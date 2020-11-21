https://ria.ru/20201121/zaryade-1585513101.html

В парке "Зарядье" назвали победителей 1 Московской Арт Премии

В парке "Зарядье" назвали победителей 1 Московской Арт Премии

В парке "Зарядье" объявили лауреатов 1 Московской Арт Премии, призовой фонд которой в этом году составил 33 миллиона рублей. РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T00:25

2020-11-21T00:25

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. В парке "Зарядье" объявили лауреатов 1 Московской Арт Премии, призовой фонд которой в этом году составил 33 миллиона рублей. Жюри, рассмотрев более 800 заявок, присудило Гран-при Борису Юхананову, художественному руководителю Электротеатра "Станиславский", за оперу "Октавия. Трепанация".В номинации "Изобразительное искусство и архитектура" первую премию получил художник Игорь Шелковский за скульптурную серию "Люди". Победителем в категории "Литература" стал писатель Григорий Служитель с романом "Дни Савелия". В номинации "Кино" первая премия досталась Дмитрию Венкову за фильм "Гимны Московии".Художественный руководитель Государственного академического симфонического оркестра имени Светланова Владимир Юровский удостоен первого места среди музыкантов за фестиваль "Другое пространство". Лучшим театральным проектом назван фестиваль "Брусфест".В церемонии награждения, которая транслировалась в соцсетях парка, приняли участие Ольга Свиблова, Василий Церетели, Анна Трапкова, Марина Брусникина, Дмитрий Данилов и другие. "Московская Арт Премия" стартовала в "Зарядье" в октябре 2019-го года. Выставку номинантов в выставочном зале Медиацентра, которая проходила в этом году, посетили десятки тысяч зрителей.

https://ria.ru/20200905/zaryade-1576690144.html

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выставки, музыка, театр, новости культуры, марина брусникина, электротеатр станиславский, зарядье, кино, василий церетели, ольга свиблова, искусство