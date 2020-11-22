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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201122/internet-1585788794.html
В Минске восстановили работу мобильного интернета
В Минске восстановили работу мобильного интернета
Предоставление услуги мобильного доступа в интернет возобновилось в Минске в полном объеме, сообщил один из крупнейших операторов страны А1. РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T16:33
2020-11-22T16:33
протесты в белоруссии
светлана тихановская
а1
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 22 ноя - РИА Новости. Предоставление услуги мобильного доступа в интернет возобновилось в Минске в полном объеме, сообщил один из крупнейших операторов страны А1.Утром в Минске начались проблемы с услугой мобильной передачи данных у абонентов всех операторов мобильной связи в разных районах белорусской столицы. Проблемы с мобильным интернетом в Минске возникают традиционно по воскресеньям перед акциями оппозиции.Ранее оператор А1 подтвердил в Twitter, что "в соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов 22 ноября в Минске снижена пропускная способность мобильного интернета". По его данным, выполнение данного требования ведет к ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
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светлана тихановская, а1, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

В Минске восстановили работу мобильного интернета

16:33 22.11.2020
 
© SputnikСитуация в микрорайоне Минска "Новая Боровая"
Ситуация в микрорайоне Минска Новая Боровая - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
© Sputnik
Читать ria.ru в
МИНСК, 22 ноя - РИА Новости. Предоставление услуги мобильного доступа в интернет возобновилось в Минске в полном объеме, сообщил один из крупнейших операторов страны А1.
Утром в Минске начались проблемы с услугой мобильной передачи данных у абонентов всех операторов мобильной связи в разных районах белорусской столицы. Проблемы с мобильным интернетом в Минске возникают традиционно по воскресеньям перед акциями оппозиции.

"По состоянию на 16.00 предоставление услуги передачи данных восстановлено в полном объеме", - говорится в сообщении оператора в Twitter.

Ранее оператор А1 подтвердил в Twitter, что "в соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов 22 ноября в Минске снижена пропускная способность мобильного интернета". По его данным, выполнение данного требования ведет к ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяА1Александр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
 
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