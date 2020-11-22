Глава Карабаха поблагодарил Россию и Путина за прекращение войны
23:16 22.11.2020 (обновлено: 23:45 22.11.2020)
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкРоссийские миротворцы сопровождают азербайджанскую военную колонну из Шуши в сторону села Красный Базар
ЕРЕВАН, 22 ноя — РИА Новости. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян поблагодарил Россию и Владимира Путина за содействие в прекращении огня и окончании войны.
"Благодаря усилиям и действиям, предпринятым высшим руководством Российской Федерации, удалось остановить кровопролитие в зоне азербайджано-карабахского конфликта. Мы выражаем благодарность Российской Федерации и особую признательность президенту России Владимиру Владимировичу Путину за посреднические усилия по стабилизации обстановки и оказанное содействие в прекращении огня и окончании войны, восстановлении мира и стабильности в нашем регионе", — написал Арутюнян в Facebook.
По его словам, российские миротворцы стали "важным стабилизирующим фактором". Арутюнян добавил, что налажено эффективное сотрудничество с российским контингентом во главе с генерал-лейтенантом Рустамом Мурадовым.
"Выполнение основных задач по поддержанию мира, стабильности и безопасности наших граждан требует от личного состава миротворческого контингента высокого профессионализма и стойкости, что сопряжено иногда с риском для жизни. От имени нашего народа хотел бы выразить благодарность за проделанную работу и усилия, прилагаемые в целях стабилизации обстановки, создания благоприятных условий для установления и поддержания мира, решения различных задач", — отметил карабахский лидер.
Он также отдельно поблагодарил Россию за "за неравнодушное отношение" к судьбе жителей Карабаха, гуманитарную помощь и участие в восстановлении республики.
Арутюнян добавил, что российские военнослужащие сопровождают возвращающихся беженцев и обеспечивают безопасность гуманитарных колонн.