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Пушков прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
Пушков прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
Сенатор Алексей Пушков назвал Договор по открытому небу нежизнеспособным после выхода США из соглашения. РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T23:39
2020-11-22T23:39
россия
нато
алексей пушков
дмитрий песков
сша
безопасность
в мире
политика
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков назвал Договор по открытому небу нежизнеспособным после выхода США из соглашения."Никаких "жестких гарантий" со стороны НАТО об отказе передавать США данные, полученные союзниками США по альянсу &lt;…&gt;, разумеется, не будет. Зато можно твердо рассчитывать на то, что эти данные будут сразу же передаваться Вашингтону. Это — гарантировано", — написал он в Twitter.Политик подчеркнул, что заявления американских союзников о приверженности соглашению не отменяют их особых отношений с Вашингтоном. Пушков добавил, что отследить тайную передачу данных невозможно.США в ночь на 22 ноября завершили процедуру выхода из Договора по открытому небу. В российском МИД заявили, что от этого не выиграла ни европейская безопасность, ни безопасность США и их союзников. Позицию Вашингтона дипломаты назвали лицемерием и игрой на публику. Москва будет добиваться от 34 оставшихся участников ДОН твердых гарантий, что они не будут передавать США материалы фотосъемки российской территории. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также заявил, что выход США делает договор нежизнеспособным.Это соглашение было подписано в 1992 году и вступил в силу в 2002-м. Это одна из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны — документ позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.
https://ria.ru/20201122/pompeo-1585821817.html
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россия, нато, алексей пушков, дмитрий песков, сша, безопасность, в мире, политика

Пушков прокомментировал выход США из Договора по открытому небу

23:39 22.11.2020
 
© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в фотобанкСамолет для аэрофотосъемки Ан-30
Самолет для аэрофотосъемки Ан-30 - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
© РИА Новости / Игорь Руссак
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков назвал Договор по открытому небу нежизнеспособным после выхода США из соглашения.
"Никаких "жестких гарантий" со стороны НАТО об отказе передавать США данные, полученные союзниками США по альянсу <…>, разумеется, не будет. Зато можно твердо рассчитывать на то, что эти данные будут сразу же передаваться Вашингтону. Это — гарантировано", — написал он в Twitter.
Госсекретарь США Майк Помпео в маске - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
Вчера, 21:41
Помпео оценил выход США из Договора по открытому небу
Политик подчеркнул, что заявления американских союзников о приверженности соглашению не отменяют их особых отношений с Вашингтоном. Пушков добавил, что отследить тайную передачу данных невозможно.
США в ночь на 22 ноября завершили процедуру выхода из Договора по открытому небу. В российском МИД заявили, что от этого не выиграла ни европейская безопасность, ни безопасность США и их союзников. Позицию Вашингтона дипломаты назвали лицемерием и игрой на публику. Москва будет добиваться от 34 оставшихся участников ДОН твердых гарантий, что они не будут передавать США материалы фотосъемки российской территории. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также заявил, что выход США делает договор нежизнеспособным.
Это соглашение было подписано в 1992 году и вступил в силу в 2002-м. Это одна из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны — документ позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.
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