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Путин поздравил Николая Добронравова с днем рождения
Путин поздравил Николая Добронравова с днем рождения
Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения поэта-песенника, актера Николая Добронравова, отметив, что его произведения по праву называют... РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T10:44
2020-11-22T10:44
культура
николай добронравов
владимир путин
ссср
общество
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения поэта-песенника, актера Николая Добронравова, отметив, что его произведения по праву называют поэтической летописью страны.Добронравову 22 ноября исполнилось 92 года.Президент пожелал здоровья, бодрости духа и благополучия Добронравову и его супруге Александре Пахмутовой.Советский и российский поэт-песенник, лауреат Государственной премии СССР Николай Добронравов написал множество ставших популярными песен, среди которых "Команда молодости нашей", "Надежда", "Нежность", "Птица счастья", "Трус не играет в хоккей" и другие.
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николай добронравов, владимир путин, ссср, общество

Путин поздравил Николая Добронравова с днем рождения

10:44 22.11.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПоэт Николай Добронравов
Поэт Николай Добронравов - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения поэта-песенника, актера Николая Добронравова, отметив, что его произведения по праву называют поэтической летописью страны.
Добронравову 22 ноября исполнилось 92 года.

"Признанный мастер, автор множества замечательных стихотворений, слов к десяткам популярных песен, в своём творчестве вы воспеваете вечные ценности созидания и настоящей дружбы, любви к родине, к жизни. И потому ваши произведения, которые по праву называют поэтической летописью страны, ваш неустанный и вдохновенный труд актуальны во все времена", - говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Президент пожелал здоровья, бодрости духа и благополучия Добронравову и его супруге Александре Пахмутовой.
Советский и российский поэт-песенник, лауреат Государственной премии СССР Николай Добронравов написал множество ставших популярными песен, среди которых "Команда молодости нашей", "Надежда", "Нежность", "Птица счастья", "Трус не играет в хоккей" и другие.
Президент РФ Владимир Путин на юбилейном вечере композитора, народной артистки СССР Александры Пахмутовой, в Большом театре России - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
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