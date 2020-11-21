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Правительство выделит средства на выплаты медикам за борьбу с COVID-19
Правительство выделит средства на выплаты медикам за борьбу с COVID-19
Правительство России выделит средства на стимулирующие выплаты медикам, которые работают с заболевшими новым коронавирусом, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T13:45
2020-11-21T13:45
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
правительство рф
общество
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Правительство России выделит средства на стимулирующие выплаты медикам, которые работают с заболевшими новым коронавирусом, сообщается на сайте кабмина.На заседании в четверг правительство обсуждало вопрос о выделении ассигнований на выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ (за важность выполняемых задач) медицинским работникам, в том числе военнослужащим и приравненным к ним лицам, иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19."Решение правительства: принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.Кроме того, правительство рассмотрело проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам обязательного социального страхования"."Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обязательного социального страхования" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.Уточняется, что законопроект направлен на обеспечение перехода от "зачетного" принципа расходования средств ФСС РФ к механизму выплаты страхового обеспечения застрахованному лицу непосредственно территориальными органами фонда, согласно которому страхователи уплачивают страховые взносы в фонд в полном объеме, а также в целях устранения отдельных правовых пробелов.Согласно "зачетному" принципу расходования "сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством уменьшается плательщиками страховых взносов на сумму произведенных ими расходов на выплату страхового обеспечения по указанному виду обязательного социального страхования". Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, правительство рф, общество

Правительство выделит средства на выплаты медикам за борьбу с COVID-19

13:45 21.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкБригада скорой медицинской помощи доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке
Бригада скорой медицинской помощи доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Правительство России выделит средства на стимулирующие выплаты медикам, которые работают с заболевшими новым коронавирусом, сообщается на сайте кабмина.
На заседании в четверг правительство обсуждало вопрос о выделении ассигнований на выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ (за важность выполняемых задач) медицинским работникам, в том числе военнослужащим и приравненным к ним лицам, иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19.
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"Решение правительства: принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.
Кроме того, правительство рассмотрело проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам обязательного социального страхования".
"Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обязательного социального страхования" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что законопроект направлен на обеспечение перехода от "зачетного" принципа расходования средств ФСС РФ к механизму выплаты страхового обеспечения застрахованному лицу непосредственно территориальными органами фонда, согласно которому страхователи уплачивают страховые взносы в фонд в полном объеме, а также в целях устранения отдельных правовых пробелов.
Согласно "зачетному" принципу расходования "сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством уменьшается плательщиками страховых взносов на сумму произведенных ими расходов на выплату страхового обеспечения по указанному виду обязательного социального страхования".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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