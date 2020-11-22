Власти заявили о практически полном разрушении города Мартуни в Карабахе
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкОкрестности жилого дома в городе Мартуни (центр Мартунинского района непризнанной Нагорно-Карабахской Республики) после обстрелов
© Sputnik / Арам Нерсесян
МАРТУНИ (Нагорный Карабах), 22 ноя - РИА Новости. Около 80% зданий города Мартуни в непризнанной Нагорно-Карабахской республике повреждено из-за обстрелов, заявил журналистам мэр города Эдик Аванесян.
"Город очень сильно пострадал, очень много разрушений, около 70-80% города разрушено. Повреждены детские садики, дома и школы", - сказал Аванесян.
Он добавил, что пострадали от обстрелов еще восемь населённых пунктов в Мартунинском районе.
"В город уже вернулось около тысячи (жителей), а до войны было 6 200. На момент активной фазы войны в городе оставалось около 400 человек", - сказал мэр Мартуни.
Обострение ситуации в Карабахе произошло в конце сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военных действий. Впоследствии было несколько попыток установить перемирие. А 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.