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Правительство выделит средства на выплаты медикам за борьбу с COVID-19

Правительство выделит средства на выплаты медикам за борьбу с COVID-19

Правительство России выделит средства на стимулирующие выплаты медикам, которые работают с заболевшими новым коронавирусом, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T13:45

2020-11-21T13:45

2020-11-21T13:45

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

правительство рф

общество

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Правительство России выделит средства на стимулирующие выплаты медикам, которые работают с заболевшими новым коронавирусом, сообщается на сайте кабмина.На заседании в четверг правительство обсуждало вопрос о выделении ассигнований на выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ (за важность выполняемых задач) медицинским работникам, в том числе военнослужащим и приравненным к ним лицам, иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19."Решение правительства: принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.Кроме того, правительство рассмотрело проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам обязательного социального страхования"."Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обязательного социального страхования" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.Уточняется, что законопроект направлен на обеспечение перехода от "зачетного" принципа расходования средств ФСС РФ к механизму выплаты страхового обеспечения застрахованному лицу непосредственно территориальными органами фонда, согласно которому страхователи уплачивают страховые взносы в фонд в полном объеме, а также в целях устранения отдельных правовых пробелов.Согласно "зачетному" принципу расходования "сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством уменьшается плательщиками страховых взносов на сумму произведенных ими расходов на выплату страхового обеспечения по указанному виду обязательного социального страхования". Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201121/zaraznost-1585636504.html

https://ria.ru/20201121/koronavirus-1585628579.html

https://ria.ru/20200515/1571520997.html

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