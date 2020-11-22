https://ria.ru/20201122/koronavirus-1585741266.html
Китай ввел в городском округе на границе с Россией карантин из-за COVID
Китай ввел в городском округе на границе с Россией карантин из-за COVID
Власти Китая ввели карантин в расположенном на границе с Забайкальским краем городском округе Маньчжурия (автономный район Внутренняя Монголия). Поводом для... РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T06:50
2020-11-22T06:50
2020-11-22T10:05
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
air china
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пекин
гонконг
китай
макао
шанхай
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ПЕКИН, 22 ноя — РИА Новости. Власти Китая ввели карантин в расположенном на границе с Забайкальским краем городском округе Маньчжурия (автономный район Внутренняя Монголия). Поводом для этого стали два выявленных там случая коронавирусной инфекции.Всех жителей города — 172 тысячи человек — протестируют на коронавирус. В округе приостановили занятия в детских садах и школах, временно закрыли общественные места и запретили массовые мероприятия, включая банкеты.Специалисты проводят эпидемиологическое расследование, чтобы выяснить, как и где заразились эти два человека и не успели ли они заразить кого-то еще. Сотрудники общественной безопасности усилили контроль на дорогах, чтобы сократить поток людей между Маньчжурией и соседним районом городского подчинения Чжалайнор.Всего за минувшие сутки в Китае зарегистрировали 17 заболевших COVID-19, из них 14 случаев — ввозные, два — в Маньчжурии, один — в Шанхае.В одном из ввозных случаев коронавирус выявили в Пекине у 55-летнего китайца, прилетевшего 20 ноября из Пакистана. Его госпитализировали, а всех, кто летел с ним одним рейсом и вступал в близкий контакт, отправили под усиленное наблюдение.В целом в материковом Китае насчитывается 86,4 тысячи случаев COVID-19, умерли 4634 пациента, выздоровели 81,4 тысячи. Ввозных случаев — 3775, выздоровели 3474 человека.Кроме того, китайские власти публикуют данные по случаям бессимптомного протекания болезни. Таких за минувшие сутки выявили 11, все ввозные. Под наблюдением остаются 365 бессимптомных носителей, однако неизвестно, сколько всего их было за время эпидемии.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201121/kody-1585704081.html
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коронавирус covid-19, air china, тайвань, пекин, гонконг, китай, макао, шанхай, в мире
ПЕКИН, 22 ноя — РИА Новости. Власти Китая ввели карантин в расположенном на границе с Забайкальским краем городском округе Маньчжурия (автономный район Внутренняя Монголия). Поводом для этого стали два выявленных там случая коронавирусной инфекции.
Всех жителей города — 172 тысячи человек — протестируют на коронавирус. В округе приостановили занятия в детских садах и школах, временно закрыли общественные места и запретили массовые мероприятия, включая банкеты.
Специалисты проводят эпидемиологическое расследование, чтобы выяснить, как и где заразились эти два человека и не успели ли они заразить кого-то еще. Сотрудники общественной безопасности усилили контроль на дорогах, чтобы сократить поток людей между Маньчжурией и соседним районом городского подчинения Чжалайнор.
Всего за минувшие сутки в Китае зарегистрировали 17 заболевших COVID-19, из них 14 случаев — ввозные, два — в Маньчжурии, один — в Шанхае
.
В одном из ввозных случаев коронавирус выявили в Пекине
у 55-летнего китайца, прилетевшего 20 ноября из Пакистана
. Его госпитализировали, а всех, кто летел с ним одним рейсом и вступал в близкий контакт, отправили под усиленное наблюдение.
В целом в материковом Китае насчитывается 86,4 тысячи случаев COVID-19, умерли 4634 пациента, выздоровели 81,4 тысячи. Ввозных случаев — 3775, выздоровели 3474 человека.
Кроме того, китайские власти публикуют данные по случаям бессимптомного протекания болезни. Таких за минувшие сутки выявили 11, все ввозные. Под наблюдением остаются 365 бессимптомных носителей, однако неизвестно, сколько всего их было за время эпидемии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.