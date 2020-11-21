https://ria.ru/20201121/zelenskiy-1585663957.html

Зеленский призвал молодежь рассказать о любви к Украине

Зеленский призвал молодежь рассказать о любви к Украине

Президент Украины Владимир Зеленский призвал молодежь принять участие во всеукраинском флешмобе Ukraine NOW и рассказать о любви к Украине, авторы лучших десяти РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T13:19

2020-11-21T13:19

2020-11-21T13:19

владимир зеленский

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/18/1576249533_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_d6840e9fd9e24091a204b542d98acadf.jpg

КИЕВ, 21 ноя - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский призвал молодежь принять участие во всеукраинском флешмобе Ukraine NOW и рассказать о любви к Украине, авторы лучших десяти работ встретятся с президентом в День независимости, передает в субботу пресс-служба главы государства.День независимости Украины отмечается ежегодно 24 августа.По данным пресс-службы, во флешмобе Ukraine NOW могут принять участие все желающие граждане Украины в возрасте до 30 лет включительно."Отправить видеоролики для участия в конкурсе можно до 1 марта 2021 года. По результатам конкурса жюри выберет 10 победителей. Они получат возможность встретиться и пообщаться на важные темы с президентом в день 30-й годовщины независимости Украины", - сообщается на сайте.

https://radiosputnik.ria.ru/20200219/1564963421.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский, украина, в мире