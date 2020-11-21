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В пермском интернате для детей с инвалидностью произошла вспышка COVID-19

В пермском интернате для детей с инвалидностью произошла вспышка COVID-19

Вспышка заболеваемости COVID-19 зафиксирована в Рудничном доме-интернате для детей с инвалидностью в Пермском крае, более 20 человек заразились коронавирусом,... РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T18:55

2020-11-21T18:55

2020-11-21T18:55

распространение нового коронавируса

россия

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

кизел

пермский край

происшествия

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ПЕРМЬ, 21 ноя - РИА Новости. Вспышка заболеваемости COVID-19 зафиксирована в Рудничном доме-интернате для детей с инвалидностью в Пермском крае, более 20 человек заразились коронавирусом, трое госпитализированы, сообщает пресс-служба регионального минздрава."Обследованы все пациенты интерната (город Кизел). Контактными признаны 53 ребенка, у 22 положительный мазок на COVID-19. Все пациенты с положительными мазками выведены в отдельный блок. Организована "красная зона", - говорится в сообщении. Уточняется, что троим детям понадобилась госпитализация.Сейчас специалисты краевых минздрава и минсоцразвития определяют маршрутизацию заболевших и контактных детей, оценивают проводимую терапию, совместно с Роспотребнадзором проводят санэпидмероприятия.За время эпидемии в Пермском крае зарегистрировано 18 006 случаев заражения COVID-19, в том числе 289 за последние сутки, в больнице лечение проходят 2 085 человек, из них 125 подключены к ИВЛ, выздоровели 12 279 пациентов, 842 скончались, на карантине остаются более 5,4 тысячи человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

кизел

пермский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), кизел, пермский край, происшествия