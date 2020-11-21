https://ria.ru/20201121/vto-1585691781.html

Путин заявил об отсутствии альтернативы ВТО

Путин заявил об отсутствии альтернативы ВТО

Альтернативы Всемирной торговой организации сегодня нет, но она нуждается в модернизации в соответствии с вызовами времени, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T16:52

2020-11-21T16:52

2020-11-21T17:18

всемирная торговая организация (вто)

владимир путин

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585692827_0:58:3072:1786_1400x0_80_0_0_e60bbae4bcb000052ed4e77cbe814cad.jpg

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Альтернативы Всемирной торговой организации сегодня нет, но она нуждается в модернизации в соответствии с вызовами времени, заявил президент РФ Владимир Путин.Он добавил, что без стабильной, эффективной, многосторонней торговой системы, основанной на универсальных нормах и принципах, эту задачу решить невозможно. "А альтернативы Всемирной торговой организации сегодня нет", - подчеркнул российский лидер.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всемирная торговая организация (вто), владимир путин, в мире