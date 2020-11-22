https://ria.ru/20201122/don-1585770174.html

Слуцкий призвал НАТО не передавать США данные по "открытому небу"

Слуцкий призвал НАТО не передавать США данные по "открытому небу"

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что после выхода США из Договора по открытому небу (ДОН) их союзники по НАТО должны... РИА Новости, 22.11.2020

2020-11-22T13:23

2020-11-22T13:23

2020-11-22T15:29

выход сша из договора по открытому небу

леонид слуцкий

договор по открытому небу

сергей лавров

сша

в мире

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что после выхода США из Договора по открытому небу (ДОН) их союзники по НАТО должны гарантировать Москве непередачу данных Вашингтону.США в ночь на 22 ноября завершили процедуру выхода из Договора по открытому небу. В МИД РФ заявили, что Москва будет добиваться твердых гарантий выполнения оставшимися в договоре государствами их обязательств.Слуцкий пояснил, что страны-участницы договора, входящие в блок НАТО, заявляют о сохранении ему приверженности и намерены и дальше совершать наблюдательные полеты над территорией РФ."Где гарантии того, что их слова и обещания выполнять все пункты ДОН не будут расходиться с делами и полученные данные не окажутся переданными Соединенным Штатам? Не секрет, что США как раз требуют от союзников пойти на подписание документов о передаче подобной информации, а также об отказе российским миссиям открытого неба совершать свои полеты над американскими военными объектами в Европе", - сказал парламентарий журналистам.По словам Слуцкого, для России такая ситуация неприемлема, поэтому участники ДОН, которые входят в НАТО, должны в юридически закрепленной форме гарантировать Москве непередачу Вашингтону данных, полученных по результатам наблюдательных полетов над РФ.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва будет просить партнеров по Договору по открытому небу юридически гарантировать, что они не передадут США данные по полетам над Россией. Комментируя заявление российского министра, представители МИД Германии и Франции сообщили, что они остаются приверженными соглашению, в том числе его пункту о неразглашении данных о полетах. Представитель британского МИД также заявил РИА Новости, что Британия остается верна Договору.

https://ria.ru/20201112/nebo-1584299995.html

https://ria.ru/20201122/dogovor-1585777059.html

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выход сша из договора по открытому небу, леонид слуцкий, договор по открытому небу, сергей лавров, сша, в мире