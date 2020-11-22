https://ria.ru/20201122/goroskop-1585717030.html

Названы знаки зодиака, которые дают лучшие советы по работе и карьере

Названы знаки зодиака, которые дают лучшие советы по работе и карьере

Журналист и астролог Деблина Шаттерджее из Индии назвала знаки зодиака, к представителям которых имеет смысл обращаться за рекомендациями о том, как развивать... РИА Новости, 22.11.2020

2020-11-22T06:35

2020-11-22T06:35

2020-11-22T06:53

культура

астрология

новости культуры

индия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155638/41/1556384175_0:164:1892:1228_1400x0_80_0_0_ae407f795916a7827718ff84cd8fd9d2.jpg

МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Журналист и астролог Деблина Шаттерджее из Индии назвала знаки зодиака, к представителям которых имеет смысл обращаться за рекомендациями о том, как развивать свою карьеру и как найти подходящую работу, сообщает портал Pinkvilla.Людям в каждой области жизни бывают полезны советы и экспертное мнение, и профессиональная самореализация – не исключение. В астрологии считается, что вопросы по работе и карьере лучше задавать представителям четырех знаков зодиака. Они достаточно практичны, не витают в облаках, умеют принимать решения и обладают лидерскими качествами.Первые в списке Девы. Они очень внимательно отнесутся ко всем вашим проблемам и попытаются решить их одну за другой. Им самим свойственно упорно работать, чтобы добиться поставленной цели, и они всегда думают о практической пользе. Если с работой не складывается, лучше всего идти именно к ним. Если в ближайшем окружении у вас нет Дев, идите к Козерогам. Их не зря считают настоящими трудоголиками. Они ориентированы на то, чтобы строить карьеру, и готовы для этого очень постараться. Представители этого знака подскажут вам, что делать дальше, если вы также нацелены на карьерный рост. Практичные и заземленные Тельцы расскажут вам, как достичь поставленной цели. Им самим их упрямство не дает сидеть спокойно, пока они не добьются своего. Имеет смысл поучиться у них мотивированности и сосредоточенности.Весы известны своей сбалансированностью и лидерскими качествами. Высока вероятность, что они смогут дать вам хороший совет. Хорошо, если получится перенять их способность находить баланс в разных сферах жизни.

https://ria.ru/20201101/horoscope-1582306625.html

https://ria.ru/20200927/zodiac-1577782543.html

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

астрология, новости культуры, индия, общество