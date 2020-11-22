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Страны G20 намерены обеспечить бесперебойные поставки энергоресурсов
Страны G20 намерены обеспечить бесперебойные поставки энергоресурсов
Лидеры стран G20 заявили о решимости обеспечить стабильные и бесперебойные поставки энергоресурсов для достижения экономического роста, говорится в Эр-Риядской... РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T19:31
2020-11-22T19:47
саудовская аравия
большая двадцатка
в мире
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Лидеры стран G20 заявили о решимости обеспечить стабильные и бесперебойные поставки энергоресурсов для достижения экономического роста, говорится в Эр-Риядской декларации, выпущенной в воскресенье по итогам виртуального саммита G20.Саммит прошел под председательством Саудовской Аравии, которая в этом году занимала пост очередного председателя "Группы двадцати"."Мы подчеркиваем нашу постоянную решимость обеспечить стабильные и бесперебойные поставки энергоресурсов с целью достижения экономического роста в тот момент, когда мы реагируем на проблемы, вызванные пандемией", - сообщается в декларации.
https://ria.ru/20201121/dvadtsatka-1585328091.html
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саудовская аравия, большая двадцатка, в мире

Страны G20 намерены обеспечить бесперебойные поставки энергоресурсов

19:31 22.11.2020 (обновлено: 19:47 22.11.2020)
 
© AP Photo / Charlie RiedelНефтяная насосная станция
Нефтяная насосная станция - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
© AP Photo / Charlie Riedel
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Лидеры стран G20 заявили о решимости обеспечить стабильные и бесперебойные поставки энергоресурсов для достижения экономического роста, говорится в Эр-Риядской декларации, выпущенной в воскресенье по итогам виртуального саммита G20.
Саммит прошел под председательством Саудовской Аравии, которая в этом году занимала пост очередного председателя "Группы двадцати".
Рукопожатие на фоне логотипа Большой Двадцатки - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
21 ноября, 03:03
"Группа двадцати" (G20)
"Мы подчеркиваем нашу постоянную решимость обеспечить стабильные и бесперебойные поставки энергоресурсов с целью достижения экономического роста в тот момент, когда мы реагируем на проблемы, вызванные пандемией", - сообщается в декларации.
 
Саудовская АравияБольшая двадцаткаВ мире
 
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