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В Ростовской области загорелся автобус Владикавказ-Москва
В Ростовской области загорелся автобус Владикавказ-Москва
Автобус, следовавший по маршруту Владикавказ-Москва, загорелся в Ростовской области, никто не пострадал, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по... РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T10:07
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ростовская область
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 ноя - РИА Новости. Автобус, следовавший по маршруту Владикавказ-Москва, загорелся в Ростовской области, никто не пострадал, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.Инцидент произошел в 5.20 мск на 1025 километре трассы М4 "Дон".В автобусе находились пять человек, никто не пострадал. Пассажиров доставили на пост ГИБДД для отправки попутным автобусом.
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ростовская область, происшествия

В Ростовской области загорелся автобус Владикавказ-Москва

10:07 22.11.2020 (обновлено: 10:15 22.11.2020)
 
© Фото : ГУ МЧС РФ по Ростовской областиГорящий автобус Владикавказ-Москва на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области
Горящий автобус Владикавказ-Москва на трассе М-4 Дон в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
© Фото : ГУ МЧС РФ по Ростовской области
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 ноя - РИА Новости. Автобус, следовавший по маршруту Владикавказ-Москва, загорелся в Ростовской области, никто не пострадал, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
Инцидент произошел в 5.20 мск на 1025 километре трассы М4 "Дон".
"В пути следования произошло возгорание автобуса "Неоплан", следовавшего по маршруту Владикавказ-Москва", - сказал он.
В автобусе находились пять человек, никто не пострадал. Пассажиров доставили на пост ГИБДД для отправки попутным автобусом.
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