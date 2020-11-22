Въезжающих в Ростовскую область будут отправлять на карантин
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкСотрудник дорожно-патрульной службы проверяет автомобиль на посту при въезде в город Ростов-на-Дону
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 ноя - РИА Новости. Въезжающие в Ростовскую область должны будут находиться на карантине как минимум до получения результатов теста на COVID-19, сообщил губернатор области Василий Голубев на заседании оперштаба по коронавирусу.
"Главы некоторых районов мне докладывали, что у них стопроцентная договоренность о том, что они (приезжие) определенный промежуток времени находятся либо на карантине, либо дома как минимум до момента, пока не получат тесты... Это нужно делать", - сказал губернатор после отчета о ситуации с коронавирусом главы одного из муниципалитетов.
В настоящее время в регионе действует ряд ограничений из-за распространения COVID-19. Так, на дистанционную работу переведены граждане в возрасте 65 лет и старше, приостановлена плановая медпомощь, которая может быть отсрочена, закрыты детские площадки в торговых центрах, ограничена работа предприятий общепита после 22.00. Кроме того, запрещена работа танцевальных площадок, ночных клубов. Введены ограничения при проведении корпоративов в предприятиях общепита.
По данным областного Роспотребнадзора, на воскресенье в регионе зарегистрировано 37 459 случаев заболевания коронавирусом, из них 313 - за минувшие сутки. За весь период в области выздоровели 30 158 человек, умерли 1184. Лечение в стационарах получают 1935 пациентов, из них 147 находятся в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф