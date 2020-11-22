https://ria.ru/20201122/goroskop-1585717030.html
Названы знаки зодиака, которые дают лучшие советы по работе и карьере
Названы знаки зодиака, которые дают лучшие советы по работе и карьере
Журналист и астролог Деблина Шаттерджее из Индии назвала знаки зодиака, к представителям которых имеет смысл обращаться за рекомендациями о том, как развивать... РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T06:35
2020-11-22T06:35
2020-11-22T06:53
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Журналист и астролог Деблина Шаттерджее из Индии назвала знаки зодиака, к представителям которых имеет смысл обращаться за рекомендациями о том, как развивать свою карьеру и как найти подходящую работу, сообщает портал Pinkvilla.Людям в каждой области жизни бывают полезны советы и экспертное мнение, и профессиональная самореализация – не исключение. В астрологии считается, что вопросы по работе и карьере лучше задавать представителям четырех знаков зодиака. Они достаточно практичны, не витают в облаках, умеют принимать решения и обладают лидерскими качествами.Первые в списке Девы. Они очень внимательно отнесутся ко всем вашим проблемам и попытаются решить их одну за другой. Им самим свойственно упорно работать, чтобы добиться поставленной цели, и они всегда думают о практической пользе. Если с работой не складывается, лучше всего идти именно к ним. Если в ближайшем окружении у вас нет Дев, идите к Козерогам. Их не зря считают настоящими трудоголиками. Они ориентированы на то, чтобы строить карьеру, и готовы для этого очень постараться. Представители этого знака подскажут вам, что делать дальше, если вы также нацелены на карьерный рост. Практичные и заземленные Тельцы расскажут вам, как достичь поставленной цели. Им самим их упрямство не дает сидеть спокойно, пока они не добьются своего. Имеет смысл поучиться у них мотивированности и сосредоточенности.Весы известны своей сбалансированностью и лидерскими качествами. Высока вероятность, что они смогут дать вам хороший совет. Хорошо, если получится перенять их способность находить баланс в разных сферах жизни.
https://ria.ru/20201101/horoscope-1582306625.html
https://ria.ru/20200927/zodiac-1577782543.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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астрология, новости культуры, индия, общество
МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости
. Журналист и астролог Деблина Шаттерджее из Индии назвала знаки зодиака, к представителям которых имеет смысл обращаться за рекомендациями о том, как развивать свою карьеру и как найти подходящую работу, сообщает
портал Pinkvilla.
Людям в каждой области жизни бывают полезны советы и экспертное мнение, и профессиональная самореализация – не исключение.
В астрологии считается, что вопросы по работе и карьере лучше задавать представителям четырех знаков зодиака. Они достаточно практичны, не витают в облаках, умеют принимать решения и обладают лидерскими качествами.
Первые в списке Девы. Они очень внимательно отнесутся ко всем вашим проблемам и попытаются решить их одну за другой. Им самим свойственно упорно работать, чтобы добиться поставленной цели, и они всегда думают о практической пользе. Если с работой не складывается, лучше всего идти именно к ним.
Если в ближайшем окружении у вас нет Дев, идите к Козерогам. Их не зря считают настоящими трудоголиками. Они ориентированы на то, чтобы строить карьеру, и готовы для этого очень постараться. Представители этого знака подскажут вам, что делать дальше, если вы также нацелены на карьерный рост.
Практичные и заземленные Тельцы расскажут вам, как достичь поставленной цели. Им самим их упрямство не дает сидеть спокойно, пока они не добьются своего. Имеет смысл поучиться у них мотивированности и сосредоточенности.
Весы известны своей сбалансированностью и лидерскими качествами. Высока вероятность, что они смогут дать вам хороший совет. Хорошо, если получится перенять их способность находить баланс в разных сферах жизни.