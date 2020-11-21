https://ria.ru/20201121/vrach-1585662602.html

Калужский губернатор поручил увеличить число машин для перевозки врачей

Калужский губернатор поручил увеличить число машин для перевозки врачей

Губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил увеличить количество дополнительных автомобилей для перевозки врачей, выделив ещё 34 машины, сообщило... РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T13:07

2020-11-21T13:07

2020-11-21T13:07

калужская область

владислав шапша

калужская область

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564770272_36:0:1280:700_1400x0_80_0_0_276d4fb3f1cda8f1a2602d5b921ba285.jpg

КАЛУГА, 21 ноя - РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил увеличить количество дополнительных автомобилей для перевозки врачей, выделив ещё 34 машины, сообщило правительство региона.В октябре по распоряжению Владислава Шапши медучреждениям региона для доставки врачей к пациентам передали 15 служебных автомобилей из автопарков администрации губернатора и региональных министерств. Этому примеру последовали главы администраций районов, организации и предприятия региона."По информации министра здравоохранения области Алана Цкаева, в настоящее время в амбулаторном звене региона дополнительно задействовано 33 автомобиля для перевозки медицинских работников поликлиник к пациентам в период пандемии. При этом, по словам министра, поликлиникам необходимы еще 34 автомобиля. С этой целью региональным минздравом прорабатывается вопрос заключения договоров на услуги с агрегаторами такси", - говорится в сообщении.Владислав Шапша поручил своему заместителю Владимиру Попову подключиться к решению данной проблемы."У нас есть такие возможности. Я знаю, что есть готовность предприятий автомобильной промышленности передать автомобили... Все районы Калужской области и местные органы власти должны принять участие в данной работе", - подчеркнул губернатор.Он поручил решить вопрос к началу следующей недели.

https://ria.ru/20201103/nagrady-1582832399.html

https://ria.ru/20201023/kaluga-1581227342.html

калужская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владислав шапша, калужская область, общество