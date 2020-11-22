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Лидеры G20 договорились продлить заморозку долгов беднейших стран
Лидеры G20 договорились продлить заморозку долгов беднейших стран
Лидеры стран-участниц "Группы двадцати" (G20) во время виртуального саммита договорились поддержать действие моратория на выплату задолженностей беднейшими... РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T19:23
2020-11-22T21:05
саудовская аравия
африка
большая двадцатка
в мире
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ДОХА, 22 ноя - РИА Новости. Лидеры стран-участниц "Группы двадцати" (G20) во время виртуального саммита договорились поддержать действие моратория на выплату задолженностей беднейшими странами мира до конца июня 2021 года, говорится в Эр-Риядской декларации по итогам двухдневной встречи в верхах.Саммит прошел под председательством Саудовской Аравии, которая в этом году занимала пост очередного председателя "Группы двадцати".Лидеры заявили, что мировая экономика начинает восстанавливаться, но восстановление остается "неравномерным, весьма неопределенным и подверженным повышенным рискам спада". Однако они обязались поддержать восстановление глобальной экономики и повысить устойчивость финансовой мировой системы.Страны обязались "продолжать использовать все доступные инструменты политики до тех пор, пока это необходимо, для защиты жизней, рабочих мест и доходов", а также призвали банки развития активизировать усилия по оказанию помощи беднейшим странам в преодолении кризиса. Они признали особые проблемы, с которыми сталкиваются страны Африки и малые островные развивающиеся государства.В декларации также содержится призыв к частным кредиторам присоединиться к мораторию по обслуживанию долга.
https://ria.ru/20200424/1570495547.html
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саудовская аравия, африка, большая двадцатка, в мире

Лидеры G20 договорились продлить заморозку долгов беднейших стран

19:23 22.11.2020 (обновлено: 21:05 22.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкУчастники саммита "Группы двадцати" в режиме видеоконференции
Участники саммита Группы двадцати в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ДОХА, 22 ноя - РИА Новости. Лидеры стран-участниц "Группы двадцати" (G20) во время виртуального саммита договорились поддержать действие моратория на выплату задолженностей беднейшими странами мира до конца июня 2021 года, говорится в Эр-Риядской декларации по итогам двухдневной встречи в верхах.
Саммит прошел под председательством Саудовской Аравии, которая в этом году занимала пост очередного председателя "Группы двадцати".

"Страны-члены G20 приложат усилия по дальнейшему выполнению инициативы о заморозке долгов беднейших стран для того, чтобы предоставить последним поддержку в преодолении влияния пандемии коронавируса нового типа (COVID-19) в области общественного здравоохранения и социально-экономической сфере", - отмечается в документе по итогам саммита.

Лидеры заявили, что мировая экономика начинает восстанавливаться, но восстановление остается "неравномерным, весьма неопределенным и подверженным повышенным рискам спада". Однако они обязались поддержать восстановление глобальной экономики и повысить устойчивость финансовой мировой системы.
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Страны обязались "продолжать использовать все доступные инструменты политики до тех пор, пока это необходимо, для защиты жизней, рабочих мест и доходов", а также призвали банки развития активизировать усилия по оказанию помощи беднейшим странам в преодолении кризиса. Они признали особые проблемы, с которыми сталкиваются страны Африки и малые островные развивающиеся государства.
В декларации также содержится призыв к частным кредиторам присоединиться к мораторию по обслуживанию долга.

"Частные кредиторы не принимают участия в этой договоренности, и мы настоятельно рекомендуем им участвовать на сопоставимых условиях по запросу соответствующих стран", - говорится в документе.

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