https://ria.ru/20201122/bombardirovschiki-1585747566.html

США перебросили стратегические бомбардировщики на Ближний Восток

США перебросили стратегические бомбардировщики на Ближний Восток

Соединенные Штаты перебросили на Ближний Восток стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress, говорится в заявлении Центрального командования ВС США... РИА Новости, 22.11.2020

2020-11-22T09:09

2020-11-22T09:09

2020-11-22T13:04

b-52

вооруженные силы сша

ближний восток

дональд трамп

афганистан

сша

в мире

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Соединенные Штаты перебросили на Ближний Восток стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress, говорится в заявлении Центрального командования ВС США (CENTCOM).Отмечается, что в последний раз американский дальний бомбардировщик присутствовал на Ближнем Востоке в начале текущего года.В начале недели исполняющий обязанности министра обороны США Кристофер Миллер заявил, что численность американского контингента в Афганистане до 15 января сократится с 4,5 до 2,5 тысячи человек. Он подчеркнул, что это соответствует плану и стратегическим интересам США. Позже в Белом доме заявили, что президент Дональд Трамп рассчитывает на полный вывод войск США к маю 2021 года.

https://ria.ru/20200609/1572600545.html

ближний восток

афганистан

сша

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b-52, вооруженные силы сша, ближний восток, дональд трамп, афганистан, сша, в мире