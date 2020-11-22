https://ria.ru/20201122/gololed-1585802532.html

В Москве началась противогололедная обработка дорог

В Москве началась противогололедная обработка дорог

Противогололедная обработка тротуаров, дворов и опасных участков дорог начата в Москве из-за снегопада, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского... РИА Новости, 22.11.2020

2020-11-22T18:17

2020-11-22T18:17

2020-11-22T18:17

россия

городское хозяйство москвы

евгений тишковец

москва

общество

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Противогололедная обработка тротуаров, дворов и опасных участков дорог начата в Москве из-за снегопада, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства в Twitter."С началом снегопада городские службы проводят противогололедную обработку тротуаров и дворовых территорий и опасных участков дорог - мостов, тоннелей, набережных, эстакад, путепроводов, крутых подъемов и спусков, площадок торможения у остановок общественного транспорта", - говорится в сообщении.Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что днем в воскресенье начнется снег, к вечеру усилится ветер, и закружат метели. Пик снегопада придется на утренний час пик, видимость ухудшится и станет менее одного километра, на дорогах могут быть заносы, что приведет к заторам, а также перебоям в авиасообщении.

https://ria.ru/20201120/sneg-1585586640.html

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россия, городское хозяйство москвы, евгений тишковец, москва, общество