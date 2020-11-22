США перебросили стратегические бомбардировщики на Ближний Восток
09:09 22.11.2020 (обновлено: 13:04 22.11.2020)
© Фото : Air Force / Matt WilliamsАмериканкий бомбардировщик B-52H Stratofortress с гиперзвуковой крылатой ракетой AGM-183A
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Соединенные Штаты перебросили на Ближний Восток стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress, говорится в заявлении Центрального командования ВС США (CENTCOM).
"Экипажи B-52H Stratofortress ВВС США, прикомандированные к 5-му бомбардировочному крылу на военно-воздушной базе Майнот, штат Северная Дакота, 21 ноября выполнили в сжатые сроки дальний полет на Ближний Восток в целях сдерживания агрессии и заверения партнеров и союзников США в поддержке", — сказано в заявлении.
Отмечается, что в последний раз американский дальний бомбардировщик присутствовал на Ближнем Востоке в начале текущего года.
В начале недели исполняющий обязанности министра обороны США Кристофер Миллер заявил, что численность американского контингента в Афганистане до 15 января сократится с 4,5 до 2,5 тысячи человек. Он подчеркнул, что это соответствует плану и стратегическим интересам США. Позже в Белом доме заявили, что президент Дональд Трамп рассчитывает на полный вывод войск США к маю 2021 года.