Путин поздравил Николая Добронравова с днем рождения
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения поэта-песенника, актера Николая Добронравова, отметив, что его произведения по праву называют поэтической летописью страны.
Добронравову 22 ноября исполнилось 92 года.
"Признанный мастер, автор множества замечательных стихотворений, слов к десяткам популярных песен, в своём творчестве вы воспеваете вечные ценности созидания и настоящей дружбы, любви к родине, к жизни. И потому ваши произведения, которые по праву называют поэтической летописью страны, ваш неустанный и вдохновенный труд актуальны во все времена", - говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Президент пожелал здоровья, бодрости духа и благополучия Добронравову и его супруге Александре Пахмутовой.
Советский и российский поэт-песенник, лауреат Государственной премии СССР Николай Добронравов написал множество ставших популярными песен, среди которых "Команда молодости нашей", "Надежда", "Нежность", "Птица счастья", "Трус не играет в хоккей" и другие.