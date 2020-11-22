https://ria.ru/20201122/koronavirus-1585741114.html

На упаковке привезенных из России в Китай куриных лап нашли коронавирус

На упаковке привезенных из России в Китай куриных лап нашли коронавирус

Специалисты центра по контролю и профилактике заболеваний города Дунгуань китайской южной провинции Гуандун обнаружили коронавирус на внешней упаковке... РИА Новости, 22.11.2020

2020-11-22T06:34

2020-11-22T06:34

2020-11-22T06:44

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

гуандун

пекин

китай

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575623403_0:263:3071:1990_1400x0_80_0_0_6731ac9fefbc70e01bd857b168d34895.jpg

ПЕКИН, 22 ноя – РИА Новости. Специалисты центра по контролю и профилактике заболеваний города Дунгуань китайской южной провинции Гуандун обнаружили коронавирус на внешней упаковке замороженной продукции из России, следует из заявления на сайте центра.Отмечается, что городской центр по контролю и профилактике заболеваний 21 ноября проводил проверку импортированных продуктов холодильной цепи в городке Шатянь.Власти города немедленно приняли предусмотренные в таких случаях меры реагирования, опечатали соответствующие партии продукции, провели дезинфекцию складских помещений, протестировали на COVID-19 всех людей, которые находились в непосредственном контакте с продукцией, на которой обнаружен вирус, все тесты дали отрицательный результат.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20200926/koronavirus-1577801600.html

россия

гуандун

пекин

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, гуандун, пекин, китай, в мире