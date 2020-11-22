https://ria.ru/20201122/internet-1585766856.html

В Минске начались сбои в работе мобильного интернета

В Минске начались сбои в работе мобильного интернета

Сбои с мобильным доступом в интернет начались в Минске перед несанкционированной акцией оппозиции, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.11.2020

2020-11-22T12:51

2020-11-22T12:51

2020-11-22T13:24

протесты в белоруссии

светлана тихановская

а1

александр лукашенко

мтс

минск

белоруссия

в мире

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МИНСК, 22 ноя - РИА Новости. Сбои с мобильным доступом в интернет начались в Минске перед несанкционированной акцией оппозиции, передает корреспондент РИА Новости.В частности, проблемы с услугой мобильной передачи данных отмечаются у крупнейших операторов страны А1 и МТС: не работают мессенджеры и не открываются сайты. Сбои наблюдаются в разных районах белорусской столицы. Проблемы с мобильным интернетом в Минске возникают традиционно по воскресеньям перед акциями оппозиции.Оператор А1 подтвердил в Twitter, что "в соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов 22 ноября в Минске снижена пропускная способность мобильного интернета". "Выполнение данного требования ведет к ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги", - говорится в сообщении.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.

https://ria.ru/20201023/belorussiya-1581045582.html

минск

белоруссия

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светлана тихановская, а1, александр лукашенко, мтс, минск, белоруссия, в мире