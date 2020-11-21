Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Калужская область
Калужская область
https://ria.ru/20201121/vrach-1585662602.html
Калужский губернатор поручил увеличить число машин для перевозки врачей
Калужский губернатор поручил увеличить число машин для перевозки врачей
Губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил увеличить количество дополнительных автомобилей для перевозки врачей, выделив ещё 34 машины, сообщило... РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T13:07
2020-11-21T13:07
калужская область
владислав шапша
калужская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564770272_36:0:1280:700_1400x0_80_0_0_276d4fb3f1cda8f1a2602d5b921ba285.jpg
КАЛУГА, 21 ноя - РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил увеличить количество дополнительных автомобилей для перевозки врачей, выделив ещё 34 машины, сообщило правительство региона.В октябре по распоряжению Владислава Шапши медучреждениям региона для доставки врачей к пациентам передали 15 служебных автомобилей из автопарков администрации губернатора и региональных министерств. Этому примеру последовали главы администраций районов, организации и предприятия региона."По информации министра здравоохранения области Алана Цкаева, в настоящее время в амбулаторном звене региона дополнительно задействовано 33 автомобиля для перевозки медицинских работников поликлиник к пациентам в период пандемии. При этом, по словам министра, поликлиникам необходимы еще 34 автомобиля. С этой целью региональным минздравом прорабатывается вопрос заключения договоров на услуги с агрегаторами такси", - говорится в сообщении.Владислав Шапша поручил своему заместителю Владимиру Попову подключиться к решению данной проблемы."У нас есть такие возможности. Я знаю, что есть готовность предприятий автомобильной промышленности передать автомобили... Все районы Калужской области и местные органы власти должны принять участие в данной работе", - подчеркнул губернатор.Он поручил решить вопрос к началу следующей недели.
https://ria.ru/20201103/nagrady-1582832399.html
https://ria.ru/20201023/kaluga-1581227342.html
калужская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564770272_224:0:1157:700_1400x0_80_0_0_b2feeb33a0e0b309c9acce8d2293738f.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владислав шапша, калужская область, общество

Калужский губернатор поручил увеличить число машин для перевозки врачей

13:07 21.11.2020
 
© Фото : Владислав Валерьевич Шапша. Персональный сайт ВРИО губернатора Калужской области Владислав Шапша
ВРИО губернатора Калужской области Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© Фото : Владислав Валерьевич Шапша. Персональный сайт
Читать ria.ru в
КАЛУГА, 21 ноя - РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил увеличить количество дополнительных автомобилей для перевозки врачей, выделив ещё 34 машины, сообщило правительство региона.
В октябре по распоряжению Владислава Шапши медучреждениям региона для доставки врачей к пациентам передали 15 служебных автомобилей из автопарков администрации губернатора и региональных министерств. Этому примеру последовали главы администраций районов, организации и предприятия региона.
Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
3 ноября, 14:05Калужская область
Шапша вручил жителям Калужской области региональные награды
"По информации министра здравоохранения области Алана Цкаева, в настоящее время в амбулаторном звене региона дополнительно задействовано 33 автомобиля для перевозки медицинских работников поликлиник к пациентам в период пандемии. При этом, по словам министра, поликлиникам необходимы еще 34 автомобиля. С этой целью региональным минздравом прорабатывается вопрос заключения договоров на услуги с агрегаторами такси", - говорится в сообщении.
Владислав Шапша поручил своему заместителю Владимиру Попову подключиться к решению данной проблемы.
"У нас есть такие возможности. Я знаю, что есть готовность предприятий автомобильной промышленности передать автомобили... Все районы Калужской области и местные органы власти должны принять участие в данной работе", - подчеркнул губернатор.
Он поручил решить вопрос к началу следующей недели.
Консультирование клиента по условиям ипотечного кредитования в отделении ПАО Сбербанк - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
23 октября, 16:41Калужская область
В Калужской области выросло число выданных ипотечных кредитов
 
Калужская областьВладислав ШапшаКалужская областьОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:09В Петербурге задержали шесть человек после драки со стрельбой
10:07В Ростовской области загорелся автобус Владикавказ-Москва
10:01Аксенов рассказал, как Крым разрушил киевские фантазии
09:58В Карабах вернулись около 25 тысяч жителей
09:53На Украине за сутки выявили рекордные 12 079 новых случаев COVID-19
09:48Европейские страны намерены самостоятельно проводить полеты в космос
09:45В Кировской области семья погибла при пожаре в частном доме
09:35Российский ученый рассказал о способе нейтрализовать коронавирус
09:09США перебросили стратегические бомбардировщики на Ближний Восток
09:07В Москве строительный кран обрушился на жилой дом
09:06Банки придумали, как увеличить шансы клиентов вернуть украденные деньги
09:03В Москве еще 5245 человек выздоровели от COVID-19
09:02Москвичей предупредили о снеге и порывистом ветре в воскресенье
08:36Мост на остров Русский откроют, когда потеплеет
08:34Российские самолеты доставят военных инженеров в Карабах
08:32Собянин отметил вклад волонтеров в борьбу с пандемией
08:29Меладзе вновь заявил о проблемах артистов
08:29В пригороде Владивостока восстановили свет
08:22Власти заявили о практически полном разрушении города Мартуни в Карабахе
08:03Россияне назвали худшие новогодние подарки
Лента новостейМолния