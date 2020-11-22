https://ria.ru/20201122/dolgi-1585808952.html

Лидеры G20 договорились продлить заморозку долгов беднейших стран

Лидеры G20 договорились продлить заморозку долгов беднейших стран

Лидеры стран-участниц "Группы двадцати" (G20) во время виртуального саммита договорились поддержать действие моратория на выплату задолженностей беднейшими... РИА Новости, 22.11.2020

2020-11-22T19:23

2020-11-22T19:23

2020-11-22T21:05

саудовская аравия

африка

большая двадцатка

в мире

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ДОХА, 22 ноя - РИА Новости. Лидеры стран-участниц "Группы двадцати" (G20) во время виртуального саммита договорились поддержать действие моратория на выплату задолженностей беднейшими странами мира до конца июня 2021 года, говорится в Эр-Риядской декларации по итогам двухдневной встречи в верхах.Саммит прошел под председательством Саудовской Аравии, которая в этом году занимала пост очередного председателя "Группы двадцати".Лидеры заявили, что мировая экономика начинает восстанавливаться, но восстановление остается "неравномерным, весьма неопределенным и подверженным повышенным рискам спада". Однако они обязались поддержать восстановление глобальной экономики и повысить устойчивость финансовой мировой системы.Страны обязались "продолжать использовать все доступные инструменты политики до тех пор, пока это необходимо, для защиты жизней, рабочих мест и доходов", а также призвали банки развития активизировать усилия по оказанию помощи беднейшим странам в преодолении кризиса. Они признали особые проблемы, с которыми сталкиваются страны Африки и малые островные развивающиеся государства.В декларации также содержится призыв к частным кредиторам присоединиться к мораторию по обслуживанию долга.

https://ria.ru/20200424/1570495547.html

https://ria.ru/20200626/1573490817.html

саудовская аравия

африка

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саудовская аравия, африка, большая двадцатка, в мире