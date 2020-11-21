https://ria.ru/20201121/vto-1585691781.html
Путин заявил об отсутствии альтернативы ВТО
Путин заявил об отсутствии альтернативы ВТО
Альтернативы Всемирной торговой организации сегодня нет, но она нуждается в модернизации в соответствии с вызовами времени, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T16:52
2020-11-21T16:52
2020-11-21T17:18
всемирная торговая организация (вто)
владимир путин
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585692827_0:58:3072:1786_1400x0_80_0_0_e60bbae4bcb000052ed4e77cbe814cad.jpg
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Альтернативы Всемирной торговой организации сегодня нет, но она нуждается в модернизации в соответствии с вызовами времени, заявил президент РФ Владимир Путин.Он добавил, что без стабильной, эффективной, многосторонней торговой системы, основанной на универсальных нормах и принципах, эту задачу решить невозможно. "А альтернативы Всемирной торговой организации сегодня нет", - подчеркнул российский лидер.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585692827_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_99db12a71693aa596912e9e217e66640.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
всемирная торговая организация (вто), владимир путин, в мире