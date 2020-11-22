https://ria.ru/20201122/karantin-1585776718.html

Въезжающих в Ростовскую область будут отправлять на карантин

Въезжающих в Ростовскую область будут отправлять на карантин

Въезжающие в Ростовскую область должны будут находиться на карантине как минимум до получения результатов теста на COVID-19, сообщил губернатор области Василий... РИА Новости, 22.11.2020

2020-11-22T14:29

2020-11-22T14:29

2020-11-22T14:29

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

василий голубев

ростовская область

общество

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 ноя - РИА Новости. Въезжающие в Ростовскую область должны будут находиться на карантине как минимум до получения результатов теста на COVID-19, сообщил губернатор области Василий Голубев на заседании оперштаба по коронавирусу.В настоящее время в регионе действует ряд ограничений из-за распространения COVID-19. Так, на дистанционную работу переведены граждане в возрасте 65 лет и старше, приостановлена плановая медпомощь, которая может быть отсрочена, закрыты детские площадки в торговых центрах, ограничена работа предприятий общепита после 22.00. Кроме того, запрещена работа танцевальных площадок, ночных клубов. Введены ограничения при проведении корпоративов в предприятиях общепита.По данным областного Роспотребнадзора, на воскресенье в регионе зарегистрировано 37 459 случаев заболевания коронавирусом, из них 313 - за минувшие сутки. За весь период в области выздоровели 30 158 человек, умерли 1184. Лечение в стационарах получают 1935 пациентов, из них 147 находятся в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201121/karantin-1585631888.html

ростовская область

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), василий голубев, ростовская область, общество