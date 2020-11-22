Путин объяснил, почему не стал поздравлять Байдена
14:07 22.11.2020 (обновлено: 15:45 22.11.2020)
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в работе саммита "Группы двадцати" в режиме видеоконференции
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 ноя — РИА Новости. Россия ждет окончания внутриполитического противостояния в США, нет никакой подоплеки в вопросах поздравления Москвой победителя на президентских выборах в Штатах, заявил президент России Владимир Путин.
"Хочу вас заверить: здесь нет никакой подоплеки, не то что нам кто-то нравится, кто-то не нравится, — мы просто ждем окончания внутриполитического противостояния", — сказал Путин в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1", говоря о поздравлении победителя президентских выборов в США.
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"Мы с уважением относимся ко всем: и к действующему президенту Трампу, и к кандидату на эту должность господину Байдену", — отметил президент.
"Поэтому здесь нет никаких для нас проблем. Ну а чисто формальные вещи должны быть сделаны в соответствии со сложившейся практикой и с юридической стороной дела. Здесь нет никакой задней мысли и ничего, что было бы необычным или могло лечь в основу дальнейшего разрушения наших отношений. Это чисто формальная сторона дела", — сказал Путин.
"Мы будем работать с любым человеком, которому будет оказано доверие американского народа. Но кому оказано это доверие. должно быть либо с помощью политического обычая обозначено, когда одна из сторон признает победу другой, либо подведены окончательные итоги выборов легитимным, правовым способом", — добавил президент.
Байден, по предварительным данным, набрал достаточное количество выборщиков, чтобы стать президентом США. Действующий американский лидер Дональд Трамп оспаривает это в судах, которые пока не становятся на его сторону. Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщал журналистам, что Путин поздравит избранного президента США после официального объявления результатов выборов.