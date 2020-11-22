https://ria.ru/20201122/internet-1585788794.html

В Минске восстановили работу мобильного интернета

В Минске восстановили работу мобильного интернета

Предоставление услуги мобильного доступа в интернет возобновилось в Минске в полном объеме, сообщил один из крупнейших операторов страны А1. РИА Новости, 22.11.2020

2020-11-22T16:33

2020-11-22T16:33

2020-11-22T16:33

протесты в белоруссии

светлана тихановская

а1

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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МИНСК, 22 ноя - РИА Новости. Предоставление услуги мобильного доступа в интернет возобновилось в Минске в полном объеме, сообщил один из крупнейших операторов страны А1.Утром в Минске начались проблемы с услугой мобильной передачи данных у абонентов всех операторов мобильной связи в разных районах белорусской столицы. Проблемы с мобильным интернетом в Минске возникают традиционно по воскресеньям перед акциями оппозиции.Ранее оператор А1 подтвердил в Twitter, что "в соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов 22 ноября в Минске снижена пропускная способность мобильного интернета". По его данным, выполнение данного требования ведет к ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.

https://ria.ru/20201023/belorussiya-1581045582.html

минск

белоруссия

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светлана тихановская, а1, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире