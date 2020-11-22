Аксенов рассказал, как Крым разрушил киевские фантазии
10:01 22.11.2020 (обновлено: 13:16 22.11.2020)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что энергетическая блокада, устроенная киевскими властями пять лет назад, в конечном итоге привела к обратному эффекту: регион впервые перестал быть энергодефицитным и приобрел солидный резерв мощности.
Крым был полностью обесточен в ночь на 22 ноября 2015 года. Из-за подрыва опор вышли из строя все четыре ЛЭП, идущие с Украины. В Крыму и Севастополе был введен режим ЧС, графики аварийных отключений электричества. Ситуация улучшилась с поэтапным запуском из Краснодарского края энергомоста мощностью 800 мегаватт. Последняя, четвертая нитка заработала в мае 2016 года. После энергоблокады возбуждено уголовное дело по факту диверсии. Заочное обвинение предъявлено основателю добровольческих батальонов на границе с Крымом Ленуру Ислямову.
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"Пять лет спустя уже ничто не напоминает о том драматическом моменте истории российского Крыма. После запуска новых электростанций наш регион впервые перестал быть энергодефицитным. Более того, у нас теперь есть солидный резерв мощности, который позволяет обеспечивать ускоренное развитие всех отраслей", — написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
По его словам, пять лет назад Крым получал более 80% электроэнергии с территории Украины.
"Киев рассчитывал, что блэкаут приведет к коллапсу экономики и социальной сферы, а крымчане будут умолять украинских политиков возобновить подачу электричества на любых условиях. Но реальность, как всегда, разрушила киевские фантазии. Наш президент немедленно взял ситуацию под личный контроль, на помощь нам пришла вся Россия. Энергетическая блокада была прорвана в кратчайшие сроки, а пережитые испытания еще больше сплотили крымчан. Мы еще раз убедились в правильности выбора, сделанного в марте 2014 года", — отметил Аксенов.