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Выборы президента США — 2020
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Глава аппарата Байдена рассказал, как пройдет его инаугурация
Глава аппарата Байдена рассказал, как пройдет его инаугурация
Церемония инаугурации Джо Байдена пройдет из-за коронавируса с меньшим размахом чем обычно, заявил в воскресенье глава аппарата политика Рон Клэйн. РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T19:37
2020-11-22T19:37
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ВАШИНГТОН, 22 ноя – РИА Новости. Церемония инаугурации Джо Байдена пройдет из-за коронавируса с меньшим размахом чем обычно, заявил в воскресенье глава аппарата политика Рон Клэйн."Нет, я думаю, что определенно это надо изменить. Мы начали консультироваться по этому поводу с руководством палаты представителей и сената. Очевидно, что это не будет такая же инаугурация, как в прошлом", - сказал он в эфире телеканала ABC.По его словам, мероприятие, с одной стороны, должно отражать торжественность момента, но, с другой, не стать местом распространения коронавируса."Это наша цель", - добавил Клэйн.Он не стал сообщать подробности планируемой церемонии и какими ее элементами можно будет пожертвовать.Инаугурация традиционно проходит 20 января. В этот день для многих тысяч гостей церемонии выделяют все пространство Национальной аллеи в Вашингтоне.
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джо байден, вашингтон (город), сша, в мире

Глава аппарата Байдена рассказал, как пройдет его инаугурация

19:37 22.11.2020
 
© REUTERS / Kevin LamarqueДжо Байден после брифинга в Уилмингтоне
Джо Байден после брифинга в Уилмингтоне - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
© REUTERS / Kevin Lamarque
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ВАШИНГТОН, 22 ноя – РИА Новости. Церемония инаугурации Джо Байдена пройдет из-за коронавируса с меньшим размахом чем обычно, заявил в воскресенье глава аппарата политика Рон Клэйн.
"Нет, я думаю, что определенно это надо изменить. Мы начали консультироваться по этому поводу с руководством палаты представителей и сената. Очевидно, что это не будет такая же инаугурация, как в прошлом", - сказал он в эфире телеканала ABC.
По его словам, мероприятие, с одной стороны, должно отражать торжественность момента, но, с другой, не стать местом распространения коронавируса.
"Это наша цель", - добавил Клэйн.
Он не стал сообщать подробности планируемой церемонии и какими ее элементами можно будет пожертвовать.
Инаугурация традиционно проходит 20 января. В этот день для многих тысяч гостей церемонии выделяют все пространство Национальной аллеи в Вашингтоне.
Джо Байден и Генри Киссинджер в Вашингтоне. 2007 год - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
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