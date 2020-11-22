https://ria.ru/20201122/energetika-1585809496.html

Страны G20 намерены обеспечить бесперебойные поставки энергоресурсов

Страны G20 намерены обеспечить бесперебойные поставки энергоресурсов

Лидеры стран G20 заявили о решимости обеспечить стабильные и бесперебойные поставки энергоресурсов для достижения экономического роста, говорится в Эр-Риядской... РИА Новости, 22.11.2020

2020-11-22T19:31

2020-11-22T19:31

2020-11-22T19:47

саудовская аравия

большая двадцатка

в мире

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Лидеры стран G20 заявили о решимости обеспечить стабильные и бесперебойные поставки энергоресурсов для достижения экономического роста, говорится в Эр-Риядской декларации, выпущенной в воскресенье по итогам виртуального саммита G20.Саммит прошел под председательством Саудовской Аравии, которая в этом году занимала пост очередного председателя "Группы двадцати"."Мы подчеркиваем нашу постоянную решимость обеспечить стабильные и бесперебойные поставки энергоресурсов с целью достижения экономического роста в тот момент, когда мы реагируем на проблемы, вызванные пандемией", - сообщается в декларации.

https://ria.ru/20201121/dvadtsatka-1585328091.html

саудовская аравия

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2020

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саудовская аравия, большая двадцатка, в мире