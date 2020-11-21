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https://ria.ru/20201121/zaryade-1585513101.html
В парке "Зарядье" назвали победителей 1 Московской Арт Премии
В парке "Зарядье" назвали победителей 1 Московской Арт Премии
В парке "Зарядье" объявили лауреатов 1 Московской Арт Премии, призовой фонд которой в этом году составил 33 миллиона рублей. РИА Новости, 21.11.2020
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. В парке "Зарядье" объявили лауреатов 1 Московской Арт Премии, призовой фонд которой в этом году составил 33 миллиона рублей. Жюри, рассмотрев более 800 заявок, присудило Гран-при Борису Юхананову, художественному руководителю Электротеатра "Станиславский", за оперу "Октавия. Трепанация".В номинации "Изобразительное искусство и архитектура" первую премию получил художник Игорь Шелковский за скульптурную серию "Люди". Победителем в категории "Литература" стал писатель Григорий Служитель с романом "Дни Савелия". В номинации "Кино" первая премия досталась Дмитрию Венкову за фильм "Гимны Московии".Художественный руководитель Государственного академического симфонического оркестра имени Светланова Владимир Юровский удостоен первого места среди музыкантов за фестиваль "Другое пространство". Лучшим театральным проектом назван фестиваль "Брусфест".В церемонии награждения, которая транслировалась в соцсетях парка, приняли участие Ольга Свиблова, Василий Церетели, Анна Трапкова, Марина Брусникина, Дмитрий Данилов и другие. "Московская Арт Премия" стартовала в "Зарядье" в октябре 2019-го года. Выставку номинантов в выставочном зале Медиацентра, которая проходила в этом году, посетили десятки тысяч зрителей.
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выставки, музыка, театр, новости культуры, марина брусникина, электротеатр станиславский, зарядье, кино, василий церетели, ольга свиблова, искусство

В парке "Зарядье" назвали победителей 1 Московской Арт Премии

00:25 21.11.2020 (обновлено: 00:27 21.11.2020)
 
© пресс-службаВыставка 1 МАП в Зарядье, Григорий Орехов "Агата"
Выставка 1 МАП в Зарядье, Григорий Орехов Агата - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© пресс-служба
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. В парке "Зарядье" объявили лауреатов 1 Московской Арт Премии, призовой фонд которой в этом году составил 33 миллиона рублей.
Жюри, рассмотрев более 800 заявок, присудило Гран-при Борису Юхананову, художественному руководителю Электротеатра "Станиславский", за оперу "Октавия. Трепанация".
В номинации "Изобразительное искусство и архитектура" первую премию получил художник Игорь Шелковский за скульптурную серию "Люди". Победителем в категории "Литература" стал писатель Григорий Служитель с романом "Дни Савелия". В номинации "Кино" первая премия досталась Дмитрию Венкову за фильм "Гимны Московии".
Художественный руководитель Государственного академического симфонического оркестра имени Светланова Владимир Юровский удостоен первого места среди музыкантов за фестиваль "Другое пространство". Лучшим театральным проектом назван фестиваль "Брусфест".
© пресс-службаДиректор Мастерской Брусникина Екатерина Троепольская на вручении премии 1 МАП в Зарядье
Директор Мастерской Брусникина Екатерина Троепольская на вручении премии 1 МАП в Зарядье
1 из 4
Директор Мастерской Брусникина Екатерина Троепольская на вручении премии 1 МАП в Зарядье
© пресс-служба
© пресс-службаДмитрий Венков на вручении премии 1 МАП в Зарядье
Дмитрий Венков на вручении премии 1 МАП в Зарядье
2 из 4
Дмитрий Венков на вручении премии 1 МАП в Зарядье
© пресс-служба
© пресс-службаГригорий Служитель на вручении премии 1 МАП в Зарядье
Григорий Служитель на вручении премии 1 МАП в Зарядье
3 из 4
Григорий Служитель на вручении премии 1 МАП в Зарядье
© пресс-служба
© пресс-службаВыставка 1 МАП в Зарядье
Выставка 1 МАП в Зарядье
4 из 4
Выставка 1 МАП в Зарядье
© пресс-служба
1 из 4
Директор Мастерской Брусникина Екатерина Троепольская на вручении премии 1 МАП в Зарядье
© пресс-служба
2 из 4
Дмитрий Венков на вручении премии 1 МАП в Зарядье
© пресс-служба
3 из 4
Григорий Служитель на вручении премии 1 МАП в Зарядье
© пресс-служба
4 из 4
Выставка 1 МАП в Зарядье
© пресс-служба
В церемонии награждения, которая транслировалась в соцсетях парка, приняли участие Ольга Свиблова, Василий Церетели, Анна Трапкова, Марина Брусникина, Дмитрий Данилов и другие.
"Московская Арт Премия" стартовала в "Зарядье" в октябре 2019-го года. Выставку номинантов в выставочном зале Медиацентра, которая проходила в этом году, посетили десятки тысяч зрителей.
Номинанты 1 Арт Премии в Зарядье - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
5 сентября, 06:32Культура
В "Зарядье" открылась выставка, посвященная коронавирусу
 
КультураВыставкиМузыкаТеатрНовости культурыМарина БрусникинаЭлектротеатр СтаниславскийЗарядьеКиноВасилий ЦеретелиОльга СвибловаИскусство
 
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