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США выходят из Договора по открытому небу
США выходят из Договора по открытому небу
Обязательства США в рамках Договора по открытому небу (ДОН) официально прекращаются 22 ноября – именно в этот день истекает полгода с момента поданного ими... РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T00:21
2020-11-22T00:46
россия
андрей баклицкий
договор по открытому небу
сергей лавров
сергей рябков
джо байден
москва
вашингтон (город)
сша
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ВАШИНГТОН, 22 ноя – РИА Новости. Обязательства США в рамках Договора по открытому небу (ДОН) официально прекращаются 22 ноября – именно в этот день истекает полгода с момента поданного ими уведомления другим участникам о намерении выйти из документа.Таким образом, решение, удивившее даже европейских союзников Вашингтона и не нашедшее полной поддержки в их рядах, окончательно вступит в силу.В России это называют одним из шагов, расшатывающих современную систему контроля над вооружениями, однако будущие действия будут определять в зависимости от того, как поведут себя в дальнейшем другие подписанты.Ключевые вопросы теперь: будут ли европейцы передавать США информацию, полученную в ходе своих полетов, и можно ли российским наблюдателям летать над американскими объектами в Европе.Следили за ТрампомПоводом для выхода США из соглашения стали, как утверждает американская сторона, "неоднократные нарушения со стороны Москвы".Вашингтону не нравится, что Россия отказывает в использовании неба в десятикилометровом коридоре вдоль ее границы с Абхазией и Южной Осетией. На это российская сторона напоминала, что признала их независимыми государствами и выполняет те требования договора, по которым наблюдательные полеты проводятся не ближе 10 километров от границы страны, не являющейся его участником. Кроме того, с учетом современных технических возможностей изображения этих районов можно получать, не залетая в этот коридор.Не устраивает американцев и то, что Москва ограничила дальность полетов над Калининградской областью 500 километрами. При этом российская сторона отмечает, что такой режим абсолютно идентичен тому, который США установили для Аляски. Министр иностранных дел Сергей Лавров ранее отмечал, что даже при таких ограничениях западные партнеры могли покрывать 90 процентов территории Калининградской области.Есть и другие поводы для недовольства, такие как полеты над Крымом, который Запад не считает территорией России, обвинения в том, что Москва использует фотографии, полученные в рамках полетов, для выбора целей, и даже что во время полетов над США русские следили за местонахождением Трампа.Окольный путьВыходя из очередного основополагающего договора в сфере контроля над вооружениями, США при этом стараются не потерять выгоды, которые он давал, и хотят сделать это за счет оставшихся в нем союзников.По словам Лаврова, Соединенные Штаты активно "обрабатывают" всех партнеров и требуют дать письменные гарантии предоставления разведданных по итогам их полетов над Россией. При этом сам договор предусматривает передачу информации только его участникам. Такой подход Вашингтона глава МИД назвал непорядочным.Россию категорически не устраивает ситуация, когда США смогут следить за ее территорией, а у Москвы ответной возможности не будет.Кроме того, Вашингтон требует от партнеров, чтобы те запрещали российским самолетам в рамках ДОН пролетать над их объектами в Европе, где у них есть крупные военные базы, в том числе с бомбами, оснащенными ядерными зарядами малой мощности. Это, по словам Лаврова, нарушает букву договора, и Россия будет настаивать на том, чтобы другие юридически подтвердили, что они не будут ни передавать данные, ни удовлетворять просьбы американцев о запретах.Немалая часть этих союзников США не поддержали в свое время их выход из договора. Открытую поддержку решению Вашингтона выразили только Польша и Грузия. Великобритания заявила, что относится к намерению США с пониманием. Но давать дополнительные обязательства никто не спешит. Как сказал ранее замглавы МИД Сергей Рябков, "разговор на эту тему еще не закончен".Встречные вопросыПри этом Москва не скрывает, что и у нее накопились серьезные вопросы к тому, как другие страны выполняют договор, хотя и считает, что все встречные претензии можно и нужно решать путем диалога в рамках специального органа – консультативной комиссии. Помимо претензий к США, касающихся ограничений дальности полетов над территориями Алеутских и Гавайских островов, установки ограничений по высоте полета самолета наблюдения и отмены Штатами остановок для отдыха экипажей, Москве есть что предъявить и другим участницам договора.Россия подчеркивает, что Франция с 2002 года до сих не предоставила информацию по процедурам наблюдения над удаленными территориями, из-за чего наблюдательные полеты в этих зонах совершать невозможно. Великобритания, которая также препятствует полетам над удаленными территориями, устанавливает и не предусмотренные договором ограничения высоты полета. Подобные действия не позволяют использовать сертифицированные сторонами конфигурации российских самолетов наблюдения, то есть установленное на них современное оборудование.Аналогичные претензии накопились у Москвы и к Оттаве, которая помимо прочего не соблюдала установленные сроки и порядок выдачи виз персоналу, а Польша вводила запреты или ограничения на полеты над запретными зонами и в опасном воздушном пространстве, которые не соответствуют положениям договора и рекомендациям ИКАО.Байден не спасетКандидат в президенты США Джо Байден, который, как указывают все прогнозы по ходу подсчета голосов, вероятнее всего и будет новым президентом США, вряд ли вернется к теме Договора об открытом небе, считают эксперты.С одной стороны, формально полномочия у него появятся только после инаугурации 20 января, когда выход из договора будет состоявшимся фактом и при желании туда вернуться надо будет с нуля начинать весь переговорный процесс. С другой стороны, США после ухода из таких механизмов обратно не возвращаются.Между тем ДОН продолжает работать. После паузы, вызванной пандемией коронавируса, страны возвращаются к полетам. С июля Россия провела наблюдательные миссии над территориями Дании, Франции, Чехии, Венгрии, Финляндии, Германии, при этом последняя разрешила пролет над крупнейшей в Европе базой США "Рамштайн". Франция, Германия и Румыния в свою очередь совершили совместный полет над территорией России.Несмотря на выход США и связанные с этим неясности и риски, Москве выгоднее оставаться в этом договоре, считает старший научный сотрудник Центра евроатлантической безопасности Института международных исследований МГИМО Андрей Баклицкий. Во-первых, именно военные объекты на территории Европы, как более близкие к нашим границам, являются большим поводом для беспокойства. Во-вторых, документ все же позволяет решать ряд вопросов европейской безопасности по линии соприкосновения со странами НАТО, в то время как с самим альянсом диалог и сотрудничество сведены практически к нулю, пояснил Баклицкий.Договор подписан в 1992 году. Он стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Документ действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора до последнего времени были 34 государства.
https://ria.ru/20201022/dsnv-1581072725.html
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https://ria.ru/20201113/dogovor-1584541484.html
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россия, андрей баклицкий, договор по открытому небу, сергей лавров, сергей рябков, джо байден, москва, вашингтон (город), сша, безопасность, политика

США выходят из Договора по открытому небу

00:21 22.11.2020 (обновлено: 00:46 22.11.2020)
 
© Фото : U.S. Air Force / Josh PluegerСамолет наблюдения США OC-135B
Самолет наблюдения США OC-135B - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
© Фото : U.S. Air Force / Josh Plueger
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ВАШИНГТОН, 22 ноя – РИА Новости. Обязательства США в рамках Договора по открытому небу (ДОН) официально прекращаются 22 ноября – именно в этот день истекает полгода с момента поданного ими уведомления другим участникам о намерении выйти из документа.
Таким образом, решение, удивившее даже европейских союзников Вашингтона и не нашедшее полной поддержки в их рядах, окончательно вступит в силу.
В России это называют одним из шагов, расшатывающих современную систему контроля над вооружениями, однако будущие действия будут определять в зависимости от того, как поведут себя в дальнейшем другие подписанты.
Ключевые вопросы теперь: будут ли европейцы передавать США информацию, полученную в ходе своих полетов, и можно ли российским наблюдателям летать над американскими объектами в Европе.
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Следили за Трампом

Поводом для выхода США из соглашения стали, как утверждает американская сторона, "неоднократные нарушения со стороны Москвы".
Вашингтону не нравится, что Россия отказывает в использовании неба в десятикилометровом коридоре вдоль ее границы с Абхазией и Южной Осетией. На это российская сторона напоминала, что признала их независимыми государствами и выполняет те требования договора, по которым наблюдательные полеты проводятся не ближе 10 километров от границы страны, не являющейся его участником. Кроме того, с учетом современных технических возможностей изображения этих районов можно получать, не залетая в этот коридор.
Не устраивает американцев и то, что Москва ограничила дальность полетов над Калининградской областью 500 километрами. При этом российская сторона отмечает, что такой режим абсолютно идентичен тому, который США установили для Аляски. Министр иностранных дел Сергей Лавров ранее отмечал, что даже при таких ограничениях западные партнеры могли покрывать 90 процентов территории Калининградской области.
Есть и другие поводы для недовольства, такие как полеты над Крымом, который Запад не считает территорией России, обвинения в том, что Москва использует фотографии, полученные в рамках полетов, для выбора целей, и даже что во время полетов над США русские следили за местонахождением Трампа.
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17 июля, 00:20
В Минобороны прокомментировали претензии США к Договору по открытому небу

Окольный путь

Выходя из очередного основополагающего договора в сфере контроля над вооружениями, США при этом стараются не потерять выгоды, которые он давал, и хотят сделать это за счет оставшихся в нем союзников.
По словам Лаврова, Соединенные Штаты активно "обрабатывают" всех партнеров и требуют дать письменные гарантии предоставления разведданных по итогам их полетов над Россией. При этом сам договор предусматривает передачу информации только его участникам. Такой подход Вашингтона глава МИД назвал непорядочным.
Россию категорически не устраивает ситуация, когда США смогут следить за ее территорией, а у Москвы ответной возможности не будет.
Кроме того, Вашингтон требует от партнеров, чтобы те запрещали российским самолетам в рамках ДОН пролетать над их объектами в Европе, где у них есть крупные военные базы, в том числе с бомбами, оснащенными ядерными зарядами малой мощности. Это, по словам Лаврова, нарушает букву договора, и Россия будет настаивать на том, чтобы другие юридически подтвердили, что они не будут ни передавать данные, ни удовлетворять просьбы американцев о запретах.
© Фото : Минобороны РФНаблюдательные полеты по Договору по открытому небу
Наблюдательные полеты по Договору по открытому небу - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
© Фото : Минобороны РФ
Наблюдательные полеты по Договору по открытому небу. Архивное фото
Немалая часть этих союзников США не поддержали в свое время их выход из договора. Открытую поддержку решению Вашингтона выразили только Польша и Грузия. Великобритания заявила, что относится к намерению США с пониманием. Но давать дополнительные обязательства никто не спешит. Как сказал ранее замглавы МИД Сергей Рябков, "разговор на эту тему еще не закончен".

"Продолжим анализ ситуации под углом наших возможных ответных шагов", — добавил он.

Встречные вопросы

При этом Москва не скрывает, что и у нее накопились серьезные вопросы к тому, как другие страны выполняют договор, хотя и считает, что все встречные претензии можно и нужно решать путем диалога в рамках специального органа – консультативной комиссии. Помимо претензий к США, касающихся ограничений дальности полетов над территориями Алеутских и Гавайских островов, установки ограничений по высоте полета самолета наблюдения и отмены Штатами остановок для отдыха экипажей, Москве есть что предъявить и другим участницам договора.
Россия подчеркивает, что Франция с 2002 года до сих не предоставила информацию по процедурам наблюдения над удаленными территориями, из-за чего наблюдательные полеты в этих зонах совершать невозможно. Великобритания, которая также препятствует полетам над удаленными территориями, устанавливает и не предусмотренные договором ограничения высоты полета. Подобные действия не позволяют использовать сертифицированные сторонами конфигурации российских самолетов наблюдения, то есть установленное на них современное оборудование.
Аналогичные претензии накопились у Москвы и к Оттаве, которая помимо прочего не соблюдала установленные сроки и порядок выдачи виз персоналу, а Польша вводила запреты или ограничения на полеты над запретными зонами и в опасном воздушном пространстве, которые не соответствуют положениям договора и рекомендациям ИКАО.
Здание МИД Франции - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
13 ноября, 18:36
МИД Франции ответил на слова Лаврова о Договоре по открытому небу

Байден не спасет

Кандидат в президенты США Джо Байден, который, как указывают все прогнозы по ходу подсчета голосов, вероятнее всего и будет новым президентом США, вряд ли вернется к теме Договора об открытом небе, считают эксперты.
С одной стороны, формально полномочия у него появятся только после инаугурации 20 января, когда выход из договора будет состоявшимся фактом и при желании туда вернуться надо будет с нуля начинать весь переговорный процесс. С другой стороны, США после ухода из таких механизмов обратно не возвращаются.
"Возвращение США в Договор по открытому небу крайне маловероятно, практически исключено, потому что это потребует снова ратификации сената, а сенат остается под контролем республиканцев, это невозможно в этой ситуации. И вообще, в последние десятилетия сложилось четкое понимание и практика: из чего США выходят в части контроля над вооружениями, они туда не возвращаются", — сказал ранее РИА Новости замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ-ВШЭ Дмитрий Суслов.
Между тем ДОН продолжает работать. После паузы, вызванной пандемией коронавируса, страны возвращаются к полетам. С июля Россия провела наблюдательные миссии над территориями Дании, Франции, Чехии, Венгрии, Финляндии, Германии, при этом последняя разрешила пролет над крупнейшей в Европе базой США "Рамштайн". Франция, Германия и Румыния в свою очередь совершили совместный полет над территорией России.
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
12 ноября, 15:18
Эксперт оценил вероятность возвращения США в Договор по открытому небу
Несмотря на выход США и связанные с этим неясности и риски, Москве выгоднее оставаться в этом договоре, считает старший научный сотрудник Центра евроатлантической безопасности Института международных исследований МГИМО Андрей Баклицкий. Во-первых, именно военные объекты на территории Европы, как более близкие к нашим границам, являются большим поводом для беспокойства. Во-вторых, документ все же позволяет решать ряд вопросов европейской безопасности по линии соприкосновения со странами НАТО, в то время как с самим альянсом диалог и сотрудничество сведены практически к нулю, пояснил Баклицкий.
Договор подписан в 1992 году. Он стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Документ действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора до последнего времени были 34 государства.
 
РоссияАндрей БаклицкийДоговор по открытому небуСергей ЛавровСергей РябковДжо БайденМоскваВашингтон (город)СШАБезопасностьПолитика
 
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