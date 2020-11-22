https://ria.ru/20201122/dogovor-1585777059.html
В Госдуме прокомментировали выход США из Договора по открытому небу
В Госдуме прокомментировали выход США из Договора по открытому небу
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов высказал в беседе с RT мнение, что выход США из Договора по открытому небу никак в "практическом... РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T14:35
2020-11-22T14:35
2020-11-22T14:35
выход сша из договора по открытому небу
россия
антон морозов
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госдума рф
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов высказал в беседе с RT мнение, что выход США из Договора по открытому небу никак в "практическом плане" не навредит безопасности России.Он объяснил это тем, что сейчас для слежки за военными объектами используются спутниковые технологии.В ночь на 22 ноября Соединенные штаты завершили процедуру выхода из Договора по открытому небу. В российском МИД заявили, что Москва будет добиваться от государств, которые остались в договоре, гарантий выполнения обязательств.О выходе США из Договора Дональд Трамп объявил в конце марта. Документ был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны.
https://radiosputnik.ria.ru/20201122/don-1585750191.html
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выход сша из договора по открытому небу, россия, антон морозов, дональд трамп, госдума рф, москва, европа, сша, в мире