https://ria.ru/20201122/flot-1585741932.html

National Interest назвал пять самых опасных российских военных кораблей

National Interest назвал пять самых опасных российских военных кораблей

Американский журнал National Interest назвал пять самых опасных кораблей Военно-морского флота России. РИА Новости, 22.11.2020

2020-11-22T07:20

2020-11-22T07:20

2020-11-22T12:08

новое оружие россии

тяжелый авианесущий крейсер "адмирал флота советского союза кузнецов"

миг-29к

крейсер "москва"

москва (крейсер)

сообразительный (корвет)

арк петр великий

северный флот вмф россии

балтийский флот вмф россии

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Американский журнал National Interest назвал пять самых опасных кораблей Военно-морского флота России.Как отмечает издание, российский флот один из самых мощных в мире и американские военные стратеги, которые недооценивают его, делают это "на свой страх и риск".По версии NI, Крейсер "Петр Великий" — крупнейший надводный боевой корабль в мире. В материале указывается, что основной задачей "Петра Великого" в случае начала военных действий с США будет преследование и уничтожение американских авианосцев.Ракетный крейсер "Москва" также предназначен для борьбы с авианесущими кораблями противника. Его ввели в эксплуатацию в 1982 году. Корвет "Сообразительный" относится к типу кораблей "Стерегущий", и, как отмечается в материале, он обладает модульным противолодочным и противоторпедным вооружением. Кроме того, корабль оснащен станцией для гидроакустического обнаружения целей.Эсминец "Настойчивый" — флагманский корабль Балтийского флота. Издание подчеркивает удачное сочетание противокорабельных ракет эсминца и противолодочного вооружения корветов типа "Стерегущий", четыре из которых, в том числе и "Сообразительный", также входят в состав Балтийского флота.Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов", как отмечается в материале, значительно расширяет возможности для использования российской авиации. Кроме того, автор материала указывает, что, помимо авиакрыла из истребителей Су-33 и МиГ-29К, крейсер обладает и значительным бортовым вооружением, таким как противокорабельные ракеты "Гранит" и ЗРК "Кинжал".

https://ria.ru/20201114/khit-1584667167.html

https://ria.ru/20201026/superoruzhie-1581610468.html

https://ria.ru/20201023/fregat-1581268272.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тяжелый авианесущий крейсер "адмирал флота советского союза кузнецов", миг-29к, крейсер "москва", москва (крейсер), сообразительный (корвет), арк петр великий, северный флот вмф россии, балтийский флот вмф россии, настойчивый (миноносец), су-33, вмф рф, безопасность