаи зафиксировали во всех 85 регионах. Больше всего их в Москве — 6575 (на 593 меньше, чем днем ранее). В Санкт-Петербурге выявили 2668 инфицированных, в Подмосковье — 949, в Нижегородской области — 448, в Свердловской — 385, в Карелии — 360, в Архангельской области — 345, в Красноярском крае — 336, в Воронежской области — 317, в Ростовской — 313. Меньше всего новых случаев на Чукотке (17) и в Ненецком автономном округе (семь).Накануне в России зарегистрировали 24 822 случая COVID-19 — это максимум с начала эпидемии. Темп прироста за сутки остается на уровне 1,2 процента. Общее число заразившихся достигло 2 089 329 человек, из них 36 179 человек умерли, 1 595 443 вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 57,2 миллиона инфицированных, умерли 1,36 миллиона. Больше всего заболевших в США — 11,5 миллиона, затем следуют Индия, Бразилия, Франция, Россия, Испания, Великобритания, Аргентина, Италия и Колумбия.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20201122/koronavirus-1585751957.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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