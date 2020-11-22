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Названы самые надежные автомобили в мире
Названы самые надежные автомобили в мире
Аналитики американского журнала Consumer Reports составили рейтинг брендов, которые выпускают самые надежные автомобили в мире. РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T06:33
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япония
lexus
авто
сша
общество
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Аналитики американского журнала Consumer Reports составили рейтинг брендов, которые выпускают самые надежные автомобили в мире.Лидером списка оказалась японская компания Mazda с результатом 83 балла из 100 возможных. По версии экспертов, самые надежные модели: MX-5 Miata, CX-30, CX-3.Второе место в рейтинге занимает бренд Toyota (74 балла). Специалисты выделяют модели Prius, Corolla и Prius Prime. Замкнула тройку компания Lexus, получившая 71 балл. Самыми надежными моделями аналитики называют UX, NX и GX.Также в первую десятку попали такие производители авто, как Buick, Honda, Hyundai, Ram, Subaru, Porsche и Dodge.Подчеркивается, что в основе рейтинга лежат данные 330 тысяч водителей, которые сообщили исследователям о выявленных проблемах с их авто за последний год. Итоговый результат объединяет полученные показатели с данными, собранными в ходе испытаний на полигоне и опроса об удовлетворенности владельцев, а также со сведениями о безопасности машин, после чего аналитики выводят комплексную оценку.
https://ria.ru/20200915/avto-1577274923.html
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япония, lexus, авто, сша, общество

Названы самые надежные автомобили в мире

06:33 22.11.2020 (обновлено: 10:00 22.11.2020)
 
© Depositphotos / ivylingpyВождение праворульной машины
Вождение праворульной машины - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
© Depositphotos / ivylingpy
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Аналитики американского журнала Consumer Reports составили рейтинг брендов, которые выпускают самые надежные автомобили в мире.
Лидером списка оказалась японская компания Mazda с результатом 83 балла из 100 возможных. По версии экспертов, самые надежные модели: MX-5 Miata, CX-30, CX-3.
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Второе место в рейтинге занимает бренд Toyota (74 балла). Специалисты выделяют модели Prius, Corolla и Prius Prime. Замкнула тройку компания Lexus, получившая 71 балл. Самыми надежными моделями аналитики называют UX, NX и GX.
Также в первую десятку попали такие производители авто, как Buick, Honda, Hyundai, Ram, Subaru, Porsche и Dodge.
Подчеркивается, что в основе рейтинга лежат данные 330 тысяч водителей, которые сообщили исследователям о выявленных проблемах с их авто за последний год. Итоговый результат объединяет полученные показатели с данными, собранными в ходе испытаний на полигоне и опроса об удовлетворенности владельцев, а также со сведениями о безопасности машин, после чего аналитики выводят комплексную оценку.
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