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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201122/karabakh-1585751391.html
В Карабах вернулись около 25 тысяч жителей
В Карабах вернулись около 25 тысяч жителей
Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян на встрече в Ереване с премьером Армении Николом Пашиняном заявил, что в регион, по данным... РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T09:58
2020-11-22T10:19
никол пашинян
ильхам алиев
азербайджан
армения
ситуация в нагорном карабахе
нагорно-карабахская республика
в мире
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ЕРЕВАН, 22 ноя – РИА Новости. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян на встрече в Ереване с премьером Армении Николом Пашиняном заявил, что в регион, по данным учетного центра республики, за пять дней вернулись уже 25 тысяч человек.По словам карабахского лидера, процесс продолжается. "Есть, конечно, проблемы, связанные с дорогами, безопасностью. Это мы обсудим", - отметил Арутюнян. Он добавил, что на первом этапе возвращаются те соотечественники, у которых есть жилье, остальные вернутся поэтапно, чтобы была возможность их размещения и решения социальных проблем. Кроме того, по его словам, действующий в Ереване оперативный штаб попытается возместить некоторые расходы на пребывание жителей Карабаха в Армении и коммунальные выплаты.Пашинян заявил, что необходимо сконцентрировать усилия на восстановление нормальной жизни в Карабахе, обеспечить возвращение туда соотечественников и создание для них необходимых условий. Важнейшими задачами, по его словам, являются также решение социальных проблем семей погибших военнослужащих, уточнение судеб без вести пропавших.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
https://ria.ru/20201122/karabakh-1585744486.html
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никол пашинян, ильхам алиев, азербайджан, армения, нагорно-карабахская республика, в мире

В Карабах вернулись около 25 тысяч жителей

09:58 22.11.2020 (обновлено: 10:19 22.11.2020)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЖенщина в городе Аскеран в Нагорном Карабахе
Женщина в городе Аскеран в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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ЕРЕВАН, 22 ноя – РИА Новости. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян на встрече в Ереване с премьером Армении Николом Пашиняном заявил, что в регион, по данным учетного центра республики, за пять дней вернулись уже 25 тысяч человек.

"Поток в Арцах (самоназвание Карабаха – ред.), возвращение наших соотечественников идет достаточно быстрыми темпами. Только за пять дней вернулись 25 тысяч человек, это по данным нашего учетного центра", - сказал Арутюнян. Видеокадры встречи армянский премьер выложил на своей странице в Facebook.

По словам карабахского лидера, процесс продолжается. "Есть, конечно, проблемы, связанные с дорогами, безопасностью. Это мы обсудим", - отметил Арутюнян. Он добавил, что на первом этапе возвращаются те соотечественники, у которых есть жилье, остальные вернутся поэтапно, чтобы была возможность их размещения и решения социальных проблем. Кроме того, по его словам, действующий в Ереване оперативный штаб попытается возместить некоторые расходы на пребывание жителей Карабаха в Армении и коммунальные выплаты.
Пашинян заявил, что необходимо сконцентрировать усилия на восстановление нормальной жизни в Карабахе, обеспечить возвращение туда соотечественников и создание для них необходимых условий. Важнейшими задачами, по его словам, являются также решение социальных проблем семей погибших военнослужащих, уточнение судеб без вести пропавших.
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Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянИльхам АлиевАзербайджанАрменияНагорно-Карабахская РеспубликаВ мире
 
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