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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201122/bayden-1585774360.html
Путин объяснил, почему не стал поздравлять Байдена
Путин объяснил, почему не стал поздравлять Байдена
Россия ждет окончания внутриполитического противостояния в США, нет никакой подоплеки в вопросах поздравления Москвой победителя на президентских выборах в... РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T14:07
2020-11-22T15:45
выборы президента сша — 2020
россия
джо байден
владимир путин
сша
в мире
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 ноя — РИА Новости. Россия ждет окончания внутриполитического противостояния в США, нет никакой подоплеки в вопросах поздравления Москвой победителя на президентских выборах в Штатах, заявил президент России Владимир Путин."Хочу вас заверить: здесь нет никакой подоплеки, не то что нам кто-то нравится, кто-то не нравится, — мы просто ждем окончания внутриполитического противостояния", — сказал Путин в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1", говоря о поздравлении победителя президентских выборов в США."Мы с уважением относимся ко всем: и к действующему президенту Трампу, и к кандидату на эту должность господину Байдену", — отметил президент."Поэтому здесь нет никаких для нас проблем. Ну а чисто формальные вещи должны быть сделаны в соответствии со сложившейся практикой и с юридической стороной дела. Здесь нет никакой задней мысли и ничего, что было бы необычным или могло лечь в основу дальнейшего разрушения наших отношений. Это чисто формальная сторона дела", — сказал Путин."Мы будем работать с любым человеком, которому будет оказано доверие американского народа. Но кому оказано это доверие. должно быть либо с помощью политического обычая обозначено, когда одна из сторон признает победу другой, либо подведены окончательные итоги выборов легитимным, правовым способом", — добавил президент. Байден, по предварительным данным, набрал достаточное количество выборщиков, чтобы стать президентом США. Действующий американский лидер Дональд Трамп оспаривает это в судах, которые пока не становятся на его сторону. Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщал журналистам, что Путин поздравит избранного президента США после официального объявления результатов выборов.
https://ria.ru/20201110/vybory-1583805983.html
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россия, джо байден, владимир путин, сша, в мире

Путин объяснил, почему не стал поздравлять Байдена

14:07 22.11.2020 (обновлено: 15:45 22.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в работе саммита "Группы двадцати" в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в работе саммита Группы двадцати в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 ноя — РИА Новости. Россия ждет окончания внутриполитического противостояния в США, нет никакой подоплеки в вопросах поздравления Москвой победителя на президентских выборах в Штатах, заявил президент России Владимир Путин.
"Хочу вас заверить: здесь нет никакой подоплеки, не то что нам кто-то нравится, кто-то не нравится, — мы просто ждем окончания внутриполитического противостояния", — сказал Путин в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1", говоря о поздравлении победителя президентских выборов в США.
Джо Байден выступает перед избирателями после того, как СМИ объявили, что он победил на выборах в США - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября, 08:00
Путину не с чем поздравить Байдена
"Мы с уважением относимся ко всем: и к действующему президенту Трампу, и к кандидату на эту должность господину Байдену", — отметил президент.
"Поэтому здесь нет никаких для нас проблем. Ну а чисто формальные вещи должны быть сделаны в соответствии со сложившейся практикой и с юридической стороной дела. Здесь нет никакой задней мысли и ничего, что было бы необычным или могло лечь в основу дальнейшего разрушения наших отношений. Это чисто формальная сторона дела", — сказал Путин.
"Мы будем работать с любым человеком, которому будет оказано доверие американского народа. Но кому оказано это доверие. должно быть либо с помощью политического обычая обозначено, когда одна из сторон признает победу другой, либо подведены окончательные итоги выборов легитимным, правовым способом", — добавил президент.
Байден, по предварительным данным, набрал достаточное количество выборщиков, чтобы стать президентом США. Действующий американский лидер Дональд Трамп оспаривает это в судах, которые пока не становятся на его сторону. Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщал журналистам, что Путин поздравит избранного президента США после официального объявления результатов выборов.
Президент США Дональд Трамп на предвыборном митинге в Фейетвилле - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
13 ноября, 08:00
Трампизм не проиграл. Как президент США стал Конфуцием наших дней
 
Выборы президента США — 2020РоссияДжо БайденВладимир ПутинСШАВ мире
 
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