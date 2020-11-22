Митрополит Белгородский посетил СИЗО, в котором находится Ефремов
12:26 22.11.2020 (обновлено: 12:49 22.11.2020)
© Фото : Белгородская и Старооскольская епархияМихаил Ефремов и Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн в СИЗО-3 г. Белгорода
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн совершил в пятницу визит в СИЗО-3 УФСИН России по Белгородской области, где на 14-дневном карантине до распределения в колонию находится осужденный за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов.
Владыка Иоанн отслужил молебен о болящих в храме святителя Николая Чудотворца, расположенном в учреждении. Как следует из опубликованных на сайте Белгородской митрополии фотоматериалов, во время молебна присутствовал осужденный Ефремов. Кроме того, в мероприятии участвовали заместитель начальника УФСИН России по Белгородской области Виталий Авдеев, помощник начальника УФСИН России по Белгородской области иерей Вадим Багнетов, начальник СИЗО-3 Белгорода Александр Калугин, протоиерей Иоанн Борчук, сотрудники учреждения и осужденные хозяйственного отряда.
"Владыка обратился к сотрудникам и осужденным со словами проповеди, в которой он призвал их отнестись новому мировому бедствию (COVID -19) как к препятствию, которое люди могут и должны преодолеть. По завершению богослужения митрополит окропил помещения святой водой. Его Высокопреосвященство передал начальнику СИЗО-3 в дар учреждению телевизор", - говорится в сообщении епархии.
СИЗО-3 является самым молодым среди пенитенциарных учреждений области. Первых подследственных туда доставили в декабре 2002 года. Учреждение соответствует европейским стандартам. Камеры двух и четырёхместные. На каждого человека приходится 4,5-4,8 квадратных метра.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что Ефремов находится на карантине до распределения в одну из колоний Белгородской области.
Вечером 8 июня в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет. Защита актера теперь планирует обжаловать приговор в кассации.