https://ria.ru/20201122/dogovor-1585797832.html

В Госдуме раскритиковали выход США из Договора по открытому небу

В Госдуме раскритиковали выход США из Договора по открытому небу

Выход американцев из ряда договоров, в том числе из Договора по открытому небу, раскачивает всю международную систему и угрожает мировой безопасности, заявил... РИА Новости, 22.11.2020

2020-11-22T17:41

2020-11-22T17:41

2020-11-22T17:41

выход сша из договора по открытому небу

россия

договор по открытому небу

алексей чепа

госдума рф

сша

в мире

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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Выход американцев из ряда договоров, в том числе из Договора по открытому небу, раскачивает всю международную систему и угрожает мировой безопасности, заявил РИА Новости замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.США в ночь на 22 ноября завершили процедуру выхода из Договора по открытому небу. В МИД РФ заявили, что Москва будет добиваться твердых гарантий выполнения оставшимися в договоре государствами их обязательств. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что выход США из Договора по открытому небу делает договор нежизнеспособным."Я думаю, что этот американский жест по выходу из ряда международных договоров сильно раскачивает всю международную систему и мировую безопасность. Нам надо просто будет жестче относиться к требованиям и не позволять европейским странам передавать США ту информацию, которую они будут снимать, работая над нашей территорией. Хотя я понимаю, что сделать это будет не так просто", - сказал Чепа.Парламентарий отметил, что данная ситуация в очередной раз показывает, кто по-настоящему борется за свободу и мир на земле, а кто руководствуется лишь своими личными интересами.

https://ria.ru/20201122/dogovor-1585793656.html

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выход сша из договора по открытому небу, россия, договор по открытому небу, алексей чепа, госдума рф, сша, в мире