https://ria.ru/20201122/isk-1585739057.html

Суд в Пенсильвании отклонил иск Трампа без права повторной подачи

Суд в Пенсильвании отклонил иск Трампа без права повторной подачи

Окружной суд в Пенсильвании отклонил иск предвыборного штаба президента США Дональда Трампа, требовавшего не учитывать при подсчете голосов на выборах бюллетени РИА Новости, 22.11.2020

2020-11-22T03:19

2020-11-22T03:19

2020-11-22T03:37

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Окружной суд в Пенсильвании отклонил иск предвыборного штаба президента США Дональда Трампа, требовавшего не учитывать при подсчете голосов на выборах бюллетени проголосовавших по почте избирателей, и отказал в возможности повторной подачи иска, следует из поставления суда.Ранее штаб Трампа сообщил, что подал иск в Пенсильвании против госсекретаря штата Кэти Буквар. Буквар подала заявление в суд в ответ на действия штаба президента и повторила свою просьбу отклонить иск Трампа. Крайний срок, до которого власти Пенсильвании должны сертифицировать итоги выборов, — 23 ноября.В решении суда отмечается, что штаб действующего президента представил "безосновательные юридические аргументы и спекулятивные обвинения", не подтвержденные доказательствами.Выборы президента США состоялись 3 ноября, но подсчет голосов пока еще не завершился. Американские СМИ отдают победу кандидату от демократов Джозефу Байдену. Многие мировые лидеры уже поздравили его.Трамп также считает себя победителем и намерен отстаивать это в суде. Демократов он обвиняет в попытке "украсть выборы". По словам адвоката президента Руди Джулиани, нарушения в ходе голосования носили системный характер.

https://ria.ru/20201121/dvadtsatka-1585596326.html

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