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https://ria.ru/20201122/goroskop-1585717030.html
Названы знаки зодиака, которые дают лучшие советы по работе и карьере
Названы знаки зодиака, которые дают лучшие советы по работе и карьере
Журналист и астролог Деблина Шаттерджее из Индии назвала знаки зодиака, к представителям которых имеет смысл обращаться за рекомендациями о том, как развивать... РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T06:35
2020-11-22T06:53
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Журналист и астролог Деблина Шаттерджее из Индии назвала знаки зодиака, к представителям которых имеет смысл обращаться за рекомендациями о том, как развивать свою карьеру и как найти подходящую работу, сообщает портал Pinkvilla.Людям в каждой области жизни бывают полезны советы и экспертное мнение, и профессиональная самореализация – не исключение. В астрологии считается, что вопросы по работе и карьере лучше задавать представителям четырех знаков зодиака. Они достаточно практичны, не витают в облаках, умеют принимать решения и обладают лидерскими качествами.Первые в списке Девы. Они очень внимательно отнесутся ко всем вашим проблемам и попытаются решить их одну за другой. Им самим свойственно упорно работать, чтобы добиться поставленной цели, и они всегда думают о практической пользе. Если с работой не складывается, лучше всего идти именно к ним. Если в ближайшем окружении у вас нет Дев, идите к Козерогам. Их не зря считают настоящими трудоголиками. Они ориентированы на то, чтобы строить карьеру, и готовы для этого очень постараться. Представители этого знака подскажут вам, что делать дальше, если вы также нацелены на карьерный рост. Практичные и заземленные Тельцы расскажут вам, как достичь поставленной цели. Им самим их упрямство не дает сидеть спокойно, пока они не добьются своего. Имеет смысл поучиться у них мотивированности и сосредоточенности.Весы известны своей сбалансированностью и лидерскими качествами. Высока вероятность, что они смогут дать вам хороший совет. Хорошо, если получится перенять их способность находить баланс в разных сферах жизни.
https://ria.ru/20201101/horoscope-1582306625.html
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астрология, новости культуры, индия, общество

Названы знаки зодиака, которые дают лучшие советы по работе и карьере

06:35 22.11.2020 (обновлено: 06:53 22.11.2020)
 
© Мосфильм (1977)Кадр из фильма "Служебный роман"
Кадр из фильма Служебный роман - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
© Мосфильм (1977)
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Журналист и астролог Деблина Шаттерджее из Индии назвала знаки зодиака, к представителям которых имеет смысл обращаться за рекомендациями о том, как развивать свою карьеру и как найти подходящую работу, сообщает портал Pinkvilla.
Людям в каждой области жизни бывают полезны советы и экспертное мнение, и профессиональная самореализация – не исключение.
В астрологии считается, что вопросы по работе и карьере лучше задавать представителям четырех знаков зодиака. Они достаточно практичны, не витают в облаках, умеют принимать решения и обладают лидерскими качествами.
Первые в списке Девы. Они очень внимательно отнесутся ко всем вашим проблемам и попытаются решить их одну за другой. Им самим свойственно упорно работать, чтобы добиться поставленной цели, и они всегда думают о практической пользе. Если с работой не складывается, лучше всего идти именно к ним.
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Практичные и заземленные Тельцы расскажут вам, как достичь поставленной цели. Им самим их упрямство не дает сидеть спокойно, пока они не добьются своего. Имеет смысл поучиться у них мотивированности и сосредоточенности.
Весы известны своей сбалансированностью и лидерскими качествами. Высока вероятность, что они смогут дать вам хороший совет. Хорошо, если получится перенять их способность находить баланс в разных сферах жизни.
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