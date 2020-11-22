https://ria.ru/20201122/dogovor-1585782004.html
В Кремле прокомментировали выход США из Договора по открытому небу
В Кремле прокомментировали выход США из Договора по открытому небу
Москва сожалеет о выходе США из Договора по открытому небу (ДОН), заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T15:39
2020-11-22T15:39
2020-11-22T17:15
выход сша из договора по открытому небу
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Москва сожалеет о выходе США из Договора по открытому небу (ДОН), заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.С сегодняшнего дня США официально вышли из ДОН — спустя полгода с момента подачи соответствующего уведомления.В МИД заявили, что Москва будет добиваться от оставшихся в договоре государств твердых гарантий выполнения их обязательств. В частности, речь идет о том, чтобы союзники США не передавали им материалы фотосъемки российской территории.Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и вступил в силу в 2002-м. Это одна из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны — документ позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. После выхода США в договоре останутся 34 государства.
https://ria.ru/20201122/dogovor-1585777059.html
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выход сша из договора по открытому небу, россия, договор по открытому небу, дмитрий песков, сша, в мире