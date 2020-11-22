https://ria.ru/20201122/dogovor-1585782004.html

В Кремле прокомментировали выход США из Договора по открытому небу

В Кремле прокомментировали выход США из Договора по открытому небу

Москва сожалеет о выходе США из Договора по открытому небу (ДОН), заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.11.2020

2020-11-22T15:39

2020-11-22T15:39

2020-11-22T17:15

выход сша из договора по открытому небу

россия

договор по открытому небу

дмитрий песков

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/103251/14/1032511460_0:138:3076:1868_1400x0_80_0_0_806f0abfa24df423e3cab3d6d298c4dc.jpg

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Москва сожалеет о выходе США из Договора по открытому небу (ДОН), заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.С сегодняшнего дня США официально вышли из ДОН — спустя полгода с момента подачи соответствующего уведомления.В МИД заявили, что Москва будет добиваться от оставшихся в договоре государств твердых гарантий выполнения их обязательств. В частности, речь идет о том, чтобы союзники США не передавали им материалы фотосъемки российской территории.Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и вступил в силу в 2002-м. Это одна из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны — документ позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. После выхода США в договоре останутся 34 государства.

https://ria.ru/20201122/dogovor-1585777059.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выход сша из договора по открытому небу, россия, договор по открытому небу, дмитрий песков, сша, в мире