https://ria.ru/20201122/koronavirus-1585739799.html
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 58 миллионов
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 58 миллионов
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 58 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса. РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T04:15
2020-11-22T04:15
2020-11-22T07:46
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 58 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса.По информации университета, общее число случаев заражения коронавирусом во всем мире составляет 58 014 491, скончались 1 378 866 человек с подтвержденным заболеванием. Выздоровели более 37 миллионов заболевших.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Университет Джонса Хопкинса составляет статистику на основе данных федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, университет джонса хопкинса, москва, в мире