Зеленский призвал молодежь рассказать о любви к Украине
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники "Марша защитников Украины" во время акции в рамках празднования Дня независимости страны в Киеве
КИЕВ, 21 ноя - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский призвал молодежь принять участие во всеукраинском флешмобе Ukraine NOW и рассказать о любви к Украине, авторы лучших десяти работ встретятся с президентом в День независимости, передает в субботу пресс-служба главы государства.
День независимости Украины отмечается ежегодно 24 августа.
"Пересмотрел видео о нашей современной Украине, о молодых поколениях свободы, рожденных в независимой стране. Свободные, красивые, сильные! Это та Украина, в которую я верю. А посмотрим, в какую Украину верит наша молодежь!" - цитирует Зеленского пресс-служба.
По данным пресс-службы, во флешмобе Ukraine NOW могут принять участие все желающие граждане Украины в возрасте до 30 лет включительно.
"Отправить видеоролики для участия в конкурсе можно до 1 марта 2021 года. По результатам конкурса жюри выберет 10 победителей. Они получат возможность встретиться и пообщаться на важные темы с президентом в день 30-й годовщины независимости Украины", - сообщается на сайте.
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