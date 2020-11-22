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В Москве началась противогололедная обработка дорог
В Москве началась противогололедная обработка дорог
Противогололедная обработка тротуаров, дворов и опасных участков дорог начата в Москве из-за снегопада, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского... РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T18:17
2020-11-22T18:17
россия
городское хозяйство москвы
евгений тишковец
москва
общество
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Противогололедная обработка тротуаров, дворов и опасных участков дорог начата в Москве из-за снегопада, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства в Twitter."С началом снегопада городские службы проводят противогололедную обработку тротуаров и дворовых территорий и опасных участков дорог - мостов, тоннелей, набережных, эстакад, путепроводов, крутых подъемов и спусков, площадок торможения у остановок общественного транспорта", - говорится в сообщении.Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что днем в воскресенье начнется снег, к вечеру усилится ветер, и закружат метели. Пик снегопада придется на утренний час пик, видимость ухудшится и станет менее одного километра, на дорогах могут быть заносы, что приведет к заторам, а также перебоям в авиасообщении.
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россия, городское хозяйство москвы, евгений тишковец, москва, общество

В Москве началась противогололедная обработка дорог

18:17 22.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАвтомобиль коммунальных служб в Москве
Автомобиль коммунальных служб в Москве - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Противогололедная обработка тротуаров, дворов и опасных участков дорог начата в Москве из-за снегопада, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства в Twitter.
"С началом снегопада городские службы проводят противогололедную обработку тротуаров и дворовых территорий и опасных участков дорог - мостов, тоннелей, набережных, эстакад, путепроводов, крутых подъемов и спусков, площадок торможения у остановок общественного транспорта", - говорится в сообщении.
Роман Вильфанд - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
20 ноября, 18:33
Вильфанд рассказал, сколько снега выпадет в Подмосковье
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что днем в воскресенье начнется снег, к вечеру усилится ветер, и закружат метели. Пик снегопада придется на утренний час пик, видимость ухудшится и станет менее одного километра, на дорогах могут быть заносы, что приведет к заторам, а также перебоям в авиасообщении.
 
РоссияГородское хозяйство МосквыЕвгений ТишковецМоскваОбщество
 
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