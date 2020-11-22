https://ria.ru/20201122/dobronravov-1585755770.html

Путин поздравил Николая Добронравова с днем рождения

Путин поздравил Николая Добронравова с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения поэта-песенника, актера Николая Добронравова, отметив, что его произведения по праву называют... РИА Новости, 22.11.2020

2020-11-22T10:44

2020-11-22T10:44

2020-11-22T10:44

культура

николай добронравов

владимир путин

ссср

общество

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения поэта-песенника, актера Николая Добронравова, отметив, что его произведения по праву называют поэтической летописью страны.Добронравову 22 ноября исполнилось 92 года.Президент пожелал здоровья, бодрости духа и благополучия Добронравову и его супруге Александре Пахмутовой.Советский и российский поэт-песенник, лауреат Государственной премии СССР Николай Добронравов написал множество ставших популярными песен, среди которых "Команда молодости нашей", "Надежда", "Нежность", "Птица счастья", "Трус не играет в хоккей" и другие.

https://ria.ru/20201109/pakhmutova-1583698246.html

ссср

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николай добронравов, владимир путин, ссср, общество