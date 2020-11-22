https://ria.ru/20201122/karabakh-1585826160.html

Глава Карабаха поблагодарил Россию и Путина за прекращение войны

Глава Карабаха поблагодарил Россию и Путина за прекращение войны

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян поблагодарил Россию и Владимира Путина за содействие в прекращении огня и окончании войны. РИА Новости, 22.11.2020

2020-11-22T23:16

2020-11-22T23:16

2020-11-22T23:45

араик арутюнян

ситуация в нагорном карабахе

россия

владимир путин

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 22 ноя — РИА Новости. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян поблагодарил Россию и Владимира Путина за содействие в прекращении огня и окончании войны.По его словам, российские миротворцы стали "важным стабилизирующим фактором". Арутюнян добавил, что налажено эффективное сотрудничество с российским контингентом во главе с генерал-лейтенантом Рустамом Мурадовым."Выполнение основных задач по поддержанию мира, стабильности и безопасности наших граждан требует от личного состава миротворческого контингента высокого профессионализма и стойкости, что сопряжено иногда с риском для жизни. От имени нашего народа хотел бы выразить благодарность за проделанную работу и усилия, прилагаемые в целях стабилизации обстановки, создания благоприятных условий для установления и поддержания мира, решения различных задач", — отметил карабахский лидер.Он также отдельно поблагодарил Россию за "за неравнодушное отношение" к судьбе жителей Карабаха, гуманитарную помощь и участие в восстановлении республики.Арутюнян добавил, что российские военнослужащие сопровождают возвращающихся беженцев и обеспечивают безопасность гуманитарных колонн.

https://ria.ru/20201122/karabakh-1585745083.html

https://ria.ru/20201116/mirotvortsy-1584789328.html

https://ria.ru/20201110/karabakh-1583922339.html

россия

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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араик арутюнян, россия, владимир путин, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире