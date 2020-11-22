https://ria.ru/20201122/karabakh-1585744486.html

Власти заявили о практически полном разрушении города Мартуни в Карабахе

Власти заявили о практически полном разрушении города Мартуни в Карабахе

Около 80% зданий города Мартуни в непризнанной Нагорно-Карабахской республике повреждено из-за обстрелов, заявил журналистам мэр города Эдик Аванесян. РИА Новости, 22.11.2020

2020-11-22T08:22

2020-11-22T08:22

2020-11-22T08:22

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

ильхам алиев

владимир путин

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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МАРТУНИ (Нагорный Карабах), 22 ноя - РИА Новости. Около 80% зданий города Мартуни в непризнанной Нагорно-Карабахской республике повреждено из-за обстрелов, заявил журналистам мэр города Эдик Аванесян.Он добавил, что пострадали от обстрелов еще восемь населённых пунктов в Мартунинском районе."В город уже вернулось около тысячи (жителей), а до войны было 6 200. На момент активной фазы войны в городе оставалось около 400 человек", - сказал мэр Мартуни.Обострение ситуации в Карабахе произошло в конце сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военных действий. Впоследствии было несколько попыток установить перемирие. А 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, ильхам алиев, владимир путин, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире