Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201122/bombardirovschiki-1585747566.html
США перебросили стратегические бомбардировщики на Ближний Восток
США перебросили стратегические бомбардировщики на Ближний Восток
Соединенные Штаты перебросили на Ближний Восток стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress, говорится в заявлении Центрального командования ВС США... РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T09:09
2020-11-22T13:04
b-52
вооруженные силы сша
ближний восток
дональд трамп
афганистан
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1579891471_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_30489470e9bbe5dab41111faae35c547.jpg
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Соединенные Штаты перебросили на Ближний Восток стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress, говорится в заявлении Центрального командования ВС США (CENTCOM).Отмечается, что в последний раз американский дальний бомбардировщик присутствовал на Ближнем Востоке в начале текущего года.В начале недели исполняющий обязанности министра обороны США Кристофер Миллер заявил, что численность американского контингента в Афганистане до 15 января сократится с 4,5 до 2,5 тысячи человек. Он подчеркнул, что это соответствует плану и стратегическим интересам США. Позже в Белом доме заявили, что президент Дональд Трамп рассчитывает на полный вывод войск США к маю 2021 года.
https://ria.ru/20200609/1572600545.html
ближний восток
афганистан
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1579891471_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_c831fa6d6d9eff87a3eb66bd73a3632a.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
b-52, вооруженные силы сша, ближний восток, дональд трамп, афганистан, сша, в мире

США перебросили стратегические бомбардировщики на Ближний Восток

09:09 22.11.2020 (обновлено: 13:04 22.11.2020)
 
© Фото : Air Force / Matt WilliamsАмериканкий бомбардировщик B-52H Stratofortress с гиперзвуковой крылатой ракетой AGM-183A
Американкий бомбардировщик B-52H Stratofortress с гиперзвуковой крылатой ракетой AGM-183A - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
© Фото : Air Force / Matt Williams
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Соединенные Штаты перебросили на Ближний Восток стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress, говорится в заявлении Центрального командования ВС США (CENTCOM).

"Экипажи B-52H Stratofortress ВВС США, прикомандированные к 5-му бомбардировочному крылу на военно-воздушной базе Майнот, штат Северная Дакота, 21 ноября выполнили в сжатые сроки дальний полет на Ближний Восток в целях сдерживания агрессии и заверения партнеров и союзников США в поддержке", — сказано в заявлении.

Отмечается, что в последний раз американский дальний бомбардировщик присутствовал на Ближнем Востоке в начале текущего года.
В начале недели исполняющий обязанности министра обороны США Кристофер Миллер заявил, что численность американского контингента в Афганистане до 15 января сократится с 4,5 до 2,5 тысячи человек. Он подчеркнул, что это соответствует плану и стратегическим интересам США. Позже в Белом доме заявили, что президент Дональд Трамп рассчитывает на полный вывод войск США к маю 2021 года.
Американские военные, отправляющиеся в район операций Центрального командования США из Форт-Брэгг, Северная Каролина - РИА Новости, 1920, 09.06.2020
9 июня, 08:00
"Затянет в трясину". США волнуются из-за русских на Ближнем Востоке
 
B-52Вооруженные силы СШАБлижний ВостокДональд ТрампАфганистанСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:41В Госдуме раскритиковали выход США из Договора по открытому небу
17:41Силуанов рассказал, в каких случаях налоговая выходит на проверку
17:39Маас осудил противников COVID-ограничений
17:29Источник: театр Джигарханяна попросит назначить худруком Сергея Газарова
17:16Мосгорздрав может проверить данные о заражении пациента внутри больницы
17:07В Белом доме объяснили выход США из Договора по открытому небу
17:05В Минске возобновили работу закрытые из-за протестов станции метро
17:03Силовики пресекли акцию протеста на востоке Минска
16:59В Астрахани при пожаре в многоквартирном доме погиб ребенок
16:52МВД Белоруссии заявило о снижении числа протестующих
16:50В США выявили 177 тысяч новых случаев коронавируса
16:48Журналистам впервые показали комнату отдыха в резиденции Путина
16:42В Минздраве перечислили ранние симптомы рака легких
16:39Пожарные локализовали возгорание на складе в московской промзоне
16:39Космонавт развеял популярный миф о питании в невесомости
16:33СМИ: ссора петербуржцев в родительском чате закончилась массовой дракой
16:33В Минске восстановили работу мобильного интернета
16:26МВД Белоруссии подтвердило применение спецсредств на протестах в Минске
16:24Раскрыта тайна игрушки на столе у Путина во время саммита АТЭС
16:20Китай выдвинул предложения по мировому устройству после пандемии
Лента новостейМолния