National Interest назвал пять самых опасных российских военных кораблей
07:20 22.11.2020 (обновлено: 12:08 22.11.2020)
© РИА Новости / пресс-служба Северного флота / Перейти в фотобанкТяжелый атомный ракетный крейсер ВМФ, флагманский корабль Северного флота "Петр Великий"
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Американский журнал National Interest назвал пять самых опасных кораблей Военно-морского флота России.
Как отмечает издание, российский флот один из самых мощных в мире и американские военные стратеги, которые недооценивают его, делают это "на свой страх и риск".
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По версии NI, Крейсер "Петр Великий" — крупнейший надводный боевой корабль в мире. В материале указывается, что основной задачей "Петра Великого" в случае начала военных действий с США будет преследование и уничтожение американских авианосцев.
Ракетный крейсер "Москва" также предназначен для борьбы с авианесущими кораблями противника. Его ввели в эксплуатацию в 1982 году.
Корвет "Сообразительный" относится к типу кораблей "Стерегущий", и, как отмечается в материале, он обладает модульным противолодочным и противоторпедным вооружением. Кроме того, корабль оснащен станцией для гидроакустического обнаружения целей.
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Эсминец "Настойчивый" — флагманский корабль Балтийского флота. Издание подчеркивает удачное сочетание противокорабельных ракет эсминца и противолодочного вооружения корветов типа "Стерегущий", четыре из которых, в том числе и "Сообразительный", также входят в состав Балтийского флота.
Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов", как отмечается в материале, значительно расширяет возможности для использования российской авиации. Кроме того, автор материала указывает, что, помимо авиакрыла из истребителей Су-33 и МиГ-29К, крейсер обладает и значительным бортовым вооружением, таким как противокорабельные ракеты "Гранит" и ЗРК "Кинжал".
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