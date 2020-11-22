https://ria.ru/20201122/dtp-1585825193.html

На востоке Москве три человека пострадали в ДТП

На востоке Москве три человека пострадали в ДТП

Три человека госпитализированы, в том числе несовершеннолетний, после того как иномарка наехала на препятствие на востоке Москвы, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 22.11.2020

2020-11-22T22:52

2020-11-22T22:52

2020-11-22T22:57

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

москва

происшествия

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Три человека госпитализированы, в том числе несовершеннолетний, после того как иномарка наехала на препятствие на востоке Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ."Примерно в 21.15 на пересечении Московского проспекта и Главной аллеи произошло ДТП: наезд иномарки на препятствие. В результате происшествия трое человек, в том числе несовершеннолетний, отправлены в медучреждение", - сказал собеседник агентства.Как пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах, на востоке Москвы водитель Porsche врезался в столб.

https://ria.ru/20170616/1496646342.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство внутренних дел рф (мвд россии), москва, происшествия