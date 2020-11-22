Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201122/don-1585770174.html
Слуцкий призвал НАТО не передавать США данные по "открытому небу"
Слуцкий призвал НАТО не передавать США данные по "открытому небу"
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что после выхода США из Договора по открытому небу (ДОН) их союзники по НАТО должны... РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T13:23
2020-11-22T15:29
выход сша из договора по открытому небу
леонид слуцкий
договор по открытому небу
сергей лавров
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156243/80/1562438029_0:160:3073:1888_1400x0_80_0_0_e60ccb84e78045d2ec5b91862150e24e.jpg
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что после выхода США из Договора по открытому небу (ДОН) их союзники по НАТО должны гарантировать Москве непередачу данных Вашингтону.США в ночь на 22 ноября завершили процедуру выхода из Договора по открытому небу. В МИД РФ заявили, что Москва будет добиваться твердых гарантий выполнения оставшимися в договоре государствами их обязательств.Слуцкий пояснил, что страны-участницы договора, входящие в блок НАТО, заявляют о сохранении ему приверженности и намерены и дальше совершать наблюдательные полеты над территорией РФ."Где гарантии того, что их слова и обещания выполнять все пункты ДОН не будут расходиться с делами и полученные данные не окажутся переданными Соединенным Штатам? Не секрет, что США как раз требуют от союзников пойти на подписание документов о передаче подобной информации, а также об отказе российским миссиям открытого неба совершать свои полеты над американскими военными объектами в Европе", - сказал парламентарий журналистам.По словам Слуцкого, для России такая ситуация неприемлема, поэтому участники ДОН, которые входят в НАТО, должны в юридически закрепленной форме гарантировать Москве непередачу Вашингтону данных, полученных по результатам наблюдательных полетов над РФ.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва будет просить партнеров по Договору по открытому небу юридически гарантировать, что они не передадут США данные по полетам над Россией. Комментируя заявление российского министра, представители МИД Германии и Франции сообщили, что они остаются приверженными соглашению, в том числе его пункту о неразглашении данных о полетах. Представитель британского МИД также заявил РИА Новости, что Британия остается верна Договору.
https://ria.ru/20201112/nebo-1584299995.html
https://ria.ru/20201122/dogovor-1585777059.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/156243/80/1562438029_171:0:2900:2047_1400x0_80_0_0_007fbf0ed662441cb3e56b097921b0b0.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
выход сша из договора по открытому небу, леонид слуцкий, договор по открытому небу, сергей лавров, сша, в мире

Слуцкий призвал НАТО не передавать США данные по "открытому небу"

13:23 22.11.2020 (обновлено: 15:29 22.11.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что после выхода США из Договора по открытому небу (ДОН) их союзники по НАТО должны гарантировать Москве непередачу данных Вашингтону.
США в ночь на 22 ноября завершили процедуру выхода из Договора по открытому небу. В МИД РФ заявили, что Москва будет добиваться твердых гарантий выполнения оставшимися в договоре государствами их обязательств.

"Выход США из ДОН - расчетливая игра в одни ворота. Россия будет действовать исходя из своих национальных интересов. Союзники Штатов по НАТО должны дать жесткие гарантии Москве непередачи данных Вашингтону. Только на основании этого будут определяться наши дальнейшие шаги", - написал Слуцкий в Twitter.

Слуцкий пояснил, что страны-участницы договора, входящие в блок НАТО, заявляют о сохранении ему приверженности и намерены и дальше совершать наблюдательные полеты над территорией РФ.
Самолет наблюдения США OC-135B - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
12 ноября, 15:18
Эксперт оценил вероятность возвращения США в Договор по открытому небу
"Где гарантии того, что их слова и обещания выполнять все пункты ДОН не будут расходиться с делами и полученные данные не окажутся переданными Соединенным Штатам? Не секрет, что США как раз требуют от союзников пойти на подписание документов о передаче подобной информации, а также об отказе российским миссиям открытого неба совершать свои полеты над американскими военными объектами в Европе", - сказал парламентарий журналистам.
По словам Слуцкого, для России такая ситуация неприемлема, поэтому участники ДОН, которые входят в НАТО, должны в юридически закрепленной форме гарантировать Москве непередачу Вашингтону данных, полученных по результатам наблюдательных полетов над РФ.
"Надо понимать, что ДОН нужен России в той же равной степени, что и остальным партнерам", - добавил глава комитета.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва будет просить партнеров по Договору по открытому небу юридически гарантировать, что они не передадут США данные по полетам над Россией. Комментируя заявление российского министра, представители МИД Германии и Франции сообщили, что они остаются приверженными соглашению, в том числе его пункту о неразглашении данных о полетах. Представитель британского МИД также заявил РИА Новости, что Британия остается верна Договору.
Самолет наблюдения РФ Ту-214ОН - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
14:35
В Госдуме прокомментировали выход США из Договора по открытому небу
 
Выход США из Договора по открытому небуЛеонид СлуцкийДоговор по открытому небуСергей ЛавровСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:41В Госдуме раскритиковали выход США из Договора по открытому небу
17:41Силуанов рассказал, в каких случаях налоговая выходит на проверку
17:39Маас осудил противников COVID-ограничений
17:29Источник: театр Джигарханяна попросит назначить худруком Сергея Газарова
17:16Мосгорздрав может проверить данные о заражении пациента внутри больницы
17:07В Белом доме объяснили выход США из Договора по открытому небу
17:05В Минске возобновили работу закрытые из-за протестов станции метро
17:03Силовики пресекли акцию протеста на востоке Минска
16:59В Астрахани при пожаре в многоквартирном доме погиб ребенок
16:52МВД Белоруссии заявило о снижении числа протестующих
16:50В США выявили 177 тысяч новых случаев коронавируса
16:48Журналистам впервые показали комнату отдыха в резиденции Путина
16:42В Минздраве перечислили ранние симптомы рака легких
16:39Пожарные локализовали возгорание на складе в московской промзоне
16:39Космонавт развеял популярный миф о питании в невесомости
16:33СМИ: ссора петербуржцев в родительском чате закончилась массовой дракой
16:33В Минске восстановили работу мобильного интернета
16:26МВД Белоруссии подтвердило применение спецсредств на протестах в Минске
16:24Раскрыта тайна игрушки на столе у Путина во время саммита АТЭС
16:20Китай выдвинул предложения по мировому устройству после пандемии
Лента новостейМолния