https://ria.ru/20201122/dogovor-1585819377.html

Германия сожалеет о выходе США из Договора по открытому небу

Германия сожалеет о выходе США из Договора по открытому небу

Берлин "чрезвычайно" сожалеет о выходе США из Договора по открытому небу, Германия намерена и далее его выполнять, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас. РИА Новости, 22.11.2020

2020-11-22T21:05

2020-11-22T21:05

2020-11-22T21:05

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БЕРЛИН, 22 ноя - РИА Новости. Берлин "чрезвычайно" сожалеет о выходе США из Договора по открытому небу, Германия намерена и далее его выполнять, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас."Мы чрезвычайно сожалеем, что США решились на такой шаг и теперь его реализовали. Наш собственный подход к договору остается неизменным: мы считаем его важной частью архитектуры контроля над вооружениями, который вносит вклад во взаимное доверие и таким образом в безопасность в Северном полушарии, от Ванкувера до Владивостока. Федеральное правительство, само собой разумеется, будет и далее выполнять договор. Приобретение новых наблюдательных самолетов типа Airbus A319 - это четкая демонстрация этого", - говорится в заявлении министра, распространенном пресс-службой ведомства.Он также добавил, что Германия выступает за всеобъемлющую модернизацию контроля над обычными вооружениями в Европе. "Мы должны корректировать существующие многосторонние договоры и создавать новые механизмы доверия, если хотим быть готовыми для вызовов миру и безопасности в этом столетии. Над этими сложными задачами мы будем и далее решительно работать вместе с нашими партнерами", - добавил министр.США в ночь на 22 ноября завершили процедуру выхода из Договора по открытому небу. В МИД РФ заявили, что Москва будет добиваться твердых гарантий выполнения оставшимися в договоре государствами их обязательств. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что выход США из Договора по открытому небу делает договор нежизнеспособным.

https://ria.ru/20201122/dogovor-1585793656.html

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