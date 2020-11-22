https://ria.ru/20201122/efremov-1585764045.html

Митрополит Белгородский посетил СИЗО, в котором находится Ефремов

Митрополит Белгородский посетил СИЗО, в котором находится Ефремов

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн совершил в пятницу визит в СИЗО-3 УФСИН России по Белгородской области, где на 14-дневном карантине до... РИА Новости, 22.11.2020

2020-11-22T12:26

2020-11-22T12:26

2020-11-22T12:49

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

россия

михаил ефремов

белгородская область

происшествия

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн совершил в пятницу визит в СИЗО-3 УФСИН России по Белгородской области, где на 14-дневном карантине до распределения в колонию находится осужденный за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов.Владыка Иоанн отслужил молебен о болящих в храме святителя Николая Чудотворца, расположенном в учреждении. Как следует из опубликованных на сайте Белгородской митрополии фотоматериалов, во время молебна присутствовал осужденный Ефремов. Кроме того, в мероприятии участвовали заместитель начальника УФСИН России по Белгородской области Виталий Авдеев, помощник начальника УФСИН России по Белгородской области иерей Вадим Багнетов, начальник СИЗО-3 Белгорода Александр Калугин, протоиерей Иоанн Борчук, сотрудники учреждения и осужденные хозяйственного отряда.СИЗО-3 является самым молодым среди пенитенциарных учреждений области. Первых подследственных туда доставили в декабре 2002 года. Учреждение соответствует европейским стандартам. Камеры двух и четырёхместные. На каждого человека приходится 4,5-4,8 квадратных метра.Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что Ефремов находится на карантине до распределения в одну из колоний Белгородской области.Вечером 8 июня в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет. Защита актера теперь планирует обжаловать приговор в кассации.

https://ria.ru/20201120/lzhesvideteli-1585589014.html

https://ria.ru/20201117/efremov-1584956396.html

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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, россия, михаил ефремов, белгородская область, происшествия