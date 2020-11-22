https://ria.ru/20201122/donbass-1585757430.html

Эксперт считает, что Киев не намерен соблюдать соглашения по Донбассу

Эксперт считает, что Киев не намерен соблюдать соглашения по Донбассу

Украина вообще не собирается соблюдать какие-либо соглашения для мирного урегулирования конфликта в Донбассе, считает член Совета по межнациональным отношениям... РИА Новости, 22.11.2020

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леонид кравчук

верховная рада украины

борис грызлов

украина

в мире

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Украина вообще не собирается соблюдать какие-либо соглашения для мирного урегулирования конфликта в Донбассе, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.Ранее советник по информационной политике украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что закон об особом статусе Донбасса скорее всего будет пролонгирован, но без включения в него "формулы Штайнмайера".К тому же, по его словам, то, что украинская сторона пытается дополнительно исключить "формулу Штайнмайера" из варианта закона, говорит о том, что он "даже в таком виде пытается быть включенным в законодательство Украины в выхолощенном виде"."Формула Штайнмайера" чрезвычайно умеренна, она, в принципе, предполагает начало мирного процесса и мирного урегулирования хоть какого-то. И те меры, которые там предполагаются, это процентов пять-десять от тех, которые заложены в минских соглашениях. Украина не собирается вообще соблюдать никаких соглашений. На дипломатическом фронте, на линии соприкосновения мы все это постоянно наблюдаем", - заключил собеседник агентства.Закон об особом статусе Донбасса был принят Верховной радой в 2014 году, но так и не введен в действие. Осенью 2018 года украинский парламент продлил его до конца 2019 года, а после встречи в Париже "нормандской четверки" (РФ, ФРГ, Франция, Украина) в декабре 2019 года Верховная рада на внеочередном заседании продлила действие закона до 31 декабря 2020 года. Контактная группа по Донбассу в Минске согласовала "формулу Штайнмайера", определяющую порядок вступления в силу закона об особом статусе региона. После согласования формулы в украинской столице, а также ряде других городов прошли митинги противников такого решения Киева.Ранее Арестович сообщил, что делегация разработала "план совместных шагов", который предполагает вывод "незаконных формирований и наемников" с Донбасса в начале 2021 года, что позволит провести местные выборы на этих территориях 31 марта. Глава украинской делегации Леонид Кравчук заявил, что Киев предложил "план действий по Донбассу", чтобы все участники контактной группы приняли участие в разработке совместного плана.Полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов уже заявил, что этот план противоречит минским соглашениям и может быть расценен как шаг к полному отказу от них. По его словам, "представленный проект плана – это очередная имитация переговорного процесса с единственной ясно выраженной целью – созыв очередного саммита "нормандского формата".

https://radiosputnik.ria.ru/20201121/donbass-1585652398.html

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леонид кравчук, верховная рада украины, борис грызлов, украина, в мире