Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201122/koronavirus-1585739799.html
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 58 миллионов
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 58 миллионов
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 58 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса. РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T04:15
2020-11-22T07:46
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
университет джонса хопкинса
москва
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585354655_0:0:3073:1728_1400x0_80_0_0_a4572b250936aafe8c8ffc696811f527.jpg
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 58 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса.По информации университета, общее число случаев заражения коронавирусом во всем мире составляет 58 014 491, скончались 1 378 866 человек с подтвержденным заболеванием. Выздоровели более 37 миллионов заболевших.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Университет Джонса Хопкинса составляет статистику на основе данных федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201121/onischenko-1585731861.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585354655_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_2aa74e7a461ba88a67e8a166765c0e50.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, университет джонса хопкинса, москва, в мире

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 58 миллионов

04:15 22.11.2020 (обновлено: 07:46 22.11.2020)
 
© РИА Новости / Павел БедняковБригада скорой медицинской помощи доставила пациента в карантинный центр
Бригада скорой медицинской помощи доставила пациента в карантинный центр - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 58 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса.
По информации университета, общее число случаев заражения коронавирусом во всем мире составляет 58 014 491, скончались 1 378 866 человек с подтвержденным заболеванием. Выздоровели более 37 миллионов заболевших.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Университет Джонса Хопкинса составляет статистику на основе данных федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Геннадий Онищенко во время пресс-конференции на тему: Новый коронавирус: правда и вымысел в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
Вчера, 23:08Распространение нового коронавируса
Онищенко оценил идею ввести международные "коды здоровья"
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Университет Джонса ХопкинсаМоскваВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:52Основатель "Царьграда" создал движение для контроля за выборами в Госдуму
17:41В Госдуме раскритиковали выход США из Договора по открытому небу
17:41Силуанов рассказал, в каких случаях налоговая выходит на проверку
17:39Маас осудил противников COVID-ограничений
17:29Источник: театр Джигарханяна попросит назначить худруком Сергея Газарова
17:16Мосгорздрав может проверить данные о заражении пациента внутри больницы
17:07В Белом доме объяснили выход США из Договора по открытому небу
17:05В Минске возобновили работу закрытые из-за протестов станции метро
17:03Силовики пресекли акцию протеста на востоке Минска
16:59В Астрахани при пожаре в многоквартирном доме погиб ребенок
16:52МВД Белоруссии заявило о снижении числа протестующих
16:50В США выявили 177 тысяч новых случаев коронавируса
16:48Журналистам впервые показали комнату отдыха в резиденции Путина
16:42В Минздраве перечислили ранние симптомы рака легких
16:39Пожарные локализовали возгорание на складе в московской промзоне
16:39Космонавт развеял популярный миф о питании в невесомости
16:33СМИ: ссора петербуржцев в родительском чате закончилась массовой дракой
16:33В Минске восстановили работу мобильного интернета
16:26МВД Белоруссии подтвердило применение спецсредств на протестах в Минске
16:24Раскрыта тайна игрушки на столе у Путина во время саммита АТЭС
Лента новостейМолния