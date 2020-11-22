https://ria.ru/20201122/energoblokada-1585751815.html

Аксенов рассказал, как Крым разрушил киевские фантазии

Аксенов рассказал, как Крым разрушил киевские фантазии

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что энергетическая блокада, устроенная киевскими властями пять лет назад, в конечном итоге привела к обратному эффекту:... РИА Новости, 22.11.2020

2020-11-22T10:01

2020-11-22T10:01

2020-11-22T13:16

ленур ислямов

сергей аксенов (политик)

республика крым

севастополь

краснодарский край

украина

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что энергетическая блокада, устроенная киевскими властями пять лет назад, в конечном итоге привела к обратному эффекту: регион впервые перестал быть энергодефицитным и приобрел солидный резерв мощности.Крым был полностью обесточен в ночь на 22 ноября 2015 года. Из-за подрыва опор вышли из строя все четыре ЛЭП, идущие с Украины. В Крыму и Севастополе был введен режим ЧС, графики аварийных отключений электричества. Ситуация улучшилась с поэтапным запуском из Краснодарского края энергомоста мощностью 800 мегаватт. Последняя, четвертая нитка заработала в мае 2016 года. После энергоблокады возбуждено уголовное дело по факту диверсии. Заочное обвинение предъявлено основателю добровольческих батальонов на границе с Крымом Ленуру Ислямову."Пять лет спустя уже ничто не напоминает о том драматическом моменте истории российского Крыма. После запуска новых электростанций наш регион впервые перестал быть энергодефицитным. Более того, у нас теперь есть солидный резерв мощности, который позволяет обеспечивать ускоренное развитие всех отраслей", — написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".По его словам, пять лет назад Крым получал более 80% электроэнергии с территории Украины.

https://ria.ru/20201110/krym-1583862143.html

республика крым

севастополь

краснодарский край

украина

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ленур ислямов, сергей аксенов (политик), республика крым, севастополь, краснодарский край, украина, в мире