https://ria.ru/20201122/donbass-1585756490.html

В Госдуме объяснили важность реализации "формулы Штайнмайера"

В Госдуме объяснили важность реализации "формулы Штайнмайера"

"Формула Штайнмайера" дает гарантии мирного урегулирования ситуации в Донбассе, игнорируя ее, Киев в очередной раз показывает, что не собирается выполнять... РИА Новости, 22.11.2020

2020-11-22T10:59

2020-11-22T10:59

2020-11-22T10:59

"формула штайнмайера"

донбасс

леонид кравчук

госдума рф

верховная рада украины

борис грызлов

украина

в мире

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. "Формула Штайнмайера" дает гарантии мирного урегулирования ситуации в Донбассе, игнорируя ее, Киев в очередной раз показывает, что не собирается выполнять минские соглашения, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.Ранее советник по информационной политике украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что закон об особом статусе Донбасса скорее всего будет пролонгирован, но без включения в него "формулы Штайнмайера".Она отметила, что в этой ситуации западные санкции, наложенные на РФ, становятся абсурдными и бессмысленным, исходя из логики их инициаторов о том, что санкции якобы должны были стимулировать РФ к достижению мирного урегулирования."Однако как могут быть выполнены минские соглашения, если украинская сторона их демонстративно игнорирует? Нашим европейским партнерам пора определиться в своем отношении к действиям Украины. По логике вещей, либо они убеждают Киев в необходимости выполнять минские соглашения в полном объеме, либо пора снимать санкции с России", - подчеркнула парламентарий.Закон об особом статусе Донбасса был принят Верховной радой в 2014 году, но так и не введен в действие. Осенью 2018 года украинский парламент продлил его до конца 2019 года, а после встречи в Париже "нормандской четверки" (РФ, ФРГ, Франция, Украина) в декабре 2019 года Верховная рада на внеочередном заседании продлила действие закона до 31 декабря 2020 года. Контактная группа по Донбассу в Минске согласовала "формулу Штайнмайера", определяющую порядок вступления в силу закона об особом статусе региона. После согласования формулы в украинской столице, а также ряде других городов прошли митинги противников такого решения Киева.Ранее Арестович сообщил, что делегация разработала "план совместных шагов", который предполагает вывод "незаконных формирований и наемников" с Донбасса в начале 2021 года, что позволит провести местные выборы на этих территориях 31 марта. Глава украинской делегации Леонид Кравчук заявил, что Киев предложил "план действий по Донбассу", чтобы все участники контактной группы приняли участие в разработке совместного плана.Полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов уже заявил, что этот план противоречит минским соглашениям и может быть расценен как шаг к полному отказу от них. По его словам, "представленный проект плана – это очередная имитация переговорного процесса с единственной ясно выраженной целью – созыв очередного саммита "нормандского формата".

https://radiosputnik.ria.ru/20201121/plan-b-1585717267.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"формула штайнмайера", донбасс, леонид кравчук, госдума рф, верховная рада украины, борис грызлов, украина, в мире