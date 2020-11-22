https://ria.ru/20201122/don-1585827031.html

Пушков прокомментировал выход США из Договора по открытому небу

Пушков прокомментировал выход США из Договора по открытому небу

Сенатор Алексей Пушков назвал Договор по открытому небу нежизнеспособным после выхода США из соглашения. РИА Новости, 22.11.2020

2020-11-22T23:39

2020-11-22T23:39

2020-11-22T23:39

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков назвал Договор по открытому небу нежизнеспособным после выхода США из соглашения."Никаких "жестких гарантий" со стороны НАТО об отказе передавать США данные, полученные союзниками США по альянсу <…>, разумеется, не будет. Зато можно твердо рассчитывать на то, что эти данные будут сразу же передаваться Вашингтону. Это — гарантировано", — написал он в Twitter.Политик подчеркнул, что заявления американских союзников о приверженности соглашению не отменяют их особых отношений с Вашингтоном. Пушков добавил, что отследить тайную передачу данных невозможно.США в ночь на 22 ноября завершили процедуру выхода из Договора по открытому небу. В российском МИД заявили, что от этого не выиграла ни европейская безопасность, ни безопасность США и их союзников. Позицию Вашингтона дипломаты назвали лицемерием и игрой на публику. Москва будет добиваться от 34 оставшихся участников ДОН твердых гарантий, что они не будут передавать США материалы фотосъемки российской территории. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также заявил, что выход США делает договор нежизнеспособным.Это соглашение было подписано в 1992 году и вступил в силу в 2002-м. Это одна из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны — документ позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.

https://ria.ru/20201122/pompeo-1585821817.html

https://ria.ru/20201122/dogovor-1585819377.html

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россия, нато, алексей пушков, дмитрий песков, сша, безопасность, в мире, политика