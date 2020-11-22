https://ria.ru/20201122/karabakh-1585751391.html

В Карабах вернулись около 25 тысяч жителей

В Карабах вернулись около 25 тысяч жителей

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян на встрече в Ереване с премьером Армении Николом Пашиняном заявил, что в регион, по данным... РИА Новости, 22.11.2020

2020-11-22T09:58

2020-11-22T09:58

2020-11-22T10:19

никол пашинян

ильхам алиев

азербайджан

армения

ситуация в нагорном карабахе

нагорно-карабахская республика

в мире

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ЕРЕВАН, 22 ноя – РИА Новости. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян на встрече в Ереване с премьером Армении Николом Пашиняном заявил, что в регион, по данным учетного центра республики, за пять дней вернулись уже 25 тысяч человек.По словам карабахского лидера, процесс продолжается. "Есть, конечно, проблемы, связанные с дорогами, безопасностью. Это мы обсудим", - отметил Арутюнян. Он добавил, что на первом этапе возвращаются те соотечественники, у которых есть жилье, остальные вернутся поэтапно, чтобы была возможность их размещения и решения социальных проблем. Кроме того, по его словам, действующий в Ереване оперативный штаб попытается возместить некоторые расходы на пребывание жителей Карабаха в Армении и коммунальные выплаты.Пашинян заявил, что необходимо сконцентрировать усилия на восстановление нормальной жизни в Карабахе, обеспечить возвращение туда соотечественников и создание для них необходимых условий. Важнейшими задачами, по его словам, являются также решение социальных проблем семей погибших военнослужащих, уточнение судеб без вести пропавших.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

https://ria.ru/20201122/karabakh-1585744486.html

азербайджан

армения

нагорно-карабахская республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, ильхам алиев, азербайджан, армения, нагорно-карабахская республика, в мире