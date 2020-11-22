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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201122/isk-1585739057.html
Суд в Пенсильвании отклонил иск Трампа без права повторной подачи
Суд в Пенсильвании отклонил иск Трампа без права повторной подачи
Окружной суд в Пенсильвании отклонил иск предвыборного штаба президента США Дональда Трампа, требовавшего не учитывать при подсчете голосов на выборах бюллетени РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T03:19
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выборы президента сша — 2020
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Окружной суд в Пенсильвании отклонил иск предвыборного штаба президента США Дональда Трампа, требовавшего не учитывать при подсчете голосов на выборах бюллетени проголосовавших по почте избирателей, и отказал в возможности повторной подачи иска, следует из поставления суда.Ранее штаб Трампа сообщил, что подал иск в Пенсильвании против госсекретаря штата Кэти Буквар. Буквар подала заявление в суд в ответ на действия штаба президента и повторила свою просьбу отклонить иск Трампа. Крайний срок, до которого власти Пенсильвании должны сертифицировать итоги выборов, — 23 ноября.В решении суда отмечается, что штаб действующего президента представил "безосновательные юридические аргументы и спекулятивные обвинения", не подтвержденные доказательствами.Выборы президента США состоялись 3 ноября, но подсчет голосов пока еще не завершился. Американские СМИ отдают победу кандидату от демократов Джозефу Байдену. Многие мировые лидеры уже поздравили его.Трамп также считает себя победителем и намерен отстаивать это в суде. Демократов он обвиняет в попытке "украсть выборы". По словам адвоката президента Руди Джулиани, нарушения в ходе голосования носили системный характер.
https://ria.ru/20201121/dvadtsatka-1585596326.html
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дональд трамп, москва, пенсильвания, сша, в мире

Суд в Пенсильвании отклонил иск Трампа без права повторной подачи

03:19 22.11.2020 (обновлено: 03:37 22.11.2020)
 
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
© AP Photo / Evan Vucci
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Окружной суд в Пенсильвании отклонил иск предвыборного штаба президента США Дональда Трампа, требовавшего не учитывать при подсчете голосов на выборах бюллетени проголосовавших по почте избирателей, и отказал в возможности повторной подачи иска, следует из поставления суда.
Ранее штаб Трампа сообщил, что подал иск в Пенсильвании против госсекретаря штата Кэти Буквар. Буквар подала заявление в суд в ответ на действия штаба президента и повторила свою просьбу отклонить иск Трампа. Крайний срок, до которого власти Пенсильвании должны сертифицировать итоги выборов, — 23 ноября.
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В решении суда отмечается, что штаб действующего президента представил "безосновательные юридические аргументы и спекулятивные обвинения", не подтвержденные доказательствами.

"В США это не может оправдать лишение избирательных прав одного избирателя, не говоря уже о всех избирателях шестого по численности населения штата. <...> Таким образом, я удовлетворяю ходатайство ответчиков и отклоняю иск истца без права на повторную подачу иска", — говорится в документе.

Выборы президента США состоялись 3 ноября, но подсчет голосов пока еще не завершился. Американские СМИ отдают победу кандидату от демократов Джозефу Байдену. Многие мировые лидеры уже поздравили его.
Трамп также считает себя победителем и намерен отстаивать это в суде. Демократов он обвиняет в попытке "украсть выборы". По словам адвоката президента Руди Джулиани, нарушения в ходе голосования носили системный характер.
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