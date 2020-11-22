На упаковке привезенных из России в Китай куриных лап нашли коронавирус
06:34 22.11.2020 (обновлено: 06:44 22.11.2020)
© AP Photo / Olivia ZhangМестные жители покупают еду навынос в Ухани, КНР
© AP Photo / Olivia Zhang
ПЕКИН, 22 ноя – РИА Новости. Специалисты центра по контролю и профилактике заболеваний города Дунгуань китайской южной провинции Гуандун обнаружили коронавирус на внешней упаковке замороженной продукции из России, следует из заявления на сайте центра.
Отмечается, что городской центр по контролю и профилактике заболеваний 21 ноября проводил проверку импортированных продуктов холодильной цепи в городке Шатянь.
"Образцы, взятые с внешних упаковок партии импортированных из Аргентины куриных крылышек и партии импортированных из России замороженных куриных ножек, дали положительный результат теста на нуклеиновую кислоту коронавируса", - сообщается в заявлении.
Власти города немедленно приняли предусмотренные в таких случаях меры реагирования, опечатали соответствующие партии продукции, провели дезинфекцию складских помещений, протестировали на COVID-19 всех людей, которые находились в непосредственном контакте с продукцией, на которой обнаружен вирус, все тесты дали отрицательный результат.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.