https://ria.ru/20201122/avtobus-1585752624.html

В Ростовской области загорелся автобус Владикавказ-Москва

В Ростовской области загорелся автобус Владикавказ-Москва

Автобус, следовавший по маршруту Владикавказ-Москва, загорелся в Ростовской области, никто не пострадал, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по... РИА Новости, 22.11.2020

2020-11-22T10:07

2020-11-22T10:07

2020-11-22T10:15

ростовская область

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 ноя - РИА Новости. Автобус, следовавший по маршруту Владикавказ-Москва, загорелся в Ростовской области, никто не пострадал, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.Инцидент произошел в 5.20 мск на 1025 километре трассы М4 "Дон".В автобусе находились пять человек, никто не пострадал. Пассажиров доставили на пост ГИБДД для отправки попутным автобусом.

https://ria.ru/20200717/1574473539.html

ростовская область

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ростовская область, происшествия