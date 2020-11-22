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В Ростовской области загорелся автобус Владикавказ-Москва
В Ростовской области загорелся автобус Владикавказ-Москва
Автобус, следовавший по маршруту Владикавказ-Москва, загорелся в Ростовской области, никто не пострадал, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по... РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T10:07
2020-11-22T10:07
2020-11-22T10:15
ростовская область
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 ноя - РИА Новости. Автобус, следовавший по маршруту Владикавказ-Москва, загорелся в Ростовской области, никто не пострадал, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.Инцидент произошел в 5.20 мск на 1025 километре трассы М4 "Дон".В автобусе находились пять человек, никто не пострадал. Пассажиров доставили на пост ГИБДД для отправки попутным автобусом.
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ростовская область, происшествия