В Минске начались сбои в работе мобильного интернета
12:51 22.11.2020 (обновлено: 13:24 22.11.2020)
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЗадержание сотрудниками правоохранительных органов участников акции протеста у народного мемориала в память о погибшем жителе белорусской столицы Романе Бондаренко
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 22 ноя - РИА Новости. Сбои с мобильным доступом в интернет начались в Минске перед несанкционированной акцией оппозиции, передает корреспондент РИА Новости.
В частности, проблемы с услугой мобильной передачи данных отмечаются у крупнейших операторов страны А1 и МТС: не работают мессенджеры и не открываются сайты. Сбои наблюдаются в разных районах белорусской столицы. Проблемы с мобильным интернетом в Минске возникают традиционно по воскресеньям перед акциями оппозиции.
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Оператор А1 подтвердил в Twitter, что "в соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов 22 ноября в Минске снижена пропускная способность мобильного интернета". "Выполнение данного требования ведет к ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги", - говорится в сообщении.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.