Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Новое оружие России
Новое оружие России
https://ria.ru/20201122/flot-1585741932.html
National Interest назвал пять самых опасных российских военных кораблей
National Interest назвал пять самых опасных российских военных кораблей
Американский журнал National Interest назвал пять самых опасных кораблей Военно-морского флота России. РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T07:20
2020-11-22T12:08
новое оружие россии
тяжелый авианесущий крейсер "адмирал флота советского союза кузнецов"
миг-29к
крейсер "москва"
москва (крейсер)
сообразительный (корвет)
арк петр великий
северный флот вмф россии
балтийский флот вмф россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574098791_0:0:641:360_1400x0_80_0_0_56cdf55543d2ab10fba17fd447425345.jpg
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Американский журнал National Interest назвал пять самых опасных кораблей Военно-морского флота России.Как отмечает издание, российский флот один из самых мощных в мире и американские военные стратеги, которые недооценивают его, делают это "на свой страх и риск".По версии NI, Крейсер "Петр Великий" — крупнейший надводный боевой корабль в мире. В материале указывается, что основной задачей "Петра Великого" в случае начала военных действий с США будет преследование и уничтожение американских авианосцев.Ракетный крейсер "Москва" также предназначен для борьбы с авианесущими кораблями противника. Его ввели в эксплуатацию в 1982 году. Корвет "Сообразительный" относится к типу кораблей "Стерегущий", и, как отмечается в материале, он обладает модульным противолодочным и противоторпедным вооружением. Кроме того, корабль оснащен станцией для гидроакустического обнаружения целей.Эсминец "Настойчивый" — флагманский корабль Балтийского флота. Издание подчеркивает удачное сочетание противокорабельных ракет эсминца и противолодочного вооружения корветов типа "Стерегущий", четыре из которых, в том числе и "Сообразительный", также входят в состав Балтийского флота.Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов", как отмечается в материале, значительно расширяет возможности для использования российской авиации. Кроме того, автор материала указывает, что, помимо авиакрыла из истребителей Су-33 и МиГ-29К, крейсер обладает и значительным бортовым вооружением, таким как противокорабельные ракеты "Гранит" и ЗРК "Кинжал".
https://ria.ru/20201114/khit-1584667167.html
https://ria.ru/20201026/superoruzhie-1581610468.html
https://ria.ru/20201023/fregat-1581268272.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574098791_0:0:481:360_1400x0_80_0_0_21ac369ab0862efaf6b4b4998924ae87.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
тяжелый авианесущий крейсер "адмирал флота советского союза кузнецов", миг-29к, крейсер "москва", москва (крейсер), сообразительный (корвет), арк петр великий, северный флот вмф россии, балтийский флот вмф россии, настойчивый (миноносец), су-33, вмф рф, безопасность

National Interest назвал пять самых опасных российских военных кораблей

07:20 22.11.2020 (обновлено: 12:08 22.11.2020)
 
© РИА Новости / пресс-служба Северного флота / Перейти в фотобанкТяжелый атомный ракетный крейсер ВМФ, флагманский корабль Северного флота "Петр Великий"
Тяжелый атомный ракетный крейсер ВМФ, флагманский корабль Северного флота Петр Великий - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
© РИА Новости / пресс-служба Северного флота
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Американский журнал National Interest назвал пять самых опасных кораблей Военно-морского флота России.
Как отмечает издание, российский флот один из самых мощных в мире и американские военные стратеги, которые недооценивают его, делают это "на свой страх и риск".
Танк Т-90А на командно-штабных учениях Кавказ-2020 на полигоне Капустин Яр - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
14 ноября, 22:54
NI рассказал об "экспортном хите" среди российского оружия
По версии NI, Крейсер "Петр Великий" — крупнейший надводный боевой корабль в мире. В материале указывается, что основной задачей "Петра Великого" в случае начала военных действий с США будет преследование и уничтожение американских авианосцев.
Ракетный крейсер "Москва" также предназначен для борьбы с авианесущими кораблями противника. Его ввели в эксплуатацию в 1982 году.
Корвет "Сообразительный" относится к типу кораблей "Стерегущий", и, как отмечается в материале, он обладает модульным противолодочным и противоторпедным вооружением. Кроме того, корабль оснащен станцией для гидроакустического обнаружения целей.
Макет перспективной боевой экипировки от Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения Ростех - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
26 октября, 16:46
Названо уникальное супероружие, которым скоро обзаведется Россия
Эсминец "Настойчивый" — флагманский корабль Балтийского флота. Издание подчеркивает удачное сочетание противокорабельных ракет эсминца и противолодочного вооружения корветов типа "Стерегущий", четыре из которых, в том числе и "Сообразительный", также входят в состав Балтийского флота.
Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов", как отмечается в материале, значительно расширяет возможности для использования российской авиации. Кроме того, автор материала указывает, что, помимо авиакрыла из истребителей Су-33 и МиГ-29К, крейсер обладает и значительным бортовым вооружением, таким как противокорабельные ракеты "Гранит" и ЗРК "Кинжал".
Ходовые испытания фрегата Маршал Шапошников - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
23 октября, 19:43
NI рассказал о "вооруженном до зубов" российском корабле
 
Новое оружие РоссииТяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов"МИГ-29Ккрейсер "Москва"Москва (крейсер)Сообразительный (корвет)АРК Петр ВеликийСеверный флот ВМФ РоссииБалтийский флот ВМФ РоссииНастойчивый (миноносец)Су-33ВМФ РФБезопасность
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:41В Госдуме раскритиковали выход США из Договора по открытому небу
17:41Силуанов рассказал, в каких случаях налоговая выходит на проверку
17:39Маас осудил противников COVID-ограничений
17:29Источник: театр Джигарханяна попросит назначить худруком Сергея Газарова
17:16Мосгорздрав может проверить данные о заражении пациента внутри больницы
17:07В Белом доме объяснили выход США из Договора по открытому небу
17:05В Минске возобновили работу закрытые из-за протестов станции метро
17:03Силовики пресекли акцию протеста на востоке Минска
16:59В Астрахани при пожаре в многоквартирном доме погиб ребенок
16:52МВД Белоруссии заявило о снижении числа протестующих
16:50В США выявили 177 тысяч новых случаев коронавируса
16:48Журналистам впервые показали комнату отдыха в резиденции Путина
16:42В Минздраве перечислили ранние симптомы рака легких
16:39Пожарные локализовали возгорание на складе в московской промзоне
16:39Космонавт развеял популярный миф о питании в невесомости
16:33СМИ: ссора петербуржцев в родительском чате закончилась массовой дракой
16:33В Минске восстановили работу мобильного интернета
16:26МВД Белоруссии подтвердило применение спецсредств на протестах в Минске
16:24Раскрыта тайна игрушки на столе у Путина во время саммита АТЭС
16:20Китай выдвинул предложения по мировому устройству после пандемии
Лента новостейМолния