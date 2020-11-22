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Жителей приморского Артема бесплатно накормили из-за ЧС
Жителей приморского Артема бесплатно накормили из-за ЧС
Около 10 тысяч жителей, чьи дома остаются без света в приморском Артеме, где из-за снежного циклона введен режим ЧС, накормили бесплатно, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T16:14
2020-11-22T16:22
россия
владивосток
приморский край
артёмовский городской округ
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 22 ноя - РИА Новости. Около 10 тысяч жителей, чьи дома остаются без света в приморском Артеме, где из-за снежного циклона введен режим ЧС, накормили бесплатно, сообщил РИА Новости представитель администрации Артемовского городского округа.По информации властей, к развернутым накануне четырем стационарным пунктам питания в воскресенье прибавились еще 12 полевых кухонь, большую часть из них расположили ближе к частному сектору.Ранее сообщалось, что в пунктах временного размещения в Детской школе искусств №2, Дворце культуры Угольщиков и Ледовой арене, работающих в круглосуточном режиме, жители могут зарядить телефоны, попить чай с пряниками и печеньем, набрать кипятка в термос и днем пообедать."Около 10 тысяч человек получили горячее питание в Артёмовском городском округе к 20.00 (13.00 мск) 22 ноября. На данный момент практически завершено развертывание дополнительных мобильных пунктов питания в микрорайонах частного сектора. Жителям муниципалитета предлагается гречневая каша с тушенкой", - сообщил собеседник агентства и добавил, что жители также могли взять обед домой, многие приходили с контейнерами."Все 12 полевых кухонь будут работать в круглосуточном режиме, людей будут кормить три раза, а чай с пряниками - в любое время", - сказал представитель администрации.Ранее сообщалось, что в четырех школах Артемовского городского округа организовано двухразовое горячее питание для школьников (завтрак и обед), шесть детских садов в разных районах города работают в режиме дежурных групп с 8 до 18 часов.В Приморье, где с ночи четверга шел снег с дождем, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остаются без света, тепла и воды. Во Владивостоке с вечера среды поднялся сильный ветер, в четверг шел дождь, ледяной дождь, есть проблемы с сотовой связью. Также были остановлены паромы, частично нарушено движение автобусов, машины, деревья и провода сковало льдом, повсюду лежат упавшие деревья и ветви, падали столбы. Сейчас осадки везде прекратились.
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россия, владивосток, приморский край, артёмовский городской округ, происшествия

Жителей приморского Артема бесплатно накормили из-за ЧС

16:14 22.11.2020 (обновлено: 16:22 22.11.2020)
 
© Фото : ГУ МЧС России по Приморскому краю/ВКонтактеСпасатели оказывают помощь в ликвидации последствий стихии в Приморском крае
Спасатели оказывают помощь в ликвидации последствий стихии в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
© Фото : ГУ МЧС России по Приморскому краю/ВКонтакте
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ВЛАДИВОСТОК, 22 ноя - РИА Новости. Около 10 тысяч жителей, чьи дома остаются без света в приморском Артеме, где из-за снежного циклона введен режим ЧС, накормили бесплатно, сообщил РИА Новости представитель администрации Артемовского городского округа.
По информации властей, к развернутым накануне четырем стационарным пунктам питания в воскресенье прибавились еще 12 полевых кухонь, большую часть из них расположили ближе к частному сектору.
Ранее сообщалось, что в пунктах временного размещения в Детской школе искусств №2, Дворце культуры Угольщиков и Ледовой арене, работающих в круглосуточном режиме, жители могут зарядить телефоны, попить чай с пряниками и печеньем, набрать кипятка в термос и днем пообедать.
"Около 10 тысяч человек получили горячее питание в Артёмовском городском округе к 20.00 (13.00 мск) 22 ноября. На данный момент практически завершено развертывание дополнительных мобильных пунктов питания в микрорайонах частного сектора. Жителям муниципалитета предлагается гречневая каша с тушенкой", - сообщил собеседник агентства и добавил, что жители также могли взять обед домой, многие приходили с контейнерами.
"Все 12 полевых кухонь будут работать в круглосуточном режиме, людей будут кормить три раза, а чай с пряниками - в любое время", - сказал представитель администрации.
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Ранее сообщалось, что в четырех школах Артемовского городского округа организовано двухразовое горячее питание для школьников (завтрак и обед), шесть детских садов в разных районах города работают в режиме дежурных групп с 8 до 18 часов.
В Приморье, где с ночи четверга шел снег с дождем, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остаются без света, тепла и воды. Во Владивостоке с вечера среды поднялся сильный ветер, в четверг шел дождь, ледяной дождь, есть проблемы с сотовой связью. Также были остановлены паромы, частично нарушено движение автобусов, машины, деревья и провода сковало льдом, повсюду лежат упавшие деревья и ветви, падали столбы. Сейчас осадки везде прекратились.
 
РоссияВладивостокПриморский крайАртёмовский городской округПроисшествия
 
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