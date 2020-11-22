В Госдуме объяснили важность реализации "формулы Штайнмайера"
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы Елена Панина на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Ранее советник по информационной политике украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что закон об особом статусе Донбасса скорее всего будет пролонгирован, но без включения в него "формулы Штайнмайера".
"Заявление украинской стороны еще раз показывает, что Киев не собирается выполнять минские соглашения. "Формула Штайнмайера" является важнейшим элементом переговорного процесса, поскольку именно она дает гарантии того, что вместо мирного урегулирования Киев не устроит еще одну "АТО" ("антитеррористическую операцию" - ред.)", - сказала Панина агентству.
Она отметила, что в этой ситуации западные санкции, наложенные на РФ, становятся абсурдными и бессмысленным, исходя из логики их инициаторов о том, что санкции якобы должны были стимулировать РФ к достижению мирного урегулирования.
"Однако как могут быть выполнены минские соглашения, если украинская сторона их демонстративно игнорирует? Нашим европейским партнерам пора определиться в своем отношении к действиям Украины. По логике вещей, либо они убеждают Киев в необходимости выполнять минские соглашения в полном объеме, либо пора снимать санкции с России", - подчеркнула парламентарий.
Закон об особом статусе Донбасса был принят Верховной радой в 2014 году, но так и не введен в действие. Осенью 2018 года украинский парламент продлил его до конца 2019 года, а после встречи в Париже "нормандской четверки" (РФ, ФРГ, Франция, Украина) в декабре 2019 года Верховная рада на внеочередном заседании продлила действие закона до 31 декабря 2020 года. Контактная группа по Донбассу в Минске согласовала "формулу Штайнмайера", определяющую порядок вступления в силу закона об особом статусе региона. После согласования формулы в украинской столице, а также ряде других городов прошли митинги противников такого решения Киева.
Ранее Арестович сообщил, что делегация разработала "план совместных шагов", который предполагает вывод "незаконных формирований и наемников" с Донбасса в начале 2021 года, что позволит провести местные выборы на этих территориях 31 марта. Глава украинской делегации Леонид Кравчук заявил, что Киев предложил "план действий по Донбассу", чтобы все участники контактной группы приняли участие в разработке совместного плана.
Полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов уже заявил, что этот план противоречит минским соглашениям и может быть расценен как шаг к полному отказу от них. По его словам, "представленный проект плана – это очередная имитация переговорного процесса с единственной ясно выраженной целью – созыв очередного саммита "нормандского формата".
9 декабря 2019, 21:34ИнфографикаМинские соглашения