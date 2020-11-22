https://ria.ru/20201122/koronavirus-1585740238.html
В США разрешили в некоторых случаях лечить от COVID-19 "коктейлем Трампа"
В США разрешили в некоторых случаях лечить от COVID-19 "коктейлем Трампа"
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило применять в экстренных случаях препарат из антител, которым... РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T05:08
2020-11-22T05:08
2020-11-22T10:27
распространение нового коронавируса
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило применять в экстренных случаях препарат из антител, которым лечили от COVID-19 президента Дональда Трампа.Сыворотку REGN-COV2 на основе моноклональных антител asirivimab и imdevimab разработала биотехнологическая компания Regeneron Pharmaceuticals. Теперь ее разрешается применять для лечения COVID-19 в легкой и средней степени тяжести у взрослых и детей от 12 лет. В эту категорию входят и пациенты старше 65 лет, а также страдающие хроническими заболеваниями. Однако препарат нельзя назначать пациентам, госпитализированным с COVID-19 или нуждающимся в кислородной терапии.О том, что Трамп заразился коронавирусом, стало известно в начале октября. Примерно через неделю он заявил, что вылечился, а позже пообещал добиться скорейшего одобрения препаратов, опыт лечения которыми оказался для него позитивным: сыворотки из антител от Regeneron Pharmaceuticals и лекарства, разработанного Eli Lilly and Co.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, дональд трамп, москва, сша, в мире
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости.
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило применять в экстренных случаях препарат из антител, которым лечили от COVID-19 президента Дональда Трампа
.
Сыворотку REGN-COV2 на основе моноклональных антител asirivimab и imdevimab разработала биотехнологическая компания Regeneron Pharmaceuticals. Теперь ее разрешается применять для лечения COVID-19 в легкой и средней степени тяжести у взрослых и детей от 12 лет. В эту категорию входят и пациенты старше 65 лет, а также страдающие хроническими заболеваниями.
Однако препарат нельзя назначать пациентам, госпитализированным с COVID-19 или нуждающимся в кислородной терапии.
О том, что Трамп заразился коронавирусом, стало известно в начале октября. Примерно через неделю он заявил, что вылечился, а позже пообещал добиться скорейшего одобрения препаратов, опыт лечения которыми оказался для него позитивным: сыворотки из антител от Regeneron Pharmaceuticals и лекарства, разработанного Eli Lilly and Co.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.