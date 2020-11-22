https://ria.ru/20201122/koronavirus-1585740238.html

В США разрешили в некоторых случаях лечить от COVID-19 "коктейлем Трампа"

В США разрешили в некоторых случаях лечить от COVID-19 "коктейлем Трампа"

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило применять в экстренных случаях препарат из антител, которым... РИА Новости, 22.11.2020

2020-11-22T05:08

2020-11-22T05:08

2020-11-22T10:27

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

дональд трамп

москва

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0c/1574225930_0:0:3068:1725_1400x0_80_0_0_c5e9e424bb7c881ad72904bf20b57e07.jpg

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило применять в экстренных случаях препарат из антител, которым лечили от COVID-19 президента Дональда Трампа.Сыворотку REGN-COV2 на основе моноклональных антител asirivimab и imdevimab разработала биотехнологическая компания Regeneron Pharmaceuticals. Теперь ее разрешается применять для лечения COVID-19 в легкой и средней степени тяжести у взрослых и детей от 12 лет. В эту категорию входят и пациенты старше 65 лет, а также страдающие хроническими заболеваниями. Однако препарат нельзя назначать пациентам, госпитализированным с COVID-19 или нуждающимся в кислородной терапии.О том, что Трамп заразился коронавирусом, стало известно в начале октября. Примерно через неделю он заявил, что вылечился, а позже пообещал добиться скорейшего одобрения препаратов, опыт лечения которыми оказался для него позитивным: сыворотки из антител от Regeneron Pharmaceuticals и лекарства, разработанного Eli Lilly and Co.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201116/vaktsina-1584880905.html

москва

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, дональд трамп, москва, сша, в мире