https://ria.ru/20201122/avtomobili-1585740938.html

Названы самые надежные автомобили в мире

Названы самые надежные автомобили в мире

Аналитики американского журнала Consumer Reports составили рейтинг брендов, которые выпускают самые надежные автомобили в мире. РИА Новости, 22.11.2020

2020-11-22T06:33

2020-11-22T06:33

2020-11-22T10:00

япония

lexus

авто

сша

общество

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Аналитики американского журнала Consumer Reports составили рейтинг брендов, которые выпускают самые надежные автомобили в мире.Лидером списка оказалась японская компания Mazda с результатом 83 балла из 100 возможных. По версии экспертов, самые надежные модели: MX-5 Miata, CX-30, CX-3.Второе место в рейтинге занимает бренд Toyota (74 балла). Специалисты выделяют модели Prius, Corolla и Prius Prime. Замкнула тройку компания Lexus, получившая 71 балл. Самыми надежными моделями аналитики называют UX, NX и GX.Также в первую десятку попали такие производители авто, как Buick, Honda, Hyundai, Ram, Subaru, Porsche и Dodge.Подчеркивается, что в основе рейтинга лежат данные 330 тысяч водителей, которые сообщили исследователям о выявленных проблемах с их авто за последний год. Итоговый результат объединяет полученные показатели с данными, собранными в ходе испытаний на полигоне и опроса об удовлетворенности владельцев, а также со сведениями о безопасности машин, после чего аналитики выводят комплексную оценку.

https://ria.ru/20200915/avto-1577274923.html

https://ria.ru/20201114/slezhka-1584574248.html

япония

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

япония, lexus, авто, сша, общество