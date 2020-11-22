Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201122/karantin-1585776718.html
Въезжающих в Ростовскую область будут отправлять на карантин
Въезжающих в Ростовскую область будут отправлять на карантин
Въезжающие в Ростовскую область должны будут находиться на карантине как минимум до получения результатов теста на COVID-19, сообщил губернатор области Василий... РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T14:29
2020-11-22T14:29
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
василий голубев
ростовская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/05/1569600615_0:187:2393:1533_1400x0_80_0_0_4c63bd17fccc037d0ce04de96b24ff2c.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 ноя - РИА Новости. Въезжающие в Ростовскую область должны будут находиться на карантине как минимум до получения результатов теста на COVID-19, сообщил губернатор области Василий Голубев на заседании оперштаба по коронавирусу.В настоящее время в регионе действует ряд ограничений из-за распространения COVID-19. Так, на дистанционную работу переведены граждане в возрасте 65 лет и старше, приостановлена плановая медпомощь, которая может быть отсрочена, закрыты детские площадки в торговых центрах, ограничена работа предприятий общепита после 22.00. Кроме того, запрещена работа танцевальных площадок, ночных клубов. Введены ограничения при проведении корпоративов в предприятиях общепита.По данным областного Роспотребнадзора, на воскресенье в регионе зарегистрировано 37 459 случаев заболевания коронавирусом, из них 313 - за минувшие сутки. За весь период в области выздоровели 30 158 человек, умерли 1184. Лечение в стационарах получают 1935 пациентов, из них 147 находятся в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201121/karantin-1585631888.html
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/05/1569600615_137:0:2265:1596_1400x0_80_0_0_892bd1cbb81a0dcf7c1b6706333663c7.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), василий голубев, ростовская область, общество

Въезжающих в Ростовскую область будут отправлять на карантин

14:29 22.11.2020
 
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкСотрудник дорожно-патрульной службы проверяет автомобиль на посту при въезде в город Ростов-на-Дону
Сотрудник дорожно-патрульной службы проверяет автомобиль на посту при въезде в город Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 ноя - РИА Новости. Въезжающие в Ростовскую область должны будут находиться на карантине как минимум до получения результатов теста на COVID-19, сообщил губернатор области Василий Голубев на заседании оперштаба по коронавирусу.
"Главы некоторых районов мне докладывали, что у них стопроцентная договоренность о том, что они (приезжие) определенный промежуток времени находятся либо на карантине, либо дома как минимум до момента, пока не получат тесты... Это нужно делать", - сказал губернатор после отчета о ситуации с коронавирусом главы одного из муниципалитетов.
В настоящее время в регионе действует ряд ограничений из-за распространения COVID-19. Так, на дистанционную работу переведены граждане в возрасте 65 лет и старше, приостановлена плановая медпомощь, которая может быть отсрочена, закрыты детские площадки в торговых центрах, ограничена работа предприятий общепита после 22.00. Кроме того, запрещена работа танцевальных площадок, ночных клубов. Введены ограничения при проведении корпоративов в предприятиях общепита.
По данным областного Роспотребнадзора, на воскресенье в регионе зарегистрировано 37 459 случаев заболевания коронавирусом, из них 313 - за минувшие сутки. За весь период в области выздоровели 30 158 человек, умерли 1184. Лечение в стационарах получают 1935 пациентов, из них 147 находятся в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ.
Геннадий Онищенко во время пресс-конференции на тему: Новый коронавирус: правда и вымысел в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
Вчера, 05:18Распространение нового коронавируса
Онищенко оценил необходимость введения жесткого карантина в Москве
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Василий ГолубевРостовская областьОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:41В Госдуме раскритиковали выход США из Договора по открытому небу
17:41Силуанов рассказал, в каких случаях налоговая выходит на проверку
17:39Маас осудил противников COVID-ограничений
17:29Источник: театр Джигарханяна попросит назначить худруком Сергея Газарова
17:16Мосгорздрав может проверить данные о заражении пациента внутри больницы
17:07В Белом доме объяснили выход США из Договора по открытому небу
17:05В Минске возобновили работу закрытые из-за протестов станции метро
17:03Силовики пресекли акцию протеста на востоке Минска
16:59В Астрахани при пожаре в многоквартирном доме погиб ребенок
16:52МВД Белоруссии заявило о снижении числа протестующих
16:50В США выявили 177 тысяч новых случаев коронавируса
16:48Журналистам впервые показали комнату отдыха в резиденции Путина
16:42В Минздраве перечислили ранние симптомы рака легких
16:39Пожарные локализовали возгорание на складе в московской промзоне
16:39Космонавт развеял популярный миф о питании в невесомости
16:33СМИ: ссора петербуржцев в родительском чате закончилась массовой дракой
16:33В Минске восстановили работу мобильного интернета
16:26МВД Белоруссии подтвердило применение спецсредств на протестах в Минске
16:24Раскрыта тайна игрушки на столе у Путина во время саммита АТЭС
16:20Китай выдвинул предложения по мировому устройству после пандемии
Лента новостейМолния