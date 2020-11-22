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Ростовские власти разъяснили слова губернатора о карантине для приезжих
Ростовские власти разъяснили слова губернатора о карантине для приезжих
Карантин по коронавирусу для всех въезжающих в Ростовскую область вводить не планируется, сообщила журналистам пресс-секретарь губернатора региона Ирина... РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T18:11
2020-11-22T18:13
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
ростовская область
общество
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 ноя - РИА Новости. Карантин по коронавирусу для всех въезжающих в Ростовскую область вводить не планируется, сообщила журналистам пресс-секретарь губернатора региона Ирина Четвертакова.Ранее на заседании оперштаба по коронавирусу губернатор области сообщил, что в некоторых районах приезжие трудовые мигранты "определенный промежуток времени находятся либо на карантине, либо дома как минимум до момента, пока не получат тесты"."Не было такого решения", - сказала Четвертакова, отвечая на вопрос о том, введена ли самоизоляция для приезжающих граждан. Она уточнила, что речь шла об учете трудовых мигрантов, возвращающихся с трудовых вахт.По данным областного Роспотребнадзора, на воскресенье в регионе зарегистрировано 37 459 случаев заболевания коронавирусом, из них 313 за минувшие сутки. За весь период в области выздоровели 30 158 человек, умерли 1184. Лечение в стационарах получают 1935 пациентов, из них 147 находятся в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ростовская область, общество

Ростовские власти разъяснили слова губернатора о карантине для приезжих

18:11 22.11.2020 (обновлено: 18:13 22.11.2020)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении дезинфекции госпиталя COVID-19 городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинский работник в отделении дезинфекции госпиталя COVID-19 городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 ноя - РИА Новости. Карантин по коронавирусу для всех въезжающих в Ростовскую область вводить не планируется, сообщила журналистам пресс-секретарь губернатора региона Ирина Четвертакова.
Ранее на заседании оперштаба по коронавирусу губернатор области сообщил, что в некоторых районах приезжие трудовые мигранты "определенный промежуток времени находятся либо на карантине, либо дома как минимум до момента, пока не получат тесты".
"Не было такого решения", - сказала Четвертакова, отвечая на вопрос о том, введена ли самоизоляция для приезжающих граждан. Она уточнила, что речь шла об учете трудовых мигрантов, возвращающихся с трудовых вахт.
По данным областного Роспотребнадзора, на воскресенье в регионе зарегистрировано 37 459 случаев заболевания коронавирусом, из них 313 за минувшие сутки. За весь период в области выздоровели 30 158 человек, умерли 1184. Лечение в стационарах получают 1935 пациентов, из них 147 находятся в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Ростовская областьОбщество
 
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