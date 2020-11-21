https://ria.ru/20201121/zaraznost-1585636504.html

Назван пик заразности коронавируса

Назван пик заразности коронавируса

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в беседе с "Российской газетой" рассказала, когда... РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T08:47

2020-11-21T08:47

2020-11-21T08:47

распространение нового коронавируса

наталья пшеничная

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

аргентина

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

воз

сша

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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в беседе с "Российской газетой" рассказала, когда зараженный коронавирусом человек представляет наибольшую опасность для других.Так, по словам эксперта, концентрация COVID-19 в верхних дыхательных путях может быть высокой за два-три дня до того, как появятся характерные признаки инфекции — например, кашель или потеря обоняния. Этого достаточно для заражения других людей. Именно высокий уровень выделения коронавируса из верхних дыхательных путей, который есть даже у болеющих легкой формой, является главным признаком заразности. Заболевшие могут активно распространять вирус в первую неделю после заражения.Позднее выделение жизнеспособного вируса из организма снижается, однако оно продолжается до десяти дней в случае легкой формы COVID-19. При средне-тяжелой и тяжелой формах этот период увеличивается и может достигать трех недель. В некоторых случаях, например, если у заболевшего угнетенный иммунитет, то жизнеспособный вирус может выделяться и до 70 дней, а обломки генетического материала COVID-19, которые определяются при помощи ПЦР, — до 90 дней. По некоторым данным, как уточнила специалист, этот срок может достигать 105 дней.Поэтому, как подытожила Пшеничная, переболевший коронавирусом человек может быть безопасен для других только после отрицательного ПЦР-теста.В мире, по данным ВОЗ, зарегистрировано более 56,6 миллиона случаев заболевания, а умерли не менее 1,3 миллиона человек. В России выявили более двух миллионов заболевших коронавирусом, умерло 35 311 человек. Выздоровели более 1,5 миллиона пациентов.Больше всего заболевших, согласно статистике университета Джонса Хопкинса, выявлено в США, Индии, Бразилии и Франции. Россия находится на пятой строчке, за ней идут Испания, Британия, Аргентина, Италия Колумбия и Мексика.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201119/symptoms-1585382142.html

https://ria.ru/20201121/koronavirus-1585632902.html

аргентина

сша

испания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наталья пшеничная, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, аргентина, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз, сша, испания, общество