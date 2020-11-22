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На востоке Москве три человека пострадали в ДТП
На востоке Москве три человека пострадали в ДТП
Три человека госпитализированы, в том числе несовершеннолетний, после того как иномарка наехала на препятствие на востоке Москвы, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T22:52
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министерство внутренних дел рф (мвд россии)
москва
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Три человека госпитализированы, в том числе несовершеннолетний, после того как иномарка наехала на препятствие на востоке Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ."Примерно в 21.15 на пересечении Московского проспекта и Главной аллеи произошло ДТП: наезд иномарки на препятствие. В результате происшествия трое человек, в том числе несовершеннолетний, отправлены в медучреждение", - сказал собеседник агентства.Как пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах, на востоке Москвы водитель Porsche врезался в столб.
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), москва, происшествия

На востоке Москве три человека пострадали в ДТП

22:52 22.11.2020 (обновлено: 22:57 22.11.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Три человека госпитализированы, в том числе несовершеннолетний, после того как иномарка наехала на препятствие на востоке Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
"Примерно в 21.15 на пересечении Московского проспекта и Главной аллеи произошло ДТП: наезд иномарки на препятствие. В результате происшествия трое человек, в том числе несовершеннолетний, отправлены в медучреждение", - сказал собеседник агентства.
Как пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах, на востоке Москвы водитель Porsche врезался в столб.
Действия водителя при ДТП - РИА Новости, 1920, 16.06.2017
16 июня 2017, 12:36Инфографика
Что делать в случае ДТПВ России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.
 
Министерство внутренних дел РФ (МВД России)МоскваПроисшествия
 
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