Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201121/zelenskiy-1585663957.html
Зеленский призвал молодежь рассказать о любви к Украине
Зеленский призвал молодежь рассказать о любви к Украине
Президент Украины Владимир Зеленский призвал молодежь принять участие во всеукраинском флешмобе Ukraine NOW и рассказать о любви к Украине, авторы лучших десяти РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T13:19
2020-11-21T13:19
владимир зеленский
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/18/1576249533_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_d6840e9fd9e24091a204b542d98acadf.jpg
КИЕВ, 21 ноя - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский призвал молодежь принять участие во всеукраинском флешмобе Ukraine NOW и рассказать о любви к Украине, авторы лучших десяти работ встретятся с президентом в День независимости, передает в субботу пресс-служба главы государства.День независимости Украины отмечается ежегодно 24 августа.По данным пресс-службы, во флешмобе Ukraine NOW могут принять участие все желающие граждане Украины в возрасте до 30 лет включительно."Отправить видеоролики для участия в конкурсе можно до 1 марта 2021 года. По результатам конкурса жюри выберет 10 победителей. Они получат возможность встретиться и пообщаться на важные темы с президентом в день 30-й годовщины независимости Украины", - сообщается на сайте.
https://radiosputnik.ria.ru/20200219/1564963421.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/18/1576249533_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_292ebbae67f6d220857e9f6e15add1ec.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир зеленский, украина, в мире

Зеленский призвал молодежь рассказать о любви к Украине

13:19 21.11.2020
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники "Марша защитников Украины" во время акции в рамках празднования Дня независимости страны в Киеве
Участники Марша защитников Украины во время акции в рамках празднования Дня независимости страны в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 21 ноя - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский призвал молодежь принять участие во всеукраинском флешмобе Ukraine NOW и рассказать о любви к Украине, авторы лучших десяти работ встретятся с президентом в День независимости, передает в субботу пресс-служба главы государства.
День независимости Украины отмечается ежегодно 24 августа.
"Пересмотрел видео о нашей современной Украине, о молодых поколениях свободы, рожденных в независимой стране. Свободные, красивые, сильные! Это та Украина, в которую я верю. А посмотрим, в какую Украину верит наша молодежь!" - цитирует Зеленского пресс-служба.
По данным пресс-службы, во флешмобе Ukraine NOW могут принять участие все желающие граждане Украины в возрасте до 30 лет включительно.
"Отправить видеоролики для участия в конкурсе можно до 1 марта 2021 года. По результатам конкурса жюри выберет 10 победителей. Они получат возможность встретиться и пообщаться на важные темы с президентом в день 30-й годовщины независимости Украины", - сообщается на сайте.
Акции сторонников евроинтеграции Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.02.2020
19 февраля, 13:21Сказано в эфире
Эксперт рассказал, как именно США будут "воспитывать" молодежь УкраиныСША выделят 38 млн долларов на развитие "демократических ценностей" у молодежи Украины. В эфире радио Sputnik старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Виктор Надеин-Раевский прокомментировал планы американцев.
 
Владимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:09В Петербурге задержали шесть человек после драки со стрельбой
10:07В Ростовской области загорелся автобус Владикавказ-Москва
10:01Аксенов рассказал, как Крым разрушил киевские фантазии
09:58В Карабах вернулись около 25 тысяч жителей
09:53На Украине за сутки выявили рекордные 12 079 новых случаев COVID-19
09:48Европейские страны намерены самостоятельно проводить полеты в космос
09:45В Кировской области семья погибла при пожаре в частном доме
09:35Российский ученый рассказал о способе нейтрализовать коронавирус
09:09США перебросили стратегические бомбардировщики на Ближний Восток
09:07В Москве строительный кран обрушился на жилой дом
09:06Банки придумали, как увеличить шансы клиентов вернуть украденные деньги
09:03В Москве еще 5245 человек выздоровели от COVID-19
09:02Москвичей предупредили о снеге и порывистом ветре в воскресенье
08:36Мост на остров Русский откроют, когда потеплеет
08:34Российские самолеты доставят военных инженеров в Карабах
08:32Собянин отметил вклад волонтеров в борьбу с пандемией
08:29Меладзе вновь заявил о проблемах артистов
08:29В пригороде Владивостока восстановили свет
08:22Власти заявили о практически полном разрушении города Мартуни в Карабахе
08:03Россияне назвали худшие новогодние подарки
Лента новостейМолния